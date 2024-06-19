巴黎奧運10間酒吧餐廳直播推介｜大螢幕電視／通宵營業／免費花生

巴黎奧運2024將於7月26日至8月11日在法國巴黎舉行，巴黎將成為繼倫敦後，第二個三度舉辦夏季奧運的城市。然而巴黎和香港時差相差6小時，因此比賽大多是在香港晚飯及凌晨時間舉行，想外出食飯但又不想錯過奧運直播？



《香港01》「好食玩飛」記者特意整合了10間可以睇巴黎奧運的酒吧、餐廳，設有大螢幕電視、投影幕，更甚有通宵營業的餐廳，讓大家飽飯之餘又可以舒服地觀看賽事。



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全港睇波酒吧/餐廳多不勝數。但若是要性價比，又需要熱鬧氣氛的，體育酒吧就是其中一個選擇。體育酒吧（Sports Bar）是指有轉播運動賽事的酒吧，一般配有大電視讓客人觀看賽事。除此之外，不少餐廳也是觀看賽事的好地方。

睇奧運餐廳【1】Inn Side Out

「Inn Side Out」開業超過15年，是一間十分出名的體育酒吧。（圖片來源：IG@innsideout_hk）

「Inn Side Out」位於銅鑼灣，開業超過15年，是一間十分出名的體育酒吧。室內外均設有用餐位置，環境十分寬敞，酒吧提供多達90款特色啤酒，配上Nachos、漢堡、芝士通心粉（Mac and Cheese）等經典佐酒小食，更有無限任添的免費花生，大家就可以一邊觀看奧運賽事，一邊開懷大吃！

地址：銅鑼灣加路連山道88號南華會2樓

營業時間：11:30-00:00



睇奧運餐廳【2】The Sky Bar

「The Sky Bar」設有超大投影幕可直播奧運賽事。（圖片來源：FB@The Sky Bar）

「The Sky Bar」位於旺角朗豪坊13樓，主打西式和海鮮，當中最受歡迎的是生蠔（每日精選港源248/6隻），鮮甜肥美，十分適合在觀看賽事時佐酒。場內設有美式桌球和飛鏢等娛樂元素，集餐廳、酒吧和娛樂於一身。餐廳中間設置了一個超大投影幕可以直播奧運賽事，讓大家可以享受奧運比賽氣氛。

地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊13樓1號舖

營業時間：星期一至四、星期日：15:00-00:00

星期五至六、公眾假期及公眾假期前夕：15:00-01:00



睇奧運餐廳【3】Bar 109

「Bar 109」是灣仔遠馳聞名的一間體育酒吧。（圖片來源：IG@bar109hk）

「Bar 109」是灣仔區內名副其實的體育酒吧，主打尼泊爾餃子和菲律賓菜，讓你體驗特色異國風味。酒吧更會不定期推出啤酒塔優惠以及其他套餐優惠，性價比超高。酒吧更會邀請棟篤笑藝人「open mic」或樂隊表演，酒吧內氣氛熱烈，若想吃著異國風情的小食看足球直播，就一定不能錯過這間。

地址：灣仔駱克道109號地舖

營業時間：星期一至五16:00-11:00、星期六至日：24小時營業



睇奧運餐廳【4】Lucky U

「Lucky U」是荃灣第一間美式運動類型餐廳酒吧。（圖片來源：FB@Lucky U）

「Lucky U」是荃灣第一間美式運動類型餐廳酒吧，集齊環球不同美食，滿足不同口味的食客。店內設有多個電視屏幕給大家觀看賽事直播，更有美式桌球台、飛鏢機、電子Beer Pong枱等設施，讓大家可以在觀看賽事之餘也可以和朋友一起玩遊戲。

地址：荃灣沙咀道105-129號好運唐樓地下5-7號舖

營業時間：17:00-05:00



睇奧運餐廳【5】The Stadium

「The Stadium」是一間以足球、欖球等球類運動為主題的餐廳，面積超過7,000多呎，餐廳內每個角落都有不同的運動設施，大門前的足球機、牆上的球衣和計分板、印有球場團的餐墊等等均呼應其球類活動主題。除此之外，店內設有多部大螢幕電視讓大家可以觀看賽事。

飲食方面，「The Stadium」以美國菜為主，推介安格斯牛肉漢堡、厚切極黑豬扒、炸魚薯條和墨西哥餡餅；還有一系列三手工啤酒、集美就、葡萄酒，還有多款無酒精果汁特飲提供。

