GIN FEST 2024｜200款GIN酒試飲　獨家優惠$100兩個代幣＋酒杯

GIN FEST 2024｜GIN酒（琴酒）作為最受歡迎的基酒之一，不論直接飲用，還是製作成雞尾酒，都別有風味！GIN酒愛好者一年一度盛事GIN FEST 2024將於6月7日至9日舉行，今次活動將會雲集超過100款GIN酒品牌，超過200款GIN酒可供試飲，現場還會有美食，及以GIN酒製作而成的雞尾酒供品嘗！



經「01空間」可享獨家優惠以$100購買2個代幣及1隻金屬酒杯，或可享93折優惠，以$280購買5個代幣及1隻金屬酒杯！數量有限，即搶優惠！



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每次GIN FEST都吸引到很多喜歡GIN酒的朋友。（Instagram圖片：ginfesthk2024）

GIN FEST 2024｜舉辧日期適逢World Gin Day世界琴酒日

每年6月第二個星期六是「World Gin Day世界琴酒日」，今年GIN FEST 2024將會與GIN愛好者一起慶祝這個大日子！GIN FEST 2024將會在2024年6月7日至9日（1pm-9pm），適逢是星期五、六、日舉行，大家可以去喝杯GIN酒Chill一Chill。

憑代幣可換領GIN酒。（Instagram圖片：ginfesthk2024）

GIN FEST 2024｜代幣換領雞尾酒

今次GIN FEST 2024雲集超過100個GIN酒品牌，多達200款GIN酒可供試飲，當中包括來自不同國家的知名品牌！

「01空間」推出獨家試飲套票，$100（原價$120）可獲得2個代幣 + 1隻Gin-Fest 金屬酒杯；亦可以93折優惠$280（原價$300）獲得5個代幣+1隻Gin-Fest 金屬酒杯，入場人士可以憑代幣領心水的GIN酒（如需現場加購，每個代幣為$60）。

調酒師現場炮製雞尾酒、講解GIN酒的知識。（Instagram圖片：ginfesthk2024）

GIN FEST 2024｜調酒師教GIN酒專業知識

現場還會邀請專業調酒師，舉辦45分鐘的「大師班」，介紹GIN酒的歷史、製作過程，品嚐不同GIN酒的差異，大師班結束後還可以即場購買喜歡的GIN酒，並品嘗一杯清爽的GIN TONIC。除了現場品嚐GIN酒，大家如果喜歡還可以即場購入，並可透過送貨服務送到府上。

活動也深受外國人喜歡（Instagram圖片：ginfesthk2024）

GIN FEST 2024｜中環街市2,500呎活動空間

這次Gin Fest2024移施到中環街市一樓活動場地，活動場地佔地2,500呎，能提供充足的空間。如乘坐港鐵，從港鐵香港站C或E出口、港鐵中環站C出口步行約5分鐘即可到達。

👇👇👇回顧GIN FEST過去的熱鬧場面👇👇👇

記者溫馨提示，18歲以下人士不能飲酒，職員有權要求入場人士出示有效身份證明文件以作核實年齡

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