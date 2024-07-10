M+戲院夏季節目2大經典電影愛狗之人必睇！1個方法免費睇電影展覽

M+戲院電影推介！M+推出夏季節目，除了有貝聿銘特別展覽外，M+戲院更會舉辦多場電影放映節目，其中「鮮眼界」系列的兩套經典動畫是不少人的童年回憶，如果是喜歡狗狗的人就更加要睇！想知道詳情及如何獲得免費電影節目兌換禮券，就要睇內文啦！



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M+戲院將於2024年7至9月期間推出夏季節目。（圖片來源：M+）

M+「鮮眼界」2大經典動畫

M+「鮮眼界」夏季節目將推出兩套經典動畫電影《101斑點狗》及《怪誕復活狗》，無論你是否曾經看過這兩部電影，或家中是否有毛孩子成員，相信都能為你帶來新的喜悅與緊張刺激的體驗！

除了提供普通電影場次，M+「鮮眼界」亦設有自在放映場次。自在放映的影院的現場燈光不會全暗，電影音量也會較小，對於年紀較細的小朋友來說會更舒服，大人和幼童都可以無拘無束地欣賞電影，設計非常貼心！

M+「鮮眼界」夏季節目【1】101斑點狗｜驚心動魄營救大行動

真人真狗領銜主演的《101斑點狗》，是一部真人與3D動畫結合的電影，重拍了迪士尼經典動畫《寶貝歷險記》，由史提芬希力執導，並於1996年上映。

《101斑點狗》故事講述由格蓮高絲飾演的大反派想用喬莉·理查森及傑夫·丹尼爾所養的斑點狗毛皮製成大衣，令15隻小狗的生命危在旦夕，喬莉·理查森及傑夫·丹尼爾後來更聯合警察及動物朋友開展一場驚心動魄的營救行動！

M+「鮮眼界」《101斑點狗》（1996）放映詳情：

放映場次：

7月21日｜14:30（自在放映）

8月3日｜15:00

票價：

正價｜HK$85／位

特惠｜HK$68／位

17歲或以下人士｜HK$25／位

位置：1院、2院

語言：英語（輔以中文字幕）

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M+「鮮眼界」夏季節目【2】怪誕復活狗｜科學小天才觸發大混亂

經典寵物動畫電影還有迪士尼動畫電影《怪誕復活狗》！《怪誕復活狗》是2012年上映的3D黑白奇幻電影，是向1931年的電影《科學怪人》致敬之作。

《怪誕復活狗》故事講述一名科學天才小學生維克多的愛犬意外身亡，維克多使用科學的力量令牠起死回生，不過他的發明卻被發現了，令整個小鎮出現一發不可收拾的大混亂！

值得一提的是，9月7日電影放映後，藝術家舘岡孝更會現身分享他參與本片雕塑和角色設計的經歷、講解定格動畫手法，讓你更深入了解電影背後的故事，機會難逢。

M+「鮮眼界」《怪誕復活狗》（2012）放映詳情：

放映場次：

7月28日｜15:00（自在放映）

9月7日｜14:30（＊映後談講者：藝術家舘岡孝）

票價：

正價｜HK$85／位

特惠｜HK$68／位

17歲或以下人士｜HK$25／位

位置：1院

語言：英語（輔以中文字幕）

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M+會籍詳情：

M+會員（個人會籍）｜HK$600／位

M+會員（雙人會籍）｜HK$1,000／2位

M+青年會員（12至 17歲青少年或全日制學生）｜HK$300／位

M+長者會員（60 歲或以上）｜HK$300／位

M+家庭會籍（2位成人及1位小童或青少年）｜HK$1,200／3位

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