地址：觀塘興業街4號The Wave 4樓

營業時間：12:00-00:00



睇奧運餐廳【6】Channel 3 Tapas Bar & Restaurant

「Channel 3 Tapas Bar & Restaurant」主打西班牙菜。（圖片來源：FB@Channel 3 Tapas Bar & Restaurant）

在油尖旺區提供奧運直播的酒吧餐廳有很多，而位於太子的「Channel 3 Tapas Bar & Restaurant」裝修簡約，門面黑色鐵框的落地玻璃配上紅燈光的燈箱招牌，內裡有著長長的吧台，吧台的盡頭是超大投影幕，走型格路線的西班牙菜，包括板燒西班牙黑豚肉、巴塞薩拿海鮮炒飯及各式西班牙Tapas等。這裡平日環境寧靜，適合于朋友小酌幾杯，但一到假日或是遇上賽事，就會變得十分熱鬧，讓大家可與一眾體育狂粉觀看賽事。

地址：太子通菜街228號地舖

營業時間：15:00-04:00



睇奧運餐廳【7】Free House Bar & Cafe

「Free House Bar & Cafe」場內有大電視可直播賽事。（圖片來源：FB@Free House Bar & Cafe）

「Free House Bar & Cafe」開業6年，佔地4,000呎，提供各種酒類和美食。場內配備大電視直播賽事以外，都設有多款娛樂設計包括，飛鏢機、桌球台和Snap Cup，很適合約一大堆朋友過來一起玩樂的同時觀看奧運，為運動員打氣。

地址：大埔寶鄉街88號88廣場2樓

營業時間：19:00-04:00



睇奧運餐廳【8】滾爺火鍋

「滾爺火鍋」24小時營業，讓大家可以盡情觀賞賽事。（圖片來源：FB@滾爺火鍋 Bubbly Feast Hot Po）

位於上海街的「滾爺火鍋」是一間24小時營業的椰子雞煲火鍋，可以配合巴黎奧運凌晨賽事，不用擔心賽事看到一半就要回家，而是可以與朋友享受火鍋的同時完整觀看賽事。店內主打零味精湯底，招牌是由原隻泰國椰皇製成的椰子雞煲，還有手切本地新鮮牛頸脊/吊龍，手打蟹仔墨魚丸，手打蝦滑，手打四寶丸，手包餃，即炸紫菜響鈴等火鍋料。

地址：旺角上海街428號地舖

營業時間：24小時營業



睇奧運餐廳【9】Namo Avant Thai Restaurant

「Namo Avant Thai Restaurant」位於維多利亞港海旁，大家可在戶外座位欣賞賽事同時享受海風。（圖片來源：FB@Namo Pan-Asian Bistro & Bar ）

「Namo Avant Thai Restaurant」位於維多利亞港海旁，主打泰國菜，用西餐食材配以泰式煮法，斑斕味Panna Cotta、芒果莎莎鵝肝脆餅、手撕鴨沙律，食品亦融入了西班牙小吃Tapas的概念，創意為食品帶來不一樣的風味。店內設有內外座位，戶外座位設有大電視，讓大家可以在維多利亞港美景旁享受海風同時觀看刺激緊湊的奧運賽事。

地址：尖沙咀麼地道68號帝國中心G18號舖

營業時間：星期一至四：12:00-00:00、星期五至日：12:00-02:00



睇奧運餐廳【10】芝加哥串燒酒場

「芝加哥串燒酒場」主打各式各樣的串燒，以高性價比聞名。（圖片來源：FB@芝加哥串燒酒場Chicago）

「芝加哥串燒酒場」主打各式各樣的串燒，並且以高性價比聞名，讓大家可以平價品嘗到高質量的燒烤。除了火候恰到好處的串燒，餐廳更有各款啤酒，氣氛熱鬧。店內還有多部電視轉播賽事，讓大家可以品嘗啤酒串燒時與朋友觀賞緊張刺激的奧運賽事。

芝加哥串燒酒場（元朗）

地址：元朗金祥坊2號明雲閣地下A-B號舖

營業時間：15:00-03:00



芝加哥串燒酒場（中環）

地址：中環榮華里12-14號榮華大廈B座地下L及M號舖

營業時間：15:00-03:00



芝加哥串燒酒場（太和）

地址：太和大埔太和路15號太和中心地下37號舖

營業時間：星期一至五：17:00-03:00、星期六至日：14:00-03:00



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