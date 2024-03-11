奧斯卡2024｜女星突仆倒「身份曝光」原來超出名唔使靠奇招上位

美國知名女星Liza Koshy現身奧斯卡紅地氈，她穿著一襲鮮紅色禮服，踩著紅色超高高踭鞋登場，然而她走到一半突然摔倒，讓現場人們都嚇了一跳。



香港時間今（11）日早晨，Liza Koshy出席第96屆奧斯卡頒獎典禮，她身穿紅色的平口魚尾禮服，搭配約15厘米高的紅色高踭鞋。然而她不慎摔倒而跌坐在地，讓她感到相當錯愕，但幾名助手馬上幫助她重新站起來。Liza Koshy對於摔倒一事並不介意，還開玩笑稱自己的腳踝已經退保，可以抵稅。

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事實上，現年27歲的Liza Koshy全名為Elizabeth Shaila Kosh，自2013年起活躍至今。她不僅是知名演員，還是節目主持人、Youtuber，她的YouTube頻道高達1700萬名訂閱者，4度獲得串流獎，也被《時代雜誌》評為2019年最有網路影響力的25人。

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