奧斯卡2024｜小毛孩揮底一眾女星成功搶fo　巨星齊變粉絲求合照

法國邊境牧羊犬「Messi」是電影《墮下的對證》（Anatomie d'une chute）的關鍵角色，先前出席奧斯卡午宴，更以可愛外型擄獲賴恩高斯寧（Ryan Gosling）、愛瑪史東（Emma Stone）等眾多明星的芳心，紛紛上前合照，如今也隨著電影《墮下的對證》進軍奧斯卡頒獎典禮殿堂，在典禮開始之前，不少影人都上前逗弄，讓畫面相當可愛。



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「The Hollywood Reporter」指出，《墮下的對證》以法國片之姿，一舉入圍本屆奧斯卡金像獎最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳原創劇本、最佳影片剪輯等5項大獎，片中飾演後半段關鍵角色「Messi」更是極度可愛，先前牠出席奧斯卡午宴更因為太搶鏡，引起許多影迷紛紛要求合照，更傳出被其他入圍者向典禮委員會投訴「存在不正當競爭」，所幸最後仍是有出席，在台下等待電影獲獎的模樣相當可愛。

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