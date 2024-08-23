中秋節盆菜2024推薦8間！美心中菜歎高質鮑魚花膠／仲有現金券送

中秋節是家人、親友團聚的好日子，如果不想出外吃飯，不妨訂一個盆菜回家，跟家人一起共聚天倫。《香港01》「好食玩飛」頻道精選8間市場上大受歡迎的盆菜，有興趣的朋友馬上拉下看吧！



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過節是吃盆菜的最佳時機。（美心中菜圖片）

中秋節盆菜2024推介【1】美心中菜 —— 人均$166起

提及中秋盆菜，就想起美心盆菜！美心中菜今年用上乘佳餚製作出兩款滋味十足的中秋盆菜，分別是「粵式鮑魚花膠月滿盆菜」，選用原隻鮮鮑魚、鮑魚汁炆花膠、特級蠔豉、元貝等矜貴食材，搭配兩大秘製「鮑魚汁」、「麻辣汁」，先用鮑魚汁提鮮，再用麻辣汁添滋味，一款盆菜可嚐盡兩種口味，再以矜貴雙耳盆配玻璃蓋盛載，大方得體，宴客首選！以及「潮式蠔皇原隻鮑魚花膠盆菜」，選用蠔皇扣吉品鮑魚、蠔皇扣花膠、潮式稻草鴨、蠔豉，喜歡食蠔的朋友，絕對不能錯過！

美心中菜粵式鮑魚．花膠．月滿盆菜搭配兩大秘製「鮑魚汁」、「麻辣汁」，先用鮑魚汁提鮮，再用麻辣汁添滋味！（美心中菜圖片）

粵式鮑魚花膠月滿盆菜

食材：原隻鮮鮑魚、鮑魚汁炆花膠、特級蠔豉、元貝、貴妃雞、燒鴨、大紅燒肉、墨魚乾炆豬肉、醬汁炆蓮藕、髮菜球、香滑鯪魚球、雞油花菇、滷水豬脷、南乳花生炆豬手、豬皮、枝竹（配兩款秘製醬汁：鮑魚汁及麻辣汁；加送魔鬼辣椒粉）

滙豐信用卡、Eatizen及Klook專享85折優惠價：

$888（4位用）／$1,298（6位用）／$1,988（12位用）

原價：$1,058（4位用）／$1,528（6位用）／$2,339（12位用）

適用分店：全綫美心皇宮、全綫翠園（葵青及廣場飯店翠園除外）、全綫八月花、映月樓及翠玉軒



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美心中菜潮式蠔皇原隻鮑魚．花膠盆菜選用蠔皇扣吉品鮑魚、蠔皇扣花膠、潮式稻草鴨（美心中菜圖片）

潮式蠔皇原隻鮑魚花膠盆菜

食材：蠔皇扣吉品鮑魚、蠔皇扣花膠、潮式稻草鴨、雞、元貝、蝦棗、花菇、海參、蘿蔔角、蠔豉、蓮藕、土魷、五花腩、芋頭、髮菜鯪魚球

滙豐信用卡、Eatizen及Klook專享8折優惠價：

$988（4位用）／$1,388（6位用）／$2,488（12位用）

原價：$1,235（4位用）／$1,735（6位用）／$3,110（12位用）

適用分店：全綫潮江春、全綫潮庭及鵝鹵宮。



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美心中秋節盆菜即日起接受訂購，滙豐信用卡持人於指定分店，或使用Eatizen、Klook訂購，「粵式鮑魚花膠月滿盆菜」、「潮式蠔皇原隻鮑魚花膠盆菜」專享低至8折優惠！憑滙豐信用卡於9月2日至9月30日期間晚膳堂食散座／全日外賣自取，單一簽賬滿$600可獲贈2張$150電子禮券；Yuu會員尊享10x積分回贈！

訂購方法：指定分店或網上預訂（需於取貨日期最少兩天前預訂；截單時間為凌晨2時）

訂購日期：由即日起至2024年9月16日

取貨日期：由2024年9月7日至9月18日



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中秋節盆菜2024推介【2】鼎爺廚房 —— 低至人均$157起

