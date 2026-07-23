沙嗲牛肉麵18大推介｜重花生味／煲仔麵／極濃湯底／一間只售$18

沙嗲牛肉麵推介｜沙嗲牛肉麵是港式茶餐廳其中一項「主菜」，不少港人由細食到大！《香港01》「好食玩飛」記者精選全港18間人氣沙嗲牛肉麵餐廳，包括人氣排隊王好好運快餐店、元朗永順超濃郁沙嗲牛、慈雲山榮記沙嗲牛肉煲仔麵等，全部在網上都大受好評，即看下文介紹！



圖為肥仔銘茶餐廳沙嗲牛肉麵。（Willy Willy@fb）

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沙嗲牛肉麵推介【1】華樂冰室 ── 40年代營業至今＋湯底濃郁

華樂冰室位於上環東街，由40年代經營至今，已是不少街坊熟識的老字號。餐廳主打各款經典港式食物，當中最多人幫襯的，便是沙嗲牛肉麵，不少人吃過都認為沙嗲湯底非常濃郁。此外，店舖還有蓮子冰、紅豆冰及菠蘿冰等懷舊特飲提供。

地址：上環東街16號地舖

電話：25439559



沙嗲牛肉麵推介【2】康樂茶冰廳 ── 老香港情調＋牛肉份量十足

位於荃灣的康樂茶冰廳，餐廳保留了傳統港式裝修，例如木製卡位、仿雲石桌面等，頗有老香港情調。價錢方面，早餐沙嗲牛肉麵單併$35起，搭配兩款餸都只是$40，相當親民。而沙嗲牛肉麵採用現時少有的白湯湯底，加上牛肉份量十足，值得一試！

地址：荃灣荃興徑21號荃發大廈D座地舖

電話：24901722



沙嗲牛肉麵推介【3】好好運快餐店 ── $80極上沙爹牛

被網民封為世一沙嗲牛的好好運快餐店，推出的「極上沙爹牛肉套餐」定價為$80，引來網民熱議。有網民留言稱「太離地」，亦有人指「豐儉由人啫！」。「極上沙爹牛肉套餐」賣點是採用澳洲穀飼無激素牛，麵底由大光麵轉用北海道黑蒜油出前一丁，麵質更爽彈，再加任選兩款配菜及飲品。不知大家會否一試？

好好運快餐店

地址：荔枝角永康街79號創匯國際中心地下B舖

電話：3691 9962



沙嗲牛肉麵推介【4】永順沙嗲牛肉專門店 ── 超濃郁沙嗲汁、可走湯／開心果西多

由1982年開業至今的永順沙嗲牛肉專門店長年位居網民沙嗲牛排名前三甲，是屯元天一帶的名店。超濃郁沙嗲汁微甜鹹香，牛肉炒過帶微微焦香，麵底除了常見的米線、米粉、通粉、褔麵，有網民推薦加$4試試蟹王麵，亦可叫走湯變沙嗲牛撈麵。

環境方面，餐廳去年重新裝修後光猛新淨，比起之前坐得舒服咗！最近，永順亦推出新款輕食，就是港人最愛的開心果西多士，記者品嚐過後覺得開心果味道稍為淡，不過有大量開心果碎，整體來說值得一試！

永順沙嗲牛肉專門店

地址：元朗元朗安寧路2號冠煌樓地下F號舖

電話：2474 7074



沙嗲牛肉麵推介【5】新華茶餐廳 ── 選用新鮮牛肉

長沙灣老字號新華茶餐廳已有57年歷史，承傳三代人。餐廳名物沙嗲牛肉麵使用新鮮牛肉，醃製後再以獨家配方沙嗲醬生炒，稔滑入味。除了沙嗲牛肉麵，店內還有必吃馳名蛋撻，值得一試！

新華茶餐廳

地址：長沙灣青山道334號地舖

電話：2387 3698



沙嗲牛肉麵推介【6】金園茶餐廳 ── 牛肉份量多

長沙灣區另一間老字號茶記金園茶餐廳，沙嗲牛肉麵的牛肉份量多，沙嗲汁較少，顏色較清。店內的酥皮蛋撻同樣出名，不能錯過！

金園茶餐廳

地址：長沙灣青山道314號地舖

電話：2725 6386



地址：長沙灣青山道316號地舖

電話：2688 2210



沙嗲牛肉麵推介【7】濃姐茶餐廳 ── 沙嗲濃郁帶甜味

新蒲崗一向多美食。濃姐茶餐廳的沙嗲牛肉麵湯底濃郁帶甜味，沒有花生粒，面條偏硬有咬口，牛肉夠大塊，不少食客都讚不絕口！沙嗲牛肉麵早餐配搭雙腸奄列方包，夠晒飽。

濃姐茶餐廳

地址：新蒲崗崇齡街91-93號安強大樓地舖

電話：2326 0186



沙嗲牛肉麵推介【8】肥仔銘茶餐廳 ── 沙嗲牛肉／魷魚麵

沙嗲牛肉麵香濃惹味，帶少許辣味，不過湯汁較少，有需要可以加湯。全日跟餐有火腿、煎蛋、白方包、飲品。除了經典沙嗲牛肉麵，亦可試試煙靱爽口的沙嗲魷魚麵。店內的港式熱香餅也是一大名物。肥仔銘茶餐廳是新蒲崗一帶的人氣茶記，繁忙時間或要排隊。

