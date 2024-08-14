中秋節月餅11大優惠｜九龍酒店買3送1／神燈蟹黃月餅／早鳥$268起

中秋月餅早鳥優惠2024！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合11款早鳥優惠中秋月餅！除了有傳統月餅外，更有低糖月餅、燕窩月餅、榴槤月餅等超多選擇！即睇內文！



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中秋月餅早鳥優惠【1】九龍酒店 — 酥皮奶黃／蛋黃白蓮蓉月餅 買3送1低至$366

九龍酒店今年推出3款口味月餅，包括酥皮奶黃月餅、20年陳皮紅豆蓉月餅，及香港首創的酥皮蛋黃白蓮蓉月餅，配搭成6款禮盒，全人手造，並不含防腐劑。其中必試「映月至尊禮盒」，包括月餅、小青柑和龍逸軒琥珀合桃，邊食邊品茶，解油膩更開胃！

在9月14日前訂購，更加獲得1-2盒82折優惠，部份禮盒更有買3送1優惠，好抵平均每盒$366！

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酥皮奶黃月餅

禮盒內容：酥皮奶黃月餅（8個）

優惠價$366（買3送1）｜原價 $488

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20年陳皮紅豆蓉月餅

禮盒內容：20年陳皮紅豆蓉月餅（8個）

優惠價$381（買3送1） ｜原價 $508

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酥皮蛋黃白蓮蓉月餅

禮盒內容：酥皮蛋黃白蓮蓉月餅（8個）

優惠價$381（買3送1） ｜原價 $508

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雙龍映月禮盒

禮盒內容：20年陳皮紅豆蓉月餅（4個） 、酥皮蛋黃白蓮蓉月餅（4個）

優惠價$419（買3送1） ｜原價 $558

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九龍伴月禮盒

禮盒內容：酥皮奶黃月餅（4個） 、酥皮蛋黃白蓮蓉月餅（3個） 、20年陳皮紅豆蓉月餅（3個）

優惠價$578（82折） ｜原價 $708

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映月至尊禮盒

禮盒內容：酥皮奶黃月餅（6個） 、小青柑 、龍逸軒琥珀核桃

優惠價$528（82折） ｜原價 $648

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換領日期：2024年8月22日至9月17日

換領時間：上午10時30分至下午9時30分

換領地點：九龍尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店地下大堂月餅櫃位



中秋月餅早鳥優惠【2】帝苑酒店 — 奶皇月餅／低糖月餅 獨家優惠$278起

帝苑酒店推出12款中秋月餅禮盒優惠，除了有常見的七星伴月禮盒、雙黃白蓮蓉月餅、迷你奶皇月餅等禮盒外，帝苑酒店更提供雜錦月餅禮盒，可以嘗盡多種口味；迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅，健康無負擔！素食者就可以選擇迷你麥芽糖醇高纖果仁月餅，每一口都食到滿滿果仁香！現在享有獨家優惠最平$278！

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帝苑酒店中秋月餅禮盒 搶先預訂👉🏻獨家優惠$278起🥮

迷你七星伴月禮盒

優惠價：$638｜原價 $738

禮盒內容：三黃白蓮蓉月餅；迷你陳皮豆沙月餅；迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅；迷你伯爵茶奶皇月餅；迷你焦糖海鹽咖啡奶皇月餅（各1個）；迷你奶皇月餅（3個）

五福禮盒

優惠價：$528｜原價 $608

禮盒內容：六黃白蓮蓉月餅（1個）；原味蝴蝶酥 （70克）；腰果酥（85克）；杏仁酥 （85克）；及肉桂合桃酥 （95克）

迷你月餅禮盒

優惠價：$348｜原價 $428

禮盒內容：迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅；迷你陳皮豆沙月餅；迷你奶皇月餅（各2個）

迷你月餅配蝴蝶酥禮盒

優惠價：$328｜原價 $408

禮盒內容：迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅（2個）；迷你奶皇月餅（2個）；原味蝴蝶酥（45克）

