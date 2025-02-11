大嶼山自駕遊2025 ｜10大精選行程　海景Cafe/睇海豚/隱世遊樂場

大嶼山自駕遊｜ 港府早年推出「大嶼山自駕遊計劃」，吸引港人到南大嶼山郊遊，參加計劃的車主，可駕車進入大嶼山的封閉道路（俗稱禁區）前往昂平、大澳、長沙和梅窩等地，《香港01》好食玩飛頻道記者已為你們計劃好10大精選行程，有水上環島遊、海景Cafe和隱世遊樂場等等。但計劃申請需時，本文會提供申請攻略並附上許可證申請連結，希望大家一抽即中！



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大嶼山是香港最大的島嶼，梅窩、昂坪、長沙等著名景點也在島嶼上，由東涌市中心駕駛到梅窩只需半小時，每個地方都有食玩買之選！梅窩有遊樂場、沙灘、西式Cafe；大澳有環島遊體驗、觀景台，行程多到你玩不完！

大嶼山自駕遊【1】Pause Cafe ── 文青地帶 x 慵懶早餐

第一站是梅窩！Pause Cafe是由外國人經營，當中最為熱門的菜式就是法式吐司，可是記者來遲了，早上11時多已經售罄，所以大家要早點岀發！千萬別錯過這裡的熱門菜式！

記者吃不到經典菜式，所以點選了現場比較多人點的班尼迪克蛋、藍莓奶油芝士酸種麵包和抹茶拿鐵！

班尼迪克蛋的蛋汁非常濃郁，味道更有別於一般的班尼迪克蛋；而酸種麵包的口感非常鬆軟，配合藍莓奶油芝士令人非常開胃！抹茶拿鐵的甜度非常少，只有淡淡的抹茶味，是健康之選！也非常適合入門級的抹茶控！滿滿的飽腹感都只需$270就能吃到！

Pause Cafe

地址：大嶼山梅窩涌口街21號地舖

電話：5267 5549



大嶼山自駕遊【2】梅窩銀河花園 ── 四人座蹺蹺板/飛碟轉盤

吃個慵懶早餐後，在附近就發現了一個隱形遊樂場，不過大家請放心，這裡只是一個較為隱世、未被發掘的歡樂天地！絕對是媲美市區的遊樂場！這裡雖沒有三層高滑梯，但有三行並排的滑梯，而且三條滑道各有不同弧度。成人的鞦韆數量有4個；小朋友鞦韆則有2個。重頭戲就是四人座蹺蹺板，非常罕見！另外還有飛碟轉盤，設有4個座位，空間感大，躺在轉盤上瘋狂轉！好減壓！

梅窩銀河花園

地址：大嶼山梅窩銀石街



銀礦灣海灘的面積不算大、人流少，非常適合情侶或一家人到海邊走走！（古嘉瑋 攝）

大嶼山自駕遊【3】銀礦灣海灘── 遠離煩囂的無人之境

在梅窩銀河花園步行約2分鐘就見到銀礦灣海灘！面積不算大、人流少，非常適合情侶或一家人到海邊走走，避免人多擠迫的景況，可以盡情影沙灘照！銀礦灣海灘擁有豐富的海岸生態環境，這裡會有潮汐的現象，所以大家要注意泳灘上的沙石，避免受傷。

銀礦灣海灘

地址：大嶼山梅窩東灣頭路

電話：2984 8229/2852 3220



大嶼山自駕遊【4】Village Bakery── 麵包控的世界

曬完太陽就要補充體力，所以記者非常推薦Village Bakery作為輕食之選，裡面有各式各樣的麵包款式，例如貝果、核桃麵包、肉桂捲、牛角包、紅菜頭吐司等等，人氣最高的就是蘋果撻！蘋果撻是每天新鮮岀爐，果肉又鮮又多又甜，值得一試！記者還點選了一杯拉花咖啡，淡淡的咖啡香味，容易入口！店內更設有一張4人桌，可以慢慢享受下午茶時光。

