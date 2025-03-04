香港燒鵝推介8間｜不止深井燒鵝　新開發達／甘牌／波記必食

燒鵝是香港著名的傳統美食，其皮脆肉嫩、色澤金黃，令人垂涎欲滴，同時聞名遐邇，是不少遊客必嚐的美食之一。從繁華地帶的米芝蓮星級餐廳，到具有煙火氣的舊式街頭小店，都找到令人垂涎三尺的燒鵝。《香港01》好食玩飛頻道編輯就整理出香港8間人氣燒鵝店，各有特色，有新開張不久就大排長龍的發達叉燒、連續享譽米芝蓮一星九年的一樂和限量即燒的天鴻燒鵝等。



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連續九年米芝蓮，店鋪門口時常人潮湧湧。（今天不回家@小紅書）

香港燒鵝推薦2025【1】發達叉燒——$70食米芝蓮級燒味

發達叉燒剛於上月開業，已獲許多食客支持，每逢六日、飯鐘都現排隊人龍。事實上，發達叉燒是，高質私房中菜館鋒膳的第二個品牌，由逾20年經驗的燒味師傅余燦達主理，其明爐燒鵝精選180天大的清遠黑棕鵝，以獨門秘製醬料悉心醃製，再以蘋果木明火慢烤，食客表示鵝皮鵝肉平均，鵝皮香脆，肉質鮮嫩，難怪短時間內人氣急升！

發達叉燒

價錢：燒鵝飯$70／明爐燒鵝下莊$190／上莊$160

地址：灣仔蘭杜街2號地下2號舖

營業時間：星期一至日12:00-16:00／17:00-21:00



香港燒鵝推薦2025【2】大壹燒鵝——$80燒鵝晚市套餐

大壹燒鵝於銅鑼灣、馬鞍山及藍田都設有分店，銅鑼灣店最受歡迎，不乏本地人、遊客撐場，$80燒鵝晚市套餐可雙拼其他燒味，再配上白飯、老火湯及油菜，招牌燒鵝色澤飽滿，肥瘦均勻，鵝皮香脆，肉汁豐富。其他燒味如叉燒，選用梅頭豬肉，外皮帶甜味，口感軟滑，同樣高質，值得一試。

大壹燒鵝（銅鑼灣店）

價錢：大壹燒鵝一隻$498／半隻$288／燒鵝飯$60

地址：銅鑼灣登龍街36-48號登輝大廈地舖

營業時間：星期一至日 11:00-20:30



大壹燒鵝（馬鞍山店）

地址：馬鞍山鞍誠街8號MOSTown Street新港城中心大街(3期)地下G-3/07-09號舖

營業時間：星期一至日 07:00-22:00



大壹燒鵝（藍田店）

地址：藍田啟田道51-67號啟田大廈地下1A, 2-4及6A號舖

營業時間：星期一至日11:00-22:00



香港燒鵝推薦2025【3】一樂燒鵝——米芝蓮九星傳奇

位於香港中環的繁華地帶，有一間連續享譽米芝蓮一星整整九年的燒鵝餐廳 ——一樂燒鵝。一樂燒鵝早於1957年創立，脆皮燒鵝選用約重5斤的博士鵝，根據老闆朱先生的家族秘方醃製，皮脆肉嫩、色澤金黃，是店內的鎮店招牌。

鮮香誘人的燒鵝需在自設工廠經過二十幾道工序燒烤，且每次只出爐十隻，想要嘗試特定部位的食客就需要靠點運氣啦！如此聞名的燒鵝，連港星周潤發、劉嘉玲、佘詩曼都曾到店幫襯，高海寧更大讚燒鵝瀨粉，稱其每次到店一定會點。

其實一樂除燒鵝以外，明爐碳烤的脆皮燒腩仔和焦脆的蜜汁叉燒也是店內不少食客的選擇。不過，也有聲音指一樂的服務態度令用餐體驗受影響，如果對服務態度沒有太高期望，也不妨一試。

一樂燒鵝下庒部位，220元一份，油脂豐富，皮脆內軟。（圖我是麼岸岸@小紅書）

一樂燒鵝

價錢：飛機燒鵝 $790 / 招牌燒鵝 $740原隻 / $370半隻

地址：中環士丹利街34-38號金禾大廈地舖

電話：2524 3882

營業時間：10:00 - 20:30

注意事項：只收現金



位於灣仔街道上的甘牌燒鵝。（大長腿精靈@小紅書）

香港燒鵝推薦2025【4】甘牌燒鵝——街頭排隊王，出色滷水

另一家燒鵝排隊王非甘牌燒鵝莫屬，由2015開始直至2022年連續八年獲選米芝蓮推薦。甘牌燒鵝位於灣仔軒尼詩道，燒鵝屆傳甘牌燒鵝是「金黃酥脆，入口即化」，不少食客都被這酥香四溢的燒鵝所征服。燒鵝斬件時已經去除多餘油脂，剩下黃金肥瘦比例的燒鵝，鮮香可口。

甘牌燒鵝表皮酥脆，330元半隻。（壹零@小紅書）

小店由老闆祖父輩創業，至今已超過70年，櫥窗前掛滿色澤油亮的燒味，門前經常排長龍。除此以外，店內的甘牌滷水亦不容錯過，有鵝掌、鵝翼、鵝肝等等，菜式應有盡有，若想嘗試不同菜式，建議與親友一同前往。