迷你奶皇雜錦月餅禮盒

優惠價：$328｜原價 $408

禮盒內容：迷你奶皇月餅；迷你伯爵茶奶皇月餅；迷你焦糖海鹽咖啡奶皇月餅（各2個）

六黃白蓮蓉月餅

優惠價：$278 ｜原價 $338

雙黃白蓮蓉月餅

優惠價：$378 ｜原價 $458

迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅

優惠價：$348｜原價 $428

迷你陳皮豆沙月餅

優惠價：$348｜原價 $428

迷你奶皇月餅

優惠價：$328｜原價 $408

迷你金華火腿月餅

優惠價：$348｜原價 $428

迷你麥芽糖醇高纖果仁月餅

優惠價：$348｜原價 $428

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換領日期：2024年08月17日至2024年09月15日

換領時間：早上11時至晚上8時

換領地點：香港九龍尖沙咀東部麽地道69號地下



中秋月餅早鳥優惠【3】東涌世茂喜來登酒店 — 自選口味「月照大嶼」月餅禮盒$268起

東涌世茂喜來登店推出「月照大嶼」月餅禮盒，提供迷你奶黃月餅、迷你草莓乳酪奶黃月餅及迷你雙囍月餅（兩種口味混搭）三選一。奶黃充滿牛油香氣，草莓果蓉配搭酸甜乳酪，層次豐富，一次歎盡兩款滋味！

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酒店亦有推出尊貴中秋禮籃，禮盒包含北海道元貝、頂級蝦乾、特級花菇、特級臘腸及膶腸、采悅軒 X.O.醬、自家製琥珀合桃、精選悅茶及「月照大嶼」月餅，跟可額外加配凱歌香檳，送禮一流！

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「月照大嶼」月餅禮盒（每盒6件）

優惠價：$268.5｜原價 $358

禮盒內容：迷你奶黃月餅；迷你草莓乳酪奶黃月餅；迷你雙囍月餅（3選1）

尊貴中秋禮籃

優惠價：$2,388｜$2,888（加配凱歌香檳）

禮盒內容：北海道元貝；頂級蝦乾；特級花菇；特級臘腸及膶腸；采悅軒 X.O.醬；自家製琥珀合桃；精選悅茶；「月照大嶼」月餅1盒

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換領日期：2024年08月9日至2024年09月15日

換領時間：中午12時至晚上7時

換領地點：東涌怡東路 9 號香港東涌世茂喜來登酒店 2 樓采悅軒



中秋月餅早鳥優惠【4】神燈海鮮酒家 — 全港首創金蟹皇麻糬月餅 香濃蟹膏大閘蟹肉

神燈海鮮酒家以香濃大閘蟹蟹膏、蟹肉製作成 「金蟹皇麻糬月餅」，月餅以酥脆的餅皮包裹混合香濃蟹膏的大閘蟹肉，再拌入蟹皇醬，造出豐富順滑的口感。濃郁鮮味的大閘蟹肉餡料中間加上入用台灣糯米製成的Q彈的麻糬。即日起至9月14日，還有01獨家優惠即減$100！

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金蟹皇麻糬月餅禮盒

禮盒內容：金蟹皇麻糬月餅（6個）

優惠價$298 ｜原價 $398

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換領日期：2024年9月3日至9月16日

換領時間：中午12時至晚上9時30分

換領地點：佐敦長樂街14至20號地下、銅鑼灣登龍街18號V Point地庫



中秋月餅早鳥優惠【5】半島酒店 — 米芝蓮一星食府 限量麻蓉麻糬月餅／迷你奶黃月餅

半島酒店旗下的米芝蓮一星食府嘉麟樓推出兩款中秋月餅禮盒，分別是迷你奶黃月餅及限量麻蓉麻糬月餅。迷你奶黃月餅以酥化金黃餅皮包住奶黃，口感香滑濃郁；麻蓉麻糬月餅以濃香幼滑芝麻花生蓮蓉餡料搭配軟糯麻糬製成，口感層次豐富，有米芝蓮加持絕對必試！