由藝人李家鼎「鼎爺」創立的自家品牌「鼎爺廚房」，今年將推出兩款盆菜，包括中秋手工盆菜(8人份／12人份)、極上鮑參鼎級盆菜(10人份)，前者有鮑汁扣花膠、北海道元貝、原隻鮑魚等上乘食材，後者食料再升級，加入特級爽口海參精心烹調！而且還提供免費送貨服務，安坐家中就已經可以吃美味的盆菜！經Klook預訂可享78折優惠！

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中秋手工盆菜（8位用／12位用）

食材：鮑汁扣花膠、北海道元貝、原隻鮑魚、香炆大花菇、爽口白魚蛋、游水大蝦、沙嗲豬皮、醬燒鵝掌、南乳燴蓮藕、明爐燒鴨、酥炸香芋、紅燒東坡肉、清甜蘿蔔、頂級炸支竹、溫室娃娃菜、爽脆魷魚、西蘭花、濃湯鮑汁



預訂優惠：$1,388（8位用）$1,888（12位用）

原價：$1,788（8位用）$2,288（12位用）



預訂日期：即日至2024年9月8日

送貨日期：即日至2024年9月18日

送貨日時間：上午10時至1時或下午3時至晚上7時



中秋節盆菜2024推介【3】張公館 —— 人均$472起

如果一家四口想食滋味盆菜，不妨試試張公館的鮑參翅肚金牌盆菜（四位用），盆菜精選18款高級食材，包括南非10頭鮑、日本刺參、紅燒鮑翅、12頭花膠片、大澳大金蠔，是市面上少數加入鮑翅的盆菜！而且份量適中，適合4人家庭享用。而且盆菜全年供應，隨時都可以再ENCORE！

即日起於Klook訂購，並選擇門市自取，加贈「張公館飲食集團」$50電子現金消費券兩張。

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鮑參翅肚金牌盆菜（四位用）

食材：南非10頭鮑、日本刺參、紅燒鮑翅、12頭花膠片、大澳大金蠔、原粒瑤柱脯、糖醋大蝦、貴妃雞、學利魚蛋、秘製燒腩肉、發財髮菜、潮洲滷水蛋、南乳蘿蔔、精選枝竹、爽口豆卜、極品花菇、薑汁西蘭花、堂灼旺菜

預訂優惠：$1,888；原價：$2,388



換領日期：即日至2024年12月31日（需於2天前致電預約）

自取地點：張公館（銅鑼灣登龍街18號V Point 29樓）



中秋節盆菜2024推介【4】茶皇殿 —— 低至人均$139起

新派粵菜酒樓茶皇殿，今年中秋推出16款足料團圓鮑魚盆菜（6-8位用／10-12位用），豐富用料包括鮑魚、瑤柱脯、燒鵝等上盛食材。盆菜設有兩種份量，無論是大家庭還小家庭，都可以享用到暖笠笠又好吃的盆菜。

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茶皇殿16款足料團圓鮑魚盆菜（Klook圖片）

團圓鮑魚盆菜（6-8位用／10-12位用）

鮑魚、瑤柱脯、燒鵝、鵝掌、蠔豉等上盛食材

優惠價：$1,038（6-8位用）、$1,668（10-12位用）

原價：$1,188（6-8位用）、$1,888（10-12位用）



換領日期：即日起至10月1日（最少3天前致電預約）

自取地點：茶皇殿指定分店



中秋節盆菜2024推介【5】Seamart鮮物 —— 人均$138起

Seamart鮮物的盆菜可以按需要添加豪華食材。（Seamart鮮物圖片）

主打到會的Seamart鮮物，今年推出傳統中秋盆菜套餐（4-6位用／8-10位用），選用14款材料，包括蜜餞金蠔、高級花菇、茄汁大蝦皇、鴻圖髮菜等。如覺得盆菜的配料不夠豐富，還可以加配豪華食材，例如鮮鮑魚、瑤柱粒。如果還不夠，可以再加配招牌臘味海鮮八寶飯，不過大部份顧客評價都指盆菜非常足料，家中如非有大胃王都足夠。

