燭光音樂會4大必看｜迪士尼+宮崎駿+周杰倫+維港/古蹟/獨家$252起

香港好去處｜EGA｜如果浪漫有盡頭，那一定是由萬千燭光、動人旋律和醉人景致交織而成的燭光音樂會。由EGA主辦、享負盛名的燭光音樂會再度回歸！音樂會分為4大主題，包括迪士尼、宮崎駿；以及全新加入的周杰倫、「Mamma Mia! 」，無論你是追求夢幻的電影主題曲、引發共鳴的流行曲，還是激情澎湃的70年代Disco，都能滿足得到！音樂會現時更有2人同行獨家9折，低至人均$252即可入場，即看內文！



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EGA燭光音樂會｜燭光夜音樂會有什麼特色？

EGA燭光音樂會｜萬千燭光ｘ動人弦樂ｘ歷史古蹟 讓浪漫凝結時間

燭光夜音樂會是香港享負盛名的活動，在各地已舉行多場。音樂會分為4個獨立的主題，包括經典的迪士尼及宮崎駿；以及全新加入的周杰倫、「Mamma Mia!」。而今次音樂會將分別於擁有270維港景色的香港海事博物館；以及神聖瑰麗的循道衞理聯合教會國際禮拜堂舉行。當萬千燭光徐徐亮起、細膩動人的弦樂於這些充滿歷史質感的建築中回蕩，彷彿時間也會被瞬間凝結，浪漫至極！

EGA燭光音樂會｜3大殿堂級本地樂團獻奏

另一大加分位，是次音樂會將分別由本地團隊Hoko String Quartets、Ensemble Apeiron及羅曼四重奏（Romer String Quartet）獻奏，他們均有豐富的大型演出經驗。

其中，Ensemble Apeiron曾踏足悉尼歌劇院、波士頓美術館、莫斯科音樂學院大廳等世界級舞台；羅曼四重奏則曾於美國紐約卡內基音樂廳、日本東京凸版印刷堂等世界舞台表演，音樂造詣絕對毋庸置疑！

EGA燭光音樂會｜4大必看主題

EGA燭光音樂會【1】迪士尼奇幻燭光音樂會——多首電影名曲重現／彷如經歷一連串電影名場面

以另類方式再次體驗迪士尼的童話世界！迪士尼奇幻燭光音樂會開首將以木偶奇遇記《When You Wish Upon a Star》拉開序幕，讓「星星」呼應場內燭光，然後以《Can You Feel the Love Tonight》、魔髮奇緣《I See the Light》等迪士尼名曲，讓情感層層遞進，編織一連串溫暖純真的迪士尼童話故事。聽一次音樂會，彷如重新經歷一遍電影的名場面，無論是大人還是小朋友都能享受不一樣的音樂感官體驗！

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迪士尼奇幻燭光音樂會

循道衞理聯合教會國際禮拜堂｜2026年7月18日｜Romer String Quartet

優惠價（2位）：$504起｜原價$560起｜人均$252起

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歌單參考：木偶奇遇記《When You Wish Upon a Star》、獅子王《Can You Feel the Love Tonight》、魔髮奇緣《I See the Light》、灰姑娘《A Dream is a Wish Your Heart Makes》、睡公主《Sleeping Beauty Waltz》、花木蘭《Reflection》、風中奇緣《Colors of the Wind》、魔雪奇緣《Let it Go》、小魚仙《Part of Your World》、美女與野獸《Beauty and the Beast》、白雪公主《Someday My Prince will Come》、玩轉極樂園《Remember Me》、阿拉丁《A Whole New World》



EGA燭光音樂會【2】宮崎駿燭光音樂會——感受日本殿堂級作曲家久石讓的魅力

可再次感受日本殿堂級作曲家久石讓的音樂魅力！宮崎駿燭光音樂會將為大家帶來多首名曲，以細膩的琴弦演繹《龍貓》、《天空之城》等經典，讓大家在同一個夜晚，沉浸於吉卜力的童真與奇幻世界之中，重新感受《千與千尋》中那份面對未知的勇氣、《魔女宅急便》裡追逐自由的豁達，以及《魔法公主》的史詩感。這些音樂神作都會由細膩動人的弦樂重新演繹，絕對值回票價！

