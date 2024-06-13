旅遊展2024｜港旅社稱新疆團生意激增　受惠內地劇《我的阿勒泰》

香港國際旅遊展2024｜香港國際旅遊展2024今日（13日）開鑼，一連四日在灣仔會議展覽中心1號館舉行，有不少本地旅行社則推出特色內地深度遊旅行團呼應港人北上熱潮，亦有日本海運公司首次來港參展，以「休閑渡輪」作賣點。其中有香港旅行社表示，受惠於內地劇《我的阿勒泰》爆紅，新疆已成港人旅遊新寵，單單計算5月的業績，已經相當於2023年全年的業績。



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香港國際旅遊展2024今日開鑼 1連4日會展1號館舉行

香港國際旅遊展2024今日開鑼，由今日起至6月16日，一連四日在灣仔會展中心1號館舉行，今屆旅遊展以「重新探索世界」為主題，吸引了近500個來自世界各地的官方展團及獨立機構參展。

香港國際旅遊展2024今日開鑼（攝影：陳映蓉）

因應近年港人北上熱潮持續，深度旅行團亦成為本港旅遊業新趨勢。有不少本地旅行社積極拓展不同內地城市的旅行團，在包括新疆、貴州、哈爾濱、西藏等有豐富旅遊資源的城市進行「深度遊」，探索當地的自然景觀、文化風俗等。

香港國際旅遊展2024

日期：2024年6月13日至6月16日

地址：香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心1A-1E館



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參展商推內地深度遊旅行團 新疆成港人熱門選擇

內地參展商國商旅遊就主打新疆旅遊及滑雪的旅行團，推出不少新疆特色旅行團。國商旅遊總經理鍾誠指，疫情期間沒有任何旅行團，是自2023年開關後才開始開放港人到新疆的旅行團，近期更迎來旅行團大爆發，單單計算5月的業績，已經相當於2023年全年的業績。

被問到為何新疆旅行團突然大受歡迎，鍾誠就指內地電視劇《我的阿勒泰》爆紅是原因之一，其次是近年更多港人願意接受內地，到訪深圳、珠海後便會開始接受及願意探索其他更遠的內地城市。

鍾誠表示，除了阿勒泰、伊犁旅行團外，新疆滑雪的旅行團亦受港人歡迎，可以到將軍山滑雪場或者吉克普林滑雪場滑雪之餘亦有探索當地景點的行程，既可滑雪亦可觀光，對於港人來說是一個嶄新的體驗。新疆滑雪團由HK$18,900起，可以滑雪更可以到因內地電視劇《我的阿勒泰》而爆紅的阿勒泰觀光！

國商旅遊

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本地參展商新怡旅遊其中一名負責人Jason就指，旅行社推出許多內地團，以南疆旅行團最受港人歡迎，原本旅行社只有提供「南北疆」路線，但有不少港人希望在南疆深度遊，因此才推出純南疆路線。他亦提到，今年上半年的參與人數按年升百分之三十，預計未來會持續增長。

新怡旅遊其中一名負責人Jason指南疆旅行團最受港人歡迎。（攝影：陳映蓉）

有份帶隊的領隊Ocean就表示，相對於到內地城市食玩買，近年更多人希望在內地城市深度遊，探索民俗風情、自然景觀等，而南疆旅行團就「要風景有風景、要歷史文化有歷史文化」，能夠「身處沙漠望雪山」、探索中國第二敦煌千佛洞等，對於想在內地深度遊的港人來說絕對是最佳選擇。

南疆旅行團8天遊由HK$11,999起，由香港直飛喀什，可以探索布倫口白沙湖、溫宿大峽谷、克孜爾千佛洞、巴楚紅海等，更有烤全羊晚宴、南疆美食，可以盡情感受異域風情！

新怡旅遊

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在去年9月才正式投入營運的本地旅行社優越旅遊同樣有推出內地深度遊旅行團，行政總監羅偉亮（Anson）指：「香港人好幸福，一年可以去十次、八次旅行，要玩嘅地方都玩過」，因此希望能夠提供冷門國家的旅行團予港人探索。旅行社推出不少特色深度遊旅行團，如北韓、西伯利亞、南疆及北疆等路線，其中以北韓及北疆旅行團最受港人歡迎。

雖然旅遊國家相對不大眾化，但Anson就指冷門深度遊其實都「有客路」，相較於法國、歐洲、日本等常見的旅遊路線，北韓、北疆等較平價又有特色的旅行團對於經常去旅行的港人來說更具吸引力，旅行團基本上一推出就已經有多人報名。

被問到會否擔心經濟變差影響港人外遊意欲，Anson就指經濟開始復甦，港人的消費力已經回復疫情前水平，預計今屆旅遊展能吸引更多港人報團，亦會推出展場限定優惠吸客。北疆11天團團費HK$15,998起，可以暢遊喀納斯森林國家公園、天鵝湖、魔鬼城等景點，欣賞新疆獨有美景！

優越旅遊

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日本海運公司推渡輪體驗 $450起由首都圈來往北海道

有日本參展商就推出自由行或自駕遊非常適合的渡輪體驗。日本大型海運公司商船三井（MOL）今年首度來港參展，希望向港人推廣不同日本渡輪體驗。MOL高級經理Johnny指，香港人到日本旅遊的模式有改變，不再以購物為主，而是要漫遊城市及郊區，希望透過參展向港人推廣探索日本的新方式。

MOL則提供4條航線，包括由首都圈來往北海道、大阪至別府及志布志（鹿兒島）、神戶至大分。旅客可以按個人喜好選擇房間類型，渡輪亦提供展望浴場、餐廳、遊戲室、購物商店等，船票亦只需HK$450起。渡輪更設有車輛登船服務，無論是自駕遊的旅客、背包客還是家庭旅客都適合！

MOL亦有推出一系列抽獎活動，於攤位Follow & Tag Instagram或Facebook即可參加抽獎，二獎則是雙人單程東京來往北海道的渡輪船票價值約HK$2000，大獎更有雙人單程大阪來往別府的渡輪船票！

商船三井

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6.14下午開放公眾入場 公眾日早鳥門票8折送福袋

展覽首日及翌日上午（6月13日整日及6月14日上午）為專業日，僅對旅遊業界、商界以及專業人士開放，後兩日半則為公眾日，市民可以購票後直接進場參觀。

公眾日門票原價HK$25，現在透過指定連結購買門票可享8折優惠之餘，更送你獨家福袋一個！福袋內容總值更超過HK$100，絕對超值！福袋數量有限，先到先得，立即透過以下連結了解福袋內容及搶飛！

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第38屆香港國際旅遊展 ITE Hong Kong 2024

公眾日：

6月15日（六） ：10:00 – 19:00

票價：HK$20／位（原價：HK$25）

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6月16日（日） ：10:00 – 17:00

票價：HK$20／位（原價：HK$25）

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香港國際旅遊展2024

日期：2024年6月13日至6月16日

地址：香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心1A-1E館



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