堅尼地城Cafe推介5大｜Tiramisu拿鐵/草莓抹茶/無敵海景%Arabica

堅尼地城Cafe｜堅尼地城美食｜堅尼地城向來是西區的慢活寶地，沿海街道聚集了不少兼具海景與質感的咖啡店。無論是想要極簡打卡、享用豐富Brunch，還是外賣咖啡到海邊放空，《香港01》好食玩飛記者精選出5間必訪堅尼地城Cafe，假日不妨約朋友一起去鬆一鬆！



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堅尼地城Cafe推介【1】%Arabica（堅尼地城店）——全港熱門極簡海景打卡店之一

位於堅尼地城海傍的%Arabica，無疑是全港最熱門的海景咖啡店之一。店家採用極簡純白雙層設計，搭配大片落地玻璃直面維港海岸。買一杯咖啡坐在海傍欣賞日落夕陽，絕對是假日的極致享受。

招牌為西班牙拿鐵，奶感順滑、甜度適中，是長期人氣之選；另外抹茶拿鐵、美式咖啡亦為常客必點。店外亦設有休憩空間，惟高峰時段一位難求，建議大家避開假日高峰時段到訪。

%Arabica

地址：西環堅尼地城爹核士街1號裕福大廈地下G04號舖（港鐵堅尼地城站B口，步行約7分鐘）

營業時間：星期一至五08:30-19:00、星期六至日08:30-20:00

電話號碼：23264578

人均消費：$50-$90



堅尼地城Cafe推介【2】Gettin——西環隱世木系文青小店

近年新開的Gettin位於爹核士街，水泥牆搭配簡潔燈具，是典型韓系工業風格，戶外座位屬於寵物友善區域，適合帶同寵物到訪。店內座位數量不多，不設硬性用餐時限，可以安心逗留一段時間。

店家主打精選咖啡豆的手沖咖啡、香濃意式咖啡深受附近街坊與咖啡迷喜愛。最具話題性的招牌是提拉米蘇拿鐵，飲品之上附有小型提拉米蘇，賣相獨特。另外還有粉紅抹茶、艾草瑪德蓮、Lotus巴斯克芝士蛋糕等特色甜點，風味偏向韓式鹹甜配搭，適合喜歡嘗新的甜品愛好者。

Gettin

地址：西環堅尼地城爹核士街34-42號先施西環大廈地下G1號舖（港鐵堅尼地城站C出口，步行約5分鐘）

營業時間：星期一至日08:00-20:00

人均消費：$80-$150



堅尼地城Cafe推介【3】Little Cove Espresso——西貢紅到港島！澳式戶外風情Brunch

由西貢紅到堅尼地城的Little Cove Espresso，店內延續高樓底、木質系配純白簡約裝潢，而且空間開揚，採用明亮淺木色調，落地大窗引入自然光，坐於店內可感受海邊的閒適氣氛。

餐單選擇豐富，招牌包括煙三文魚班尼迪蛋、自家製酸種多士、各式貝果與手工甜點，咖啡同樣備受好評，適合週末與朋友慢慢聚餐。食物份量充足，調味細緻，並非只著重裝潢的打卡店。

Little Cove Espresso

地址：西環堅尼地城新海旁3-5號五福大廈地下3號舖（港鐵堅尼地城站B出口，步行約4分鐘）

營業時間：星期一至日07:30-18:00

電話號碼：67376242

人均消費：$120-$200



堅尼地城Cafe推介【4】Classy le Carré——法式復古街頭咖啡館

Classy le Carré以精緻的法式復古風情為主題，外觀如同法國街邊小館，浪漫優雅。店內環境安靜氣氛佳，非常適合情侶約會或閨蜜打卡度過午後時光。

Cafe主打手工法式甜點，款式定期轉換，招牌包括多款慕絲蛋糕、塔類甜點，賣相精緻，層次細膩，甜度溫和。咖啡方面，他們亦供應精品手沖咖啡、奶類咖啡及花果特飲，咖啡風格圓潤，與甜點十分相配。除了下午茶組合外，亦有輕食可選，適合與友人悠閒相聚。

Classy le Carré

地址：西環堅尼地城新海旁1B-1C號同發大樓地下A-E號舖（港鐵堅尼地城站B出口，步行約1分鐘）

營業時間：星期一至日12:00-22:00

電話號碼：60458229

人均消費：$200-$400



堅尼地城Cafe推介【5】The Key Coffee——日系柔和空間 主打抹茶特調

The Key Coffee位於堅尼地城士美菲路，是區內少數主打晚間營業的咖啡店，有別於大多數日間為主的Cafe，適合黃昏遊走海濱之後，找一處空間靜靜品嘗飲品。店內走簡約日系風格，色調柔和，燈光偏溫暖，座位數量不多，氛圍安靜，適合獨自放空或與好友輕鬆閒談。

店內以抹茶及精品咖啡作主打，不少顧客專程前來品嘗各式抹茶特調，抹茶選料講究，茶韻清新，甜度適中；同時供應手沖、奶類咖啡，亦有少量蛋糕、輕食配搭。店舖營業至晚上11時，是西環難得可以入夜後也可以歎啡的咖啡店。

+ 1

The Key Coffee

地址：西環堅尼地城士美菲路12R號慧華閣地舖（港鐵堅尼地城站A出口，步行約4分鐘）

營業時間：星期一至日13:00-23:00

人均消費：$50-$100



張程程（Cheung Ching Ching）

《香港01》好食玩飛頻道編輯，熱愛探索美食、休閒玩樂及旅遊資訊，專注於為讀者挖掘最新、最齊全的本地及跨境食買玩攻略。文章涵蓋廣深港周邊遊、跨境交通優惠、特色餐廳推介及節日好去處等實用資訊。



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