肥仔銘茶餐廳

地址：新蒲崗錦榮街9號地下

電話：3542 5028



沙嗲牛肉麵推介【9】榮記茶餐室 ── 沙嗲牛肉煲仔麵

慈雲山榮記最出名沙嗲牛肉煲仔麵，價錢比普通沙嗲牛肉麵稍高。沙嗲牛湯底極濃，配上豆卜及芽菜等配菜，更添口感。以煲仔盛上的沙嗲牛麵，熱辣辣一不小心就容易「焫口」。不吃牛肉的話，還可以選擇豬扒或雞扒。

榮記茶餐室

地址：慈雲山毓華里12號地下A-B號舖

電話：2328 9232



沙嗲牛肉麵推介【10】陳通記 ── 長洲必食／招牌西多

假日到長洲遊玩必食陳通記招牌沙嗲牛肉米通，湯底帶有濃郁花生香氣，加上花生粒粒更添咬口，牛肉嫩滑。米通比一般通粉長身，口感煙韌，充分吸收湯汁，是長洲早餐的人氣選擇。另外，陳通記的招牌西多也是必點，有花生醬和咖央囗味可選，炸得又香又脆，絕對值得一試！

陳通記

地址：長洲大興堤路2號長洲市政大廈地下熟食中心13號舖

電話：2981 8877



沙嗲牛肉麵推介【11】牛牛 ── 特濃沙嗲重口味必食

特濃沙嗲牛肉麵大大碗汁香味濃，重花生味，牛肉高質份量大。特濃湯底的質地介乎於撈麵同湯麵之間，每一口麵都掛滿濃厚湯汁，重口味人士必食！胃口大的話，還可以加飯撈剩下的湯汁。

牛牛

地址：西貢福民路58號高富樓A座地下32號舖

電話：4611 6216



沙嗲牛肉麵推介【12】金鳳茶餐廳 ── 湯汁偏少似撈麵

沙嗲牛賣相一般，但味道有驚喜。用碟上的沙嗲牛湯極少，撈混偏甜的沙嗲汁後別有一番風味，有點像撈麵。除了沙嗲牛，金鳳的招牌菠蘿油亦不能錯過！

金鳳茶餐廳

地址：灣仔春園街41號春園大廈地舖

電話：2572 0526



沙嗲牛肉麵推介【13】紅茶冰室 ── 分店多、沙嗲醬滿滿

大型連鎖茶餐廳紅茶冰室有多間分店，總有一間在附近。招牌沙嗲牛肉麵的沙嗲醬滿滿，麵條彈牙，常餐配超好吃的牛油丹麥酥方包和火腿奄列，路過可以一試！

沙嗲牛肉麵推介【14】方榮記沙嗲牛肉專家 ── 馳名沙嗲牛／沙嗲邊爐

九龍城方榮記馳名沙嗲牛，湯汁分量十足，是滿滿一整碗沙嗲湯，而且吃到花生的顆粒感。店內招牌沙爹星級牛肉麵（大光麵），可以一次性把方榮記精華的沙爹湯底，星級牛肉，生菜，大光面，通通拿下。午餐時段沙爹牛肉麵也只需38元。覺得不夠過癮可以叫上親朋好友來品嚐沙嗲牛肉邊爐，菜式更加豐富。

方榮記沙嗲牛肉專家

地址：九龍城侯王道85-87號地舖

電話：2382 1788



沙嗲牛肉麵推介【15】利口福快餐店 ── 爆餡沙嗲牛肉西多士

利口福快餐店位於太子，地點方便嘢食款式齊全。餐廳除提供濃郁的沙嗲牛肉麵外，更有餡料滿滿的沙嗲牛肉西多士，淋上煉奶，鹹甜配搭，非常滿足！小店的流心芝士豬扒包也是名物之一，非常多人慕名而來。

利口福快餐店

地址：太子大埔道14-16號華都大廈地下1號舖

電話：2777 9006



沙嗲牛肉麵推介【16】小城大廚 ── 堂食$18一碗

觀塘成業街一帶岀名多嘢食，小城大廚正是觀塘友的心頭號，早上是間早餐店、茶餐廳，晚上就是私房菜、大排檔，小城大廚的沙嗲牛只需$20就有一碗，還有堂食早鳥優惠9折，早上11時至中午12時只需$18！難怪咁多人排長龍都照等！除了沙嗲牛，還有三文治、粥等選擇。

小城大廚

地址：觀塘成業街19-21號成業工業大廈地下3號舖

電話：3618 4533／3618 4538



沙嗲牛肉麵推介【17】誠記 ── 小紅書推薦必食

位於熟食中心誠記可說是臥虎藏龍！沙嗲汁加入湯底後仍然非常濃郁，香而不辣，牛肉入味，是區內人心目中的美食。除了沙嗲牛肉麵，誠記最為人熟悉的就是百搭的麵食，餐牌上有各種搭配的麵食，而眾多配搭中炸雞翼亦非常出名。

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誠記

地址：西環堅尼地城士美非路12K號士美非路市政大廈2樓熟食中心

電話：2817 6931



沙嗲牛肉麵推介【18】小肥豬扒餐廳 ── 星期六晨早限定人氣店

上述介紹的餐廳，店內的沙爹牛肉麵一般是全日或指定時間供應，不過這間小肥豬扒餐廳的沙爹牛肉麵卻是「星期六晨早限定」，只有星期六早餐時段供應。小肥豬扒餐廳的沙嗲牛肉麵味道濃郁、花生醬味香，牛肉嫩又有咬口，所以每逢星期六，店外都大排長龍！不少網民亦推薦店內的厚切紅腸、太陽蛋。

小肥豬扒餐廳

地址：大圍積運街2-8號海福花園商場地下14號舖

電話：5987 6934



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