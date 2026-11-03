香港國際美酒展2026｜試盡600家名酒＋大師精選名單＋門票58折起

香港國際美酒展2026｜愛酒人士好消息！香港國際美酒展已在灣仔香港會議展覽中心開幕！明日（7日）更開放予公眾參加。美酒展集結逾600家本地及國際參展商，大家只需一個價錢便可嘗盡多款美酒，連尚未引入香港的獨家款式都試得到！現時更有限量58折門票優惠，想知還有什麼亮點以及如何享有門票優惠，即看下文！



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香港國際美酒展已在灣仔香港會議展覽中心開幕。（官方圖片）

香港國際美酒展2026｜集結逾600家國際參展商 一票歎盡各國美酒

酒界盛事「香港國際美酒展」向來大受歡迎，去年單是公眾日已吸引逾萬名愛酒人士入場朝聖。而今屆展覽同樣多元化，集結了超過620間來自本地及世界各地的參展商。

無論你偏好傳統的葡萄酒、威士忌、日本清酒，還是烈酒如中國白酒及伏特加等，在場內皆能找得到。就算是不擅飲酒的朋友，亦有多款新興低酒精或無酒精飲品選擇。大家可以邊行邊試，輕輕鬆鬆逛足全日！

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香港國際美酒展2026｜公眾開放日門票獨家優惠詳情

香港國際美酒展首兩日予業內人士參與，而明日（7日）為公眾開放日，現時門票設有58折限量優惠，僅$128（原價$220）即可進場，兼限量贈送名貴Lucaris水晶酒杯（價值$110）一隻。

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公眾開放日：11月7日（星期六）上午10時至下午6時

《01空間》門票：$128（原價$220）｜贈送名貴Lucaris水晶酒杯（價值$110）一隻



香港國際美酒展贈送名貴Lucaris水晶酒杯。（資料圖片）

香港國際美酒展2026亮點【1】環球烈酒專區繼續登場 中國十大白酒全展出

香港國際美酒展去年特設的「環球烈酒專區」，今年亦會再度登場並擴大規模。專區網羅全球17個國家和地區的烈酒，包括中國白酒、威士忌、白蘭地、伏特加、冧酒、龍舌蘭酒、韓國燒酒（SOJU）、氈酒及多款新興烈酒。

「World of Spirits」環球烈酒專區規模進一步擴大，匯聚來自17個國家及地區的烈酒品牌。（官方圖片）

當中重點推介包括：散發麥芽太妃糖香氣的澳洲Ironbark Red Whisky，以及口感純淨順滑的俄羅斯克里姆林宮傳奇伏特加。

被譽為「中國十大白酒品牌」亦會升級，由去年的6個品牌，提升至十大品牌全數於今年亮相，包括洋河、貴州茅台、五糧液、瀘州老窖、汾酒、劍南春、郎酒、古井貢酒、習酒及水井坊等，讓入場人士感受傳統白酒的文化底蘊。

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中國十大白酒品牌匯聚美酒展，包括貴州茅台等知名品牌。（官方圖片）

香港國際美酒展2026亮點【2】大師盲選酒品名單＋深入淺出教品酒

香港國際美酒展除了可品嘗美酒外，更邀來三位專業品鑑師，包括首位香港土生土長的侍酒大師Derek Li MS、屢獲殊榮的侍酒師Carlito Chiu及Mato Coffee Wine創辦人Anty Fung，以盲品評選方式精選出個人最愛酒品名單。無論是初學品酒的新手，還是已有一定程度經驗的老手，這份名單都相當具有參考價值（詳細名單附於文章底部）！

此外，場內更會舉辦多場品酒環節，由Debra Meiburg MW、Jennifer Docherty MW 及Bill LIU MW等多位國際葡萄酒大師親自坐鎮。透過深入淺出的講解，教大家細味名酒，提升品味。

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香港國際美酒展2026亮點【3】新設AI侍酒師 體驗自動化調酒樂趣

值得一提，今年展覽特別新增「酒業服務專區」，分享酒界最新的科技與投資心得。大會特別引進了手機應用程式Woodlance，提供專業的威士忌投資與交易秘訣，教大家如何發掘美酒的升值潛力；而在XOXO Beverages的攤位，更可觀摩自動化雞尾酒機示範，親身感受科技帶來的嶄新飲酒樂趣。

