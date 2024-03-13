NET-A-PORTER大減價！Ami Paris牛仔褲半價／lululemon上衣$144

NET-A-PORTER限時優惠！名牌時尚網購平台NET-A-PORTER進行大減價，超過5000件精選產品低至2折，服飾、鞋履、手袋等應有盡有！記者是次為大家推薦12款精選服飾，其中Ami Paris牛仔褲和Ganni外套等名牌及潮牌都可以半價入手！



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上身類：lululemon上衣$144／爆紅針織上衣勁減$1700

lululemon是不少運動女孩的愛牌，其運動上衣現在亦有超抵優惠，由HK$480減至HK$144！運動上衣支撐性良好，單肩設計更能修飾身材，無論是進行中低強度訓練還是日常出門穿著都可以！近期非常流行的Nanushka大翻領雙拉鍊針織上衣亦有優惠，淺藍色設計易襯之餘更非常有活力，原價HK$3,529.49，現在HK$1,764.75便可入手！

裙方面，小眾品牌Ganni的牛仔連身裙非常值得入手，寬鬆休閒的A字裙型雖然看似簡約，但背後採用了小性感的低露背設計，有特色之餘更舒適百搭！原價HK$2,895，現在只需半價HK$1,448就買到！另外，Faithfull The Brand的荷葉邊連身裙亦有優惠，由HK$1,985.22減至HK$993，泡泡袖配上縮褶領口非常甜美！

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下身類：休閒工裝褲$570入手／Ami Paris牛仔褲半價

下身類單品方面，休閒運動品牌Outdoor Voices的卡其色闊腿工裝褲由HK$1,140減至HK$570，以標誌性的RecTrek 面料製成，附設可調式腰帶及翻蓋口袋，無論是行山還是日常穿搭都非常適合！另外亦推薦Ami Paris高腰喇叭牛仔褲，背面印有皮革logo，設計刻意做舊，復古風牛仔褲搭配簡單白色上衣都已經超吸睛，原價HK$2,800，現在HK$1,400便可入手！

Acne Studios的Y2K復古低腰牛仔褲同樣抵買，由原價HK$3,500減至HK$2,450，款式經典百搭之餘更是裁自有機純棉。最後則是Commando的時尚喇叭褲，開衩褲腳非常顯瘦，設計簡約，無論上班還是日常穿搭都可以穿！原價HK$1,105，現在HK$663就買到！

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外套類：Oversize西裝外套低至$804／型格皮褸6折

Ganni復古外套採用鮮明的滾邊和外縫製成，袖子採用束口設計，拉鍊可以自由調節，設計摩登時尚，原價HK$2,595的外套現在更享有6折優惠，HK$1,557便可入手！Ganni的經典外套同樣別具特色，蓬鬆的亮面外套配有收腰抽繩，搭配牛仔褲或洋裝都適合！原價HK$3,395，現在只售HK$1,698！

此外，近期流行的皮革外套同樣有優惠，Deadwood的皮褸將皮革進行2次利用製成，非常復古有特色，皮褸剪裁寬鬆，配有正面翻蓋口袋和單顆鈕扣，增添隨性格調。原價HK$2,630的皮褸現在HK$1,578便可入手！最後推介由Good American推出的男友風Oversize西裝外套，原價HK$1,340，現在折扣後只售HK$804，搭配休閒穿搭或正式感穿著都適合！

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