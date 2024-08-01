榴槤月餅4大推介｜黑刺冰皮、貓山王　爆餡味道濃　早鳥優惠48折

榴槤月餅必買推介！中秋除了傳統月餅及流心奶黃月餅等選擇外，還有榴槤迷絕對不能錯過的榴槤月餅及榴槤冰皮月餅！《香港01》「好食玩飛」頻道是次為大家推薦4間必買的榴槤月餅，早鳥優惠更低至48折，最平$188入手！各位榴槤控有福啦！



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榴槤月餅必買推介【1】帝一榴 — 榴槤三重奏冰皮月餅／送D24麻糬

帝一榴推出兩款榴槤月餅中秋禮盒，榴槤月餅均純手工製作，無任何人造香精或防腐劑，是100%純榴槤果泥製成的月餅！貓山王榴槤冰皮月餅，採用頂級黑刺榴槤和埋貓山皇榴槤的果蓉，冰皮有嚼勁不黏牙，榴槤內餡味道濃厚、口感超綿密！訂購榴槤三重奏月餅禮盒，仲有埋D24麻糬等你歎！限時優惠只需$188起！

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帝一榴

榴經典貓山王榴槤冰皮月餅禮盒（每盒4件）

優惠價：$188｜原價 $358

榴槤三重奏中秋冰皮月餅麻糬禮盒

優惠價：$288｜原價 $458

禮盒內容：貓山王月餅；黑刺月餅（各2件）；D24麻糬（4粒）

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領取日期：2024年08月25日至2024年09月10日

換領時間：不同分店營業時間有所不同

換領地點：指定分店換領



榴槤月餅必買推介【2】榴一刻 — 新鮮榴槤冰皮月餅／早鳥優惠48折

榴槤控必試！榴一刻推出榴一刻雙皇組合中秋月餅禮盒，包含黑刺王及貓山王冰皮月餅各2個，採用生長於30年或以上樹齡的榴槤老樹、馬來西亞極品AA級老樹貓山王榴槤，新鮮果肉內餡以純手工製作，不含任何人造香精或防腐劑，味道超濃郁更帶有甘甜味，果肉入口即溶，絕對令人「榴槤」忘返！原價$558，現在只需$268就可以買到！

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榴一刻

雙皇組合（每盒6件）

優惠價：$268｜原價 $558

禮盒內容：黑刺王冰皮月餅；貓山王冰皮月餅（各3件）

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領取日期：2024年08月01日至2024年09月17日

換領時間：不同分店營業時間有所不同

換領地點：指定分店換領



其他月餅優惠👉🏻 中秋節月餅22大推介｜聖安娜低至5折／帝苑有獨家優惠／低至$85起

榴槤月餅必買推介【3】港島海逸君綽酒店 — 貓山王榴槤月餅／低至63折

港島海逸君綽酒店推出4款自家製月餅，除了有傳統月餅外，更有榴槤控絕不能錯過的貓山王榴槤飄香月餅！貓山王榴槤月餅餡料選用貓山王榴槤果肉，榴槤果香超濃，每一口都可以享受到滿滿的榴槤香味，而且月餅全自家製，不含防腐劑，健康又好食！貓山王榴槤飄香月餅原價$478，早鳥優惠$335入手！

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港島海逸君綽酒店

貓山王榴槤飄香月餅（每盒8件）

優惠價：$335｜原價 $478

蛋黃白蓮蓉月餅（每盒8件）

優惠價：$279｜原價 $398

30年陳皮紅豆崧子月餅（每盒8件）

優惠價：$307｜原價 $438

燕窩奶皇月餅（每盒8件）

優惠價：$307｜原價 $438

雙輝月餅（每盒8件）

優惠價：$307｜原價 $438

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領取日期：2024年09月02日至2024年09月16日

換領時間：中午12時至晚上9時

換領地點：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店五樓君綽軒



榴槤月餅必買推介【4】港麗酒店 — 迷你貓山王月餅／早鳥8折優惠

港麗酒店金葉庭今年繼續推出多款備受歡迎的月餅，除了傳統月餅外，小編力推迷你貓山王榴槤月餅！每顆月餅均以全人手製作，尤其貓山王榴槤月餅更精選馬來西亞頂級貓山王榴槤，金黃酥脆的曲奇餅皮配極度creamy的榴槤果肉，層次非常豐富，令人一試難忘！現在早鳥預訂可享8折優惠，$406入手！

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港麗酒店金葉庭

迷你貓山王榴槤月餅（每盒8件）

優惠價：$406｜原價 $506

迷你奶黃月餅（每盒8件）

優惠價：$398｜原價 $498

華貴六福月餅（每盒6件）

優惠價：$398｜原價 $498

傳統白蓮蓉蛋黃月餅（每盒6件）

優惠價：$398｜原價 $498

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領取日期：2024年08月19日至2024年09月17日

換領時間：上午12時至晚上7時

換領地點：金鐘金鐘道88號香港港麗酒店-餅店



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