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宮崎駿燭光音樂會

循道衞理聯合教會國際禮拜堂｜2026年7月17日｜Ensemble Apeiron

優惠價（2位）：$504起｜原價$560起｜人均$252起

👉🏻循道衞理聯合教會國際禮拜堂｜宮崎駿燭光音樂會｜獨家9折門票✨ 香港海事博物館｜2026年7月26日｜Ensemble Apeiron

優惠價（2位）：$720｜原價$800｜人均$360

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歌單參考：風之谷《Kushana No Sinryaku》、魔法公主《The Journey to the West》、魔女宅急便《A Town With an Ocean View》、魔女宅急便《Departure》、龍貓《Stroll》、龍貓《Tonari No Totoro》、千與千尋《One Summer's Day》、千與千尋《Always With Me》、千與千尋《Waltz of Chihiro》、哈爾移動城堡《The Merry go round of life》、天空之城《carrying you》



EGA燭光音樂會【3】周杰倫燭光音樂會——重新演繹周氏情歌／燭光＋周杰倫的夢幻相遇

周杰倫的歌已經浪漫至極，假如再加上燭光和弦樂，又會有什麼新火花？周杰倫燭光音樂會將為觀眾呈獻多首「周氏情歌」，包括被歌迷視為「神曲」的《夜曲》；以及《髮如雪》、《菊花台》、《青花瓷》等多首中國風經典，還有充滿畫面感的同名電影主題曲《不能說的祕密》亦將以弦樂一一重現，帶領觀眾在搖曳的微光中，重溫青春裡最動人的回憶與感動！

周杰倫燭光音樂會

香港海事博物館｜2026年7月25日｜Ensemble Apeiron

優惠價（2位）：$720｜原價$800｜人均$360

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歌單參考：《夜曲》、《髮如雪》、《菊花台》、《青花瓷》、《七里香》、《千里之外》、《不能說的祕密》、《蘭亭序》、《蒲公英的約定》、《Mojito》、《稻香》、《告白氣球》



EGA燭光音樂會【4】「Mamma Mia!」燭光音樂會——70年代Disco融入古典弦樂！

70年代的Disco，遇上古典弦樂以及唯美燭光，絕對能顛覆你的聽覺與視覺想像！Mamma Mia! 燭光音樂會將在擁有270度海景的海事博物館上演。弦樂四重奏將為大家帶來多首風靡全球的神曲，包括《Dancing Queen》、《Mamma Mia》以及節奏「洗腦」的《Gimme! Gimme! Gimme!》，將原本澎湃的電子舞曲巧妙融入優雅而激昂的弦樂，讓你沉浸式體驗一場極具玩味的70年代復古派對！

「Mamma Mia!」燭光音樂會

香港海事博物館｜2026年7月24日｜Hoko String Quartet

優惠價（2位）：$720｜原價$800｜人均$360

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歌單參考：《Dancing Queen》、《Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight》、《I Have A Dream》、《Lay All Your Love On Me》、《Mamma Mia》、《Super Trouper》、《Take A Chance On Me》、《Thank You For The Music》、《The Winner Takes It All》、《Waterloo》



EGA燭光音樂會｜門票有什麼優惠？

EGA燭光音樂會現時有二人同行獨家9折優惠，人均低至$252即可入場！

燭光音樂會｜2人同行優惠門票（香港海事博物館）

優惠價（2位）：$720｜原價$800｜人均$360

單人門票：$400（大小同價）

燭光音樂會｜2人同行優惠門票（循道衞理聯合教會國際禮拜堂）

優惠價（2位）：$504起｜原價$560｜人均$252

單人門票：$280起（大小同價）

香港海事博物館

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循道衞理聯合教會國際禮拜堂

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👉🏻循道衞理聯合教會國際禮拜堂｜宮崎駿燭光音樂會｜獨家9折門票✨

EGA燭光音樂會｜有什麼要注意？

1. 建議提早到達，以便享受場地氛圍並避免排隊。

2. 門票恕不退款。購票前請仔細閱讀活動詳情。

3. 請保持輕聲細語，並將電子設備調至靜音。

4. 夜間氣溫較低，建議攜帶薄外套以保持舒適。



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