此外，半島酒店的月餅禮盒包裝亦非常有質感，仿如透光的圓型彩繪玻璃窗搭配高雅的顏色，絕對是送禮首選！

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迷你奶黃月餅（每盒8件）

優惠價：$702

限量麻蓉麻糬月餅（每盒6件）

優惠價：$730

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月餅券領取日期：2024年08月16日至2024年09月17日

實體領取日期：2024年08月27日至2024年09月17日

換領時間：上午11時至晚上8時

換領地點：九龍尖沙咀中間道18號半島酒店辦公大樓6樓漢口廳



中秋月餅早鳥優惠【6】文華東方酒店 — 傳統月餅／朱古力流心月餅早鳥8折優惠

文華東方酒店呈現6款中秋禮盒，除了有傳統蓮蓉月餅及奶黃月餅禮盒外，更推出了迷你雜錦月餅禮盒，內有奶黃月餅、朱古力流心月餅及陳皮豆沙月餅，又豐富又得體！

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雙黃白蓮蓉月餅（每盒4件）

優惠價：$399｜原價 $498

雙黃蓮蓉月餅（每盒4件）

優惠價：$399｜原價 $498

迷你蛋黃白蓮蓉月餅（每盒6件）

優惠價：$351｜原價 $438

迷你蛋黃蓮蓉月餅（每盒6件）

優惠價：$351｜原價 $468

迷你雜錦月餅（每盒6件）

優惠價：$375｜原價 $468

禮盒內容：奶黃月餅；朱古力流心月餅；陳皮豆沙月餅（各兩件）

迷你奶黃月餅（每盒6件）

優惠價：$375｜原價 $468

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領取日期：2024年08月19日至2024年09月09日

換領時間：上午8時至晚上8時

換領地點：香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店閣樓



中秋月餅早鳥優惠【7】朗廷酒店 — 米芝蓮推介 雙黃白蓮蓉／奶黃月餅低至74折

香港朗廷酒店米芝蓮三星食府唐閣推出兩款中秋月餅，包括朗廷雙黃白蓮蓉月餅及經典迷你奶黃月餅。兩種口味的月餅各有特色，雙黃白蓮蓉月餅入口甘香油潤；迷你奶黃月餅甜而不膩，禮盒包裝更非常有少女心！如果有選擇困難的話，小編推薦入手兩種口味都有的月餅禮盒，價錢更抵之餘更可以擁有雙重滋味！

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朗廷雙黃白蓮蓉月餅（每盒4件）

優惠價：$358｜原價 $468

經典迷你奶黃月餅（每盒6件）

優惠價：$328｜原價 $428

朗廷雙黃白蓮蓉月餅（每盒4件）+ 經典迷你奶黃月餅（每盒6件）

優惠價：$668｜原價 $896

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領取日期：2024年07月29日至2024年09月16日

換領時間：中午12時至晚上9時

換領地點：香港朗廷酒店香港九龍尖沙咀北京道8號 - 下層大廳



中秋月餅早鳥優惠【8】奕居酒店 — 純素月餅／焦糖海鹽咖啡奶黃月餅禮盒$423

奕居酒店一向主打低調奢華格調，推出的月餅禮盒同樣超別緻！奕居酒店的月餅禮盒以「旅行日誌」為主題，包裝有如書本一般，別具特色！

「旅行日誌」內有8個迷你月餅，包括純素陳皮豆沙月餅、茉莉花茶奶黃月餅、焦糖海鹽咖啡奶黃月餅、麥芽糖醇低糖蛋黃純白蓮蓉月餅，經典與現代口味都滿足到！奕居酒店更會將月餅銷售收益的10%贈與社會企業，可以品嘗美味月餅的同時更可以做善事！

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「旅行日誌」月餅禮盒（每盒8件）

優惠價：$423｜原價 $528

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領取日期：2024年08月14日至2024年09月17日

