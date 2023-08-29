請問還有哪裡需要加強影評｜僅得豆瓣5.2分　笑位尷尬非致命傷？

【請問還有哪裡需要加強／影評】九把刀的作品，不論是小說還是電影，揉合愛情、喜劇、與魔幻等不同的元素，從他的文字轉變成為影像，展現出他個人風格的浪漫戀愛。九把刀最新自編自導的第四部作品，改編自他的原著小說，這次又能夠成功地去打造他的愛情觀呢？《請問，還有哪裡需要加強》延續九把刀的個人風格與特色，三位主要演員的演出表現準繩，導演與演員之間的合作，擦出不少的默契火花。



《請問，還有哪裡需要加強》故事講於理髮店當洗頭女孩阿芬，這天晚上遇到被黑幫追殺而身受重傷的泰哥，因為阿芬的相助下，泰哥逃離一劫，自此他便開始向她展開追求，召集他的好兄弟高腳仔、魚仔、Bryan等人，紛紛走到她的髮廊剪髮，本來對阿泰毫無感覺的阿芬，漸漸開始被他打動，繼而展開了一段黑幫頭目與洗頭妹的感情…

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《請問，還有哪裡需要加強》是改編自九把刀個人於2010年撰寫的作品《精准的失控》中的其中一部短篇作品《這是我要的感覺》，電影既是極具九把刀的個人特色，不乏幽默、愛情、暴力、天馬行空等不同的元素，當然，電影接受或喜歡與否因人而異，但無疑這真的是九把刀的一次「失控」… 非常精准的失控，完全切合主題。

暫且就先不談有多「失控」吧… 九把刀的愛情觀，總是離不開「男生勇敢地去追求愛情」，或者這樣說，他那份「中二」的男人性格，不能否認，九把刀的作品充滿強烈的創作空間，或許有不少觀眾是因為九把刀的讀者，對於這個男角的人物描寫，已經是司空見慣，觀看他的電影作品時，也會比較易於投入，以及引來不少的共鳴。

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影片開始時便從阿泰與阿芬的相遇，展開了一場黑幫大佬追求洗頭妹的愛情故事，當中不乏一些希望讓觀眾能夠歡笑一場的情節，可是，這些「歡笑」卻真的一點也笑不出來，或者應該這樣說… 九把刀的笑點，為什麼依然停留在最基本的時期呢？沒有多一點的嘗試或處理嗎？真的難以笑出來，更覺得有點尷尬。接著的一些情節，重複又重複地在玩同一條的formula，一次還好，多次就已經煩厭了，要笑嗎？笑不出聲了…

中段的部份，開始多一點的篇幅交代阿泰與阿芬之間，因為身份的關係，感情也開始漸漸疏遠，但是彼此的心裡面，仍然有對方的存在… 這，不就是《那些年，我們一起追的女孩》中已經看過柯景騰與沈佳宜的關係嗎？或許想多了，這是黑幫大哥與洗頭妹的愛情，成熟了一點（看似是… ），畢竟阿泰就是九把刀筆下的「中二」，說是大哥，但根本就不成熟，跟阿芬顯然有一段的距離，這段感情，其實也已經不太在乎這段感情最終會是怎樣…

電影的致命傷，就是九把刀不能再跳出自己的框架，不停地在框裡打轉，但卻轉不出新的創意力，最終也只是把自己的創作一而再，再而三地玩爛了。電影很多情節都很誇張荒誕，這還可以接受這是他的個人特色，不過卻難以投入他的電影空間裡，九把刀這次過於自信，敘事失控，劇本薄弱，失去了電影創作的意念，最後出來的效果如何，大家自行斷定。

片中三位主要演員的演出，相對是比較好的表現，三位互相是有火花的，然而因為劇本的問題，他們的發揮未算有很突出的發揮。首次擔正電影的春風，把阿泰這角色發揮恰好，大概也可以這樣說，他能夠表現出九把刀的人物神髓，表現其實不差。然而，他的演出卻是被柯震東的演出完全地蓋著，而柯震東的演出，不論是他的演出，以及其角色的造型，都是比較突出，這也無可口非。宋芸樺分別跟九把刀與柯震東的再次合作，在演出上相對比過去的角色與表現突出與純熟，能夠突顯出阿芬的心境與跟阿泰的情感，表現著她對於愛情憧憬的神韻。

不能否認，《那些年，我們一起追的女孩》並不算是非常好，但是影片卻是有共鳴，首次駕馭劇情長片的九把刀亦表現流暢純熟，當然… 「那些年」主題曲百聽不厭；《報告老師！怪怪怪怪物！》很好看，很喜歡他這氛圍和人物的描寫，甚至是最喜歡的九把刀作品；《月老》是感動的，也能夠看到九把刀的執導技巧與能力；可是…《請問，還有哪裡需要加強》卻完全沒有前三部作品的那份觀感，甚至觀看的時候，心裡一直在想… 「究竟電影完啦嗎？」那刻卻明白到九把刀為何把影片命名為《請問，還有哪裡需要加強》了，可能電影本身根本就是需要加強，或是未夠強啦吧？！

《請問，還有哪裡需要加強》僅得豆瓣5.2分（截圖）

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】