Village Bakery

地址：大嶼山梅窩碼頭路16號福安閣地下2號舖

電話：2980 3344



大嶼山自駕遊【5】深屈村好景士多── 重拾懷舊風味

下一站就來到深屈村好景士多，由大嶼山的東面轉移到西面，一齊來感受一下舊時風味啦！好景茶座主打蠔餅、山水豆腐花和自家製特飲，還有岀前一丁、魚肉燒賣等等。老闆娘夠熱情，狗店主又乖，整個體驗非常深刻！附近亦有一個打卡位，一個看盡港珠澳大橋的石灘，石灘前還有一道梯級，拍岀一張一點透視的構圖，是個IGable的地方！

深屈村好景士多

地址：大嶼山深屈村8號



大嶼山自駕遊【6】昂坪市集── 紀念品地帶

吃飽後當然要周圍遊走消化一下！昂坪市集就是行逛的好地方，先從外面說起，由市集門外遠觀可以見到建築物的設計屬於中式風格，好像家家戶戶都在這些四合院裏居住著，當然，實質是不同大大小小的商店，售賣香港標誌性的手信，例如是珠寶首飾和傳統手工藝品等等！

昂坪市集

地址：離島大嶼山昂坪



大嶼山自駕遊【7】石壁水塘── 仙境般的水塘

滿載而歸後記者便駛到昂坪市集的下方位置，欣賞猶如仙境般的水塘，它是香港三大儲水量多的水塘，水塘內的水非常透徹，反射著對面的小山丘和天空！然後過對面馬路就能俯瞰整個大斜坡和石壁監獄，十分宏偉！

石壁水塘

地址：香港大嶼山石壁郊遊徑



把握夕陽時間，享受在海邊吃個異國風情十足的下午茶！（Bathers Restaurant & Bar官網）

大嶼山自駕遊【8】Bathers Restaurant & Bar── 長沙泳灘旁的海景西餐廳

由於自駕許可證有限至下午七時，所以要把握時間欣賞夕陽！記者推薦來Bathers飲杯茶、吃小吃，$45就飲到杯伯爵茶！Bathers的賣點就是環境！對著一個大海和沙灘，異國風情十足！又是一個打卡一流的好地方！

Bathers Restaurant & Bar

地址：大嶼山長沙下村32號地舖

電話：2504 4788



大嶼山自駕遊【9】虎山觀景台── 以為去了「釜山」

尾二站就岀發去虎山觀景台，跟釜山的巨濟島沒分別！由大澳碼頭經過少林寺再步行15分鐘左右便抵達觀景台，到達觀景台後會率先見到四條石像海豚，然後就能一覽無遺整個港珠澳大橋！再加上一個鹹蛋黃，整個氛圍非常浪漫！

虎山觀景台

地址：大澳西面虎山觀景台



大嶼山自駕遊【10】大澳名勝水上棚屋── 環島遊

最後一站！就看看大家有沒有運氣與真正的中華白海豚相見了！記者去的時候就看不到海豚寶寶的岀沒，但有網民說一個月前見過！不過有沒有海豚寶寶的出現也不要緊，與家人朋友享受海風、遠觀水上人的生活和棚屋的設計也是坐漁船的樂趣！觀光船的公司有幾間，價錢也是大同小異，記者當時$70就坐到觀光船環島約半小時，絕對推介！

大澳名勝水上棚屋

地址：大澳大涌橋



大嶼山封閉道路通行許可證申請

通行許可證使用時間為星期一至五上午8時至下午7時，自駕遊人士須於晚上7時前離開，所以緊記預留足夠時間離開。每部私家車每月只能申請一次，每日50個名額！申請費用為 $75，計劃會以抽籤形式進行申請，申請時段分為兩個階段進行，第一階段為抽籤，第二階段為先到先得。

第一階段透過抽籤分發配額，若第一輪抽籤後尚有餘額，會進行第二輪抽籤。如第二輪抽籤後尚餘配額，系統會按照先到先得的形式發放。申請人會收到電郵知悉抽籤結果，或可在大嶼山自駕遊網站查詢抽籤結果，記者建議於每月的1至5日早上時段申請，機會更大！

第一階段：第一輪抽籤

申請時間：每月1日早上7時至5號晚上11時59分

抽籤結果公布時間：每月6日早上7時

第一階段：第二輪抽籤

申請時間：每月8日早上7時至10日晚上11時59分

抽籤結果公布時間：每月11日早上7時

第二階段：先到先得

申請時間：每月14日早上7時（視乎餘額）

申請網址

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