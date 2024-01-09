Netflix又一性愛劇集將上架　柯震東《愛愛內含光》搏盡拍床戲

2024年不怕沒劇追，最怕你不敢在客廳看！由「美國獨立製片人影展」最佳女導演黃婕妤執導，Netflix最新台劇《愛愛內含光》即將在2月上演，這部劇主要以「性愛」為主題，探討臺灣傳統社會家庭和各年齡層間的兩性議題，劇中也涉獵到主角和周圍人們所面臨的生理和慾望問題。



《愛愛內含光》演員包括柯震東、詹子萱、夏于喬、林哲熹、洪都拉斯、苗可麗等，本劇以幽默風趣風格和拍攝手法來詮釋亞洲社會比較缺乏的性愛教育。片中帶來了顛覆性的戀愛關係，還有包括「做愛不戀愛」、「打完炮之後不可以抱抱」等超露骨臺詞。

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由詹子萱飾演的邱曖，以「做愛不戀愛」為座右銘，和柯震東飾演的平克是大學同學，卻是在交友軟體上認識，後來成為固定炮友關係，兩人的首要原則是「不管怎樣都要以維持朋友關係為優先」，展現出部分新時代年輕人的性愛觀念；而他們在這種特殊的關係下，是否能堅守原則呢？

後來詹子萱也和鳳小岳甜蜜約會，卻被柯震東目擊，赫然成為三角戀戲碼，純粹炮友關係是否會因為被破壞？另外，詹子萱在家裡其實是乖孩子形象，私底下除了有炮友，也經營性愛知識相關的YouTube頻道。

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《愛愛內含光》也探討家庭生活和關係，每個家庭成員都可能遇到的問題，包括父母對孩子的厚望和傳統價值觀，還有成員之間的爭執等；家中父母洪都拉斯和苗可麗也經常鬥嘴，後者還因為目睹老公打手槍而賭氣不做飯。

家中的兒子林哲熹則是一名同志，他的朋友兼開賭局的搭檔巫建和，實際上也是同志，但他是否會向林哲熹坦然說出來，也會在劇中揭曉；另外，夏于喬和馬志翔也談起了相差13歲的師生戀，曾經一夜七次，在結婚後變成七年一次，兩人要如何重新修復夫妻關係也是其中要探討的課題。

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這部劇通過大膽創新的手法探討兩性的愛情觀，表達出性愛之間的糾結和真實感情。通過《愛愛內含光》前導預告，可看到柯震東和詹子萱脫衣的大尺度戲碼，令人非常期待。這部劇預計於2024年2月2日在 Netflix 播出，有興趣的讀者可以留意一下。

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