adidas限時優惠｜波鞋$150起／Bra Top$89　3件再平免運費低至3折

adidas限時優惠｜食玩買優惠｜著數優惠｜adidas官網推出「33 SALE」，超過4000件指定產品低至5折！指定減價貨品買滿3件或以上更可獲得額外67折，adiCLUB會員買滿指定金額可再享9折，即最低3折有交易！人氣棒球帽最平$36入手，日常款波鞋最平$180就買到！名副其實折上折上折，即睇內文了解優惠啦！



adidas限時優惠低至半價 買3件額外67折／會員再享額外9折

adidas官網推出限時優惠，由即日起至3月15日，超過4000款精選產品低至半價！多款百搭棒球帽、人氣日常款波鞋、運動上衣及配件統統有折之餘，更享有全店免運費優惠！指定減價貨品買滿3件或以上更可以獲得全單額外67折，而登記成為adiCLUB會員，買滿HK$1,200更可以再享全單9折！把握時機入手心水單品啦！

adidas官網「33 SALE」折上折優惠

優惠日期：2024年3月1日至2024年3月15日

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配件類：百搭Cap帽$32起 爆紅運動袋42折入手

adidas官網共有34款Cap帽享有減價優惠，其中男女子適用的大logo日常帽由HK$109減至HK$54，使用折上折優惠後，最平HK$32便買到！另外經典不敗的三葉棒球帽亦有減價，最低價格HK$57入手；近期流行的燈心絨低冠老爹帽最平$83入手，更有兩色選擇！

按圖即看部分配件優惠：

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袋款方面，最近爆紅的女子緞面小型運動袋原價HK$399，優惠再折上折後最平HK$168入手！另一款ALWAYS ORIGINAL運動袋帶有枕頭包效果，再配備可拆卸的額外小包同樣百搭可愛，原價要HK$559，現在折上折後最平HK$235，相等於42折！男裝運動背囊原價HK$299，折扣後最低HK$126就買到！FUTURE TECH收納袋則最平HK$109！

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服飾類：女士運動胸圍最平$89入手 男裝衛衣低至3折

衣服方面，女裝中度承托運動胸圍原價HK$299，折扣後最平HK$89便可買到，可以搭配同樣有超抵優惠的ESSENTIALS三間緊身褲，緊身褲同樣原價HK$299，折扣後最平HK$89。一套買入仲平過原價買一件，絕對超值！另外，女裝連帽衛衣、長袖上衣、T恤等亦同樣有激抵優惠，萬勿錯過！

按圖即看部分服飾優惠：

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男裝方面，時尚又易襯ESSENTIALS連帽衛衣原價HK$459，現在經折上折優惠後，折扣低至3折，即最平HK$138便可入手。喜愛運動的男士們更要留意，RUN IT 短褲由原價HK$199減至HK$119，享用折上折的話，最平HK$71就買得到！另外adidas的ICE CREAM HOOPS 圖案籃球T恤同樣抵買，由原價HK$229減至HK$114，用盡優惠後最平HK$68入手，更有多種顏色選擇！

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鞋類：男子休閒波鞋最平$180 女子運動鞋$150入手

男子鞋類方面，人氣高企的ADILETTE AQUA 拖鞋最平HK$83就買到，休閒波鞋更低至HK$180！另外，同樣超受歡迎的VL COURT 2.0 運動鞋亦由HK$599減至HK359，折上折優惠後最平HK$216便可入手！

按圖即看部分鞋履優惠：

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女子鞋類方面，運動訓練鞋由HK$499減至HK$249，折扣後最平HK$150可以入手！另外，時尚感十足的TERREX AX4 PRIMEGREEN 登山鞋最平HK$258就買到，雖然是登山鞋，但日常穿著都毫無違和感！帶有懷舊感的ADILETTE 拖鞋則由HK$259減至HK$181，享用所有優惠後，最平HK$109便可入手，而且更有多色選擇，絕對有一款合你心意！

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adidas官網「33 SALE」折上折優惠

優惠日期：2024年3月1日至2024年3月15日

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