香港國際美酒展2026亮點【4】公眾日限定 Canton Pop Party＋韓國特調

除了品嘗美酒之外，在公眾日期間，展覽將聯同女性時尚與藝文雜誌《Madame Figaro》舉辦名為「FIGARO AFTER HOURS」的音樂派對，現場更設有DJ音樂助興，讓大家一邊聽廣東流行曲，一邊Chill住品酒！同場亦有韓國知名調酒師即場示範特色調酒，展現當代調酒藝術。

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香港國際美酒展2026亮點【5】必試香港獨有「鹹檸七」氈酒與威士忌

除了國際級的名酒，場內亦有多個「本地薑」品牌，焦點推介除了香港首家威士忌製造廠「九龍釀酒廠」，以及融合古法醬香工藝的「洪家班醬酒」外，今年更有Quadran Limited推出的「和覺氈酒—鹹檸乾氈酒」，巧妙結合茶餐廳風味；而人氣氈酒品牌「無名氏」（N.I.P Gin）則帶來「貓茶氈酒-鴛鴦」。想試試別樹一格的地道釀造手藝，就不能錯過。

香港國際美酒展2026亮點【6】白酒新手專屬 中國白酒101學堂

大會於展覽最後一天，特別為公眾增設由VTC主辦的「中國白酒101學堂」，讓大家拋開艱澀理論，親身入場試飲！此外，今年更全新增設「白酒文化展示區」，透過科技與互動體驗數碼化呈現《酒典》內容。展覽期間亦會舉辦「中國白酒走向全球」研討會及品酒活動，想學飲白酒的朋友，不妨去親身感受傳統白酒的獨特風味！

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香港國際美酒展2026｜評審精選美酒名單

精選美酒名單（紅酒） 酒品名稱 產地 攤位號碼（參展商） Craig's Reserve 捷克 3E-A16（Stapleton Winery） B FARM ESTATE SPARKLING SHIRAZ 澳洲 3D-C22（B FARM AUSTRALIA LIMITED） KURTZ FAMILY VINEYARDS BOUNDARY ROW GSM 澳洲 3E-D11A (MINLE PTY LTD) AMARONE 義大利 3B-B12 (BIXIO PRODUTTORI) 絲路酒莊馬瑟蘭干紅 中國 3D-D18 (新疆絲路酒莊有限公司) 絲路酒莊收穫干紅 中國 3D-D18 (新疆絲路酒莊有限公司)

精選美酒名單（白酒） 酒品名稱 產地 攤位號碼（參展商） KISI QVEVRI 格魯吉亞 3E-C02 (39 Qvevri) KIRKTON ESTATE AGNES CHARDONNAY 澳洲 3E-D11A (MINLE PTY LTD) 帕竹冰酒 3758 中國 3D-A22 (西藏帕竹酒莊有限公司) Château de Pierreclos - Au Vignerais 法國 3E-C25 (BONNET & Associes)

精選美酒名單（清酒、米酒及威士忌／烈酒） 酒品名稱 產地 攤位號碼（參展商） 純米大吟釀 天鷹心 日本 3C-B02 (TENTAKA SHUZO CO., LTD) 쑥크레 艾草馬格利酒 韓國 3D-B23 (KOTRA HONG KONG) IRONBARK SMOKED WHISKY 澳洲 3E-C30 (Goodradigbee Distillers Pty Ltd) Bardstown Bourbon Company Bottled in Bond Bourbon Whiskey 美國 3E-C15 (Lofted Spirits) DARKDROP COLD BREWED COFFEE LIQUEUR 澳洲 3D-C22 (B.FARM AUSTRALIA LIMITED) DNA Distillery Gold rakija 澳洲 3E-C32 (DNA Distillery) Autumn Dry Gin 澳洲 3E-D27 (Thirteenth Botanical) Soorok Signature Blend No.2 韓國 3D-B23 (KOTRA HONG KONG)

香港國際美酒展2026｜活動詳情

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活動日期：

只開放予業內買家：11月5至6日（星期四至五）上午10時至下午7時

公眾開放日：11月7日（星期六）上午10時至下午6時

地點：香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心

＊入場人士必須年滿18歲



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