甘牌燒鵝

價錢：甘牌燒鵝 $600全隻 / $330半隻

地址：灣仔軒尼詩道226號寶華商業中心地舖

電話：2520 1110

營業時間：11:30 - 21:30



甘牌燒鵝表皮焦香、色澤油亮，廣受食客好評。（MIAZI@小紅書）

深井裕記大飯店，馳名燒鵝吸引不少食客山長水遠駕車前往。（芝心面包豬@小紅書））

香港燒鵝推薦2025【5】裕記大飯店——馳名正宗深井燒鵝

講到燒鵝，不得不提到的就是馳名的深井燒鵝。裕記大飯店已經在香港開了66年，連續14年獲得港澳米芝蓮，選用廣州自設鵝廠的黑鬃鵝，採用上等的天然飼料餵養，不加任何科學飼料，故鵝隻肉質鮮味肥美。

滷水拼盤、鑊氣小炒也是店內熱門選擇。（不專業的探店博主@小紅書）

再用祖傳秘方以傳統紅木炭火烤製燒鵝，將鵝本身的厚皮脂肪化為脂澗皮層，使鵝皮鬆化香脆，肉汁肥而不膩。鵝肉肉質飽滿，搭配梅子醬，酸酸甜甜，不少食客品嚐過後都對其讚不絕口。時至今日，仍有不少人用「深井燒鵝」形容最好的燒鵝。

現斬裕記燒鵝，啖啖肉汁。（一舊圓豬崽@小紅書）

裕記大飯店

價錢：裕記燒鵝 $660全隻 / $330半隻 / $165例牌

地址：深井深康路9號地舖

電話：2491 0105 / 2491 0751

營業時間：11:00 - 22:00



元朗街頭小店天鴻燒鵝，近年米芝蓮新星。（哈囉哈利@小紅書）

香港燒鵝推薦2025【6】天鴻燒鵝——米芝蓮必比登推介，每日限量供應

開業至今已超過20年的天鴻燒鵝，一直深受街坊歡迎，近年更吸引不少區外人專程前往品嚐。這家位於元朗的燒鵝店，選用每天由佛山養殖場直送的黑鬃鵝，其肉質細嫩，皮下油脂豐腴，燒製出來的燒鵝香脆多汁，令人讚不絕口。

天鴻的燒鵝全日分批即醃即燒，保證新鮮熱辣。2022年，天鴻更榮獲米芝蓮香港必比登推介，成為新上榜的餐廳，人氣更上一層樓。由於燒鵝每日限量供應，想要品嚐的朋友建議早點前往，以免錯過。

鋪位不大，品嚐燒鵝的同時感受香港獨特的人情味。（哈囉哈利@小紅書）

天鴻燒鵝

價錢：燒鵝 $548全隻 / $288半隻

地址：元朗建業街88號仁義大廈地下D號舖

電話：2474 8849

營業時間：11:00 - 13:00 16:30 - 18:30



波記因價格適宜，出品穩定，被不少港大學生稱為最喜愛的臨近餐廳。（艾天娜里Itinnrary@小紅書）

香港燒鵝推薦2025【7】波記燒臘粉麵店——平價米芝蓮，五十年老字號

波記燒臘粉麵店連續多年獲得米芝蓮必比登推介，是西環的人氣燒味名店。其主打的燒鵝選用黑鬃鵝，醃過夜後再進行風乾，令燒鵝肉質嫩滑，外皮酥脆，深受食客喜愛。除斬料外，燒鵝瀨粉也是波記的名物之一，每碗約有6至8塊鵝肉，咬下去啖啖肉，充滿鵝油香。

波記老闆原本是一位的士司機，接手親戚的燒臘店後，半途出家學燒味，憑著努力和鑽研，創造出屬於波記獨特的醃製和風乾方法，讓燒鵝皮脆肉嫩，廣受好評。波記店面雖小，但人氣鼎盛，燒鵝每日限量供應，建議下午3點前前往，以免向隅。

圖為波記雙拼瀨粉，色香味俱全。（小資奇異果@小紅書））

波記燒臘粉麵店

價錢：例牌燒鵝$165 / 燒鵝瀨粉$68 / 鵝髀瀨粉$108

地址：西環石塘咀皇后大道西425號地下P號舖

營業時間：11:30 - 19:30 星期日休息

注意事項：只收現金



金碧輝煌的鏞記酒家，具有濃郁的舊香港氣息。（捷小哥@小紅書）

香港燒鵝推薦2025【8】鏞記酒家——歷經80載的燒鵝傳奇

鏞記酒家開業逾80年，是香港燒鵝界的始祖，其出品自然有保證。這家位於中環核心地段的酒家，以祖傳秘製的炭燒燒味和正宗粵菜聞名，成為本地市民和遊客熱捧的飲食地點。

鏞記的主打是正宗炭燒黑鬃鵝，選用來自廣東的黑鬃鵝，並以家傳秘方醃製，以保持肉質嫩滑。燒鵝在炭爐以活炭火烤製，令其皮香肉嫩，散發出誘人的鵝油香氣。當燒鵝送到客人席前，才會淋上秘製的燒鵝汁，味道特別香濃，佐飯一流。

鏞記酒家是香港老字號燒味酒家之一，不少名人都曾到訪。（捷小哥@小紅書）

鏞記不僅深受香港市民喜愛，也吸引了無數名人光顧，包括曾蔭權、李嘉誠、周潤發等，甚至美國前總統老布殊、球王比利和多位好萊塢巨星也曾慕名而來。據說，前泰皇也曾訂購全席燒鵝宴運回泰國皇宮。

焦香四溢的脆皮宛若玻璃紙，搭配上酸甜開胃的梅子醬。（捷小哥@小紅書）

鏞記酒家

價錢：燒鵝 $430半隻 / $260例牌

地址：中環威靈頓街32-40號地舖

電話：2522 1624

營業時間：11:00 - 22:30



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