Klook預訂可享港島區免費送貨，額外再加贈中式小食一份。

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傳統中秋盆菜套餐（4-6位用／8-10位用）

食材：蜜餞金蠔、高級花菇、茄汁大蝦皇、鴻圖髮菜、脆皮燒肉、美味貴妃雞、明爐脆燒鴨、自家炆腩肉、南乳炆芋甫、畔糖蓮藕、淋滑津菜、黃金炆枝竹、特級靚魚蛋、鮮甜蘿蔔



優惠價：$988（4-6位用）、$1,388（8-10位用）



送貨日期：9月10日至9月24日（需須3天前預訂，18:00後下單將當作下一天處理）



中秋節盆菜2024推介【6】到會家 Cateraway —— 人均$181起

到會家Cateraway尊鮑魚盆菜免費送貨上門。（到會家圖片）

主打到會的到會家Cateraway，今年推出至尊鮑魚盆菜（6-8位用／10-12位用），至尊材料包括鮑魚、鵝掌、帶子等等，推出兩個份量，無論大小家庭聚會都適合，而且有全港免費送貨服務（偏遠地區除外），中秋節當天只要整理好家居，就可以招呼親友到來團圓。

Klook預訂可享9折優惠，並加送招牌椰汁千層糕1客。

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至尊鮑魚盆菜（6-8位用／10-12位用）

食材：鮑魚、鵝掌、帶子、虎蝦、蠔豉、白切雞、花菇、豬皮、髮菜、蘿蔔、枝竹、西蘭花



優惠價：$1,527（6-8位用）、$2,170（10-12位用）

原價：$1,697（6-8位用）、$2,411（10-12位用）



送貨安排：星期一至星期日09:00-22:00 全港免費送貨（偏遠地區除外）

自取地點：觀塘開源道62號 駱駝漆大廈1座12樓D室

自取時間：10:00-20:00（最少1天前預訂，18:30後下單將當作下一天處理）



中秋節盆菜2024推介【7】一粥麵 —— 低至人均$140起

一粥麵今年中秋節推出「鮑魚佛跳牆盆菜」，選用5款佛跳牆尊貴食材，包括十頭鮑魚、原粒瑤柱、原條海參、滑溜花膠、韓國蠔豉等， 讓大家大飽口福！另外，凡訂購即送貴妃雞半隻！9月5日前經一粥麵網站或分店訂購更獲額外$50一粥麵現金券！

經一粥麵手機網站或Klook平台訂購額外加送6罐無糖可口可樂。於Klook平台選購「鮑魚佛跳牆盆菜」套餐，更可獲$100電子優惠券。

👉點撃訂購一粥麵「鮑魚佛跳牆盆菜」套餐

鮑魚佛跳牆盆菜（送半隻貴妃雞）

食材：十頭鮑魚、原粒瑤柱、原條海參、花膠、韓國蠔豉、原隻大蝦、花菇、南乳腩肉、豬皮、蓮藕、蘿蔔、芋頭、魚蛋、枝竹、西蘭花等



早鳥優惠：$838（優惠期至2024年9月14日）

原價：$1,198



訂購方法：分店、網上／指定平台預訂（需於取貨日期最少一天前預訂；截單時間為下午5時）

訂購日期：即日起至2024年9月17日

取貨日期：2024年9月6日至2024年9月18日（每日下午3點至8點）



中秋節盆菜2024推介【8】大快活 —— 低至人均$85起

大快活今年中秋推出「中秋六人／十二人盆菜」，選用原隻鮑魚、百花釀羊肚菌等食材，如果怕一個盆菜不夠滿足大家的肚皮，還有「團圓盛宴六人餐／十二人餐」，配搭南乳羅漢上素、芝麻蝦多士、蠔皇雜菌燴伊麵、海皇豆花羹，保證可以吃飽！

大快活會員於分店及網上訂購單盆盆菜即減$50，「團圓盛宴盆菜套餐」即減$70。以支付寶/微信支付優惠券結帳，單盆盆菜減$30。訂購滿$600或以上送「團圓快活優惠券」一套。

中秋六人／十二人盆菜

食材：原隻鮑魚、百花釀羊肚菌、炸魚蛋、陳皮魚肉腐皮卷、灼蝦、紅燒肉、豬蹄、福袋、冬菇、釀豆卜、豬皮、腐皮魚肉卷、芋頭、枝竹、蘿蔔等。



會員價：$509（六位用）、$939（十二位用）

原價：$559（六位用）、$989（十二位用）



訂購方法：分店或網上預訂（需於取貨日期最少3天前預訂）

訂購日期：即日起至2024年9月13日

取貨日期：即日起至2024年9月18日



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