換領時間：上午11時至晚上8時

換領地點：香港金鐘道88號太古廣場奕居6樓



中秋月餅早鳥優惠【9】港島海逸君綽酒店 — 燕窩奶皇月餅／貓山王榴槤月餅低至63折

港島海逸君綽酒店推出4款自家製月餅，所有月餅均不含防腐劑，而且更有多種口味！傳統選擇有蛋黃白蓮蓉月餅及陳皮紅豆崧子月餅，陳皮紅豆崧子月餅更是加入了30年陳皮製成！貪靚人士就必試燕窩奶皇月餅，採用頂級絲滑燕窩，又養顏又好食！

榴槤控更不能錯過貓山王榴槤飄香月餅！餡料選用貓山王榴槤果肉，榴槤果香超濃，唇齒留香！如果想送禮更得體，就可以選擇雙輝月餅組合，一次過品嚐蛋黃白蓮蓉月餅及燕窩奶皇月餅滋味！

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蛋黃白蓮蓉月餅（每盒8件）

優惠價：$279｜原價 $398

30年陳皮紅豆崧子月餅（每盒8件）

優惠價：$307｜原價 $438

燕窩奶皇月餅（每盒8件）

優惠價：$307｜原價 $438

貓山王榴槤飄香月餅（每盒8件）

優惠價：$335｜原價 $478

雙輝月餅（每盒8件）

優惠價：$307｜原價 $438

禮盒內容：蛋黃白蓮蓉月餅；燕窩奶皇月餅（各4件）

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領取日期：2024年09月02日至2024年09月16日

換領時間：中午12時至晚上9時

換領地點：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店五樓君綽軒



中秋月餅早鳥優惠【10】萬麗海景酒店 — 招牌手工月餅／班蘭蛋黃月餅限時優惠8折

萬麗海景酒店滿福樓推出迷你蛋黃白蓮蓉月餅及迷你班蘭蛋黃月餅兩款經典手工月餅，每盒有6件。迷你蛋黃白蓮蓉月餅味道清甜帶點鹹香，迷你班蘭蛋黃月餅揉合新加坡獨有元素，斑斕味道很突出！如果想要品嘗兩種口味，就不能錯過滿福樓招牌迷你月餅！禮盒包含迷你蛋黃白蓮蓉月餅及迷你斑蘭蛋黃月餅兩種口味各3件，咁就兩全其美！

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滿福樓招牌迷你月餅（每盒6件）

優惠價：$351｜原價 $438

迷你蛋黃白蓮蓉月餅（每盒6件）

優惠價：$343｜原價 $428

迷你班蘭蛋黃月餅（每盒6件）

優惠價：$343｜原價 $428

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領取日期：2024年08月14日至2024年09月14日

換領時間：中午12時至下午3時；下午6時至晚上8時

換領地點：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店三樓



中秋月餅早鳥優惠【11】港麗酒店 — 傳統月餅 / 貓山王榴槤月餅早鳥8折優惠

港麗酒店金葉庭今年繼續推出多款備受歡迎的月餅，除了傳統白蓮蓉蛋黃月餅、迷你奶黃月餅及集五款不同口味的華貴六福月餅外，小編力推迷你貓山王榴槤月餅！每顆月餅均以全人手製作，尤其貓山王榴槤月餅更精選馬來西亞頂級貓山王榴槤，金黃酥脆的曲奇餅皮配極creamy的榴槤果肉，令人一試難忘！

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迷你貓山王榴槤月餅（每盒8件）

優惠價：$406｜原價 $506

迷你奶黃月餅（每盒8件）

優惠價：$398｜原價 $498

華貴六福月餅（每盒6件）

優惠價：$398｜原價 $498

傳統白蓮蓉蛋黃月餅（每盒6件）

優惠價：$398｜原價 $498

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領取日期：2024年08月19日至2024年09月17日

換領時間：上午12時至晚上7時

換領地點：金鐘金鐘道88號香港港麗酒店-餅店



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