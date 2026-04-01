蛇口口岸交通+開放時間｜最快60分鐘+船票$34起+免費新巴直達商場

蛇口口岸交通｜蛇口碼頭船班｜北上深圳，除了可乘搭汽車、鐵路，亦可以乘搭渡輪。從香港乘搭渡輪到蛇口口岸，毋須轉車，亦毋須害怕塞車。由上環出發，最快60分鐘便能直接經口岸抵達南山區，較巴士、鐵路更直接，船票則低至$34。而深圳巴士集團近日更推出新巴士線，途經太子灣花園城VILLA、海上世界等熱點，讓大家在蛇口食玩買更方便！即睇口岸開放時間、每日船期！



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蛇口口岸交通｜深圳免費接駁巴士新線T233 接駁太子灣花園VILLA、海上世界等熱點

近年愈來愈多港人從港澳碼頭坐船到蛇口，而深圳巴士集團亦特別推出免費的文旅接駁專線T233，讓大家可以搭此巴士線直達太子灣花園VILLA、海上世界等南山區熱門景點。路線更連接地鐵2號線及12號線，方便旅客無縫接駁，輕鬆前往深圳各區。

蛇口免費文旅接駁專線T233途經主要站點（循環線）：

～太子灣花園城VILLA

～蛇口港地鐵站

～招商蛇口廣場

～海上世界地鐵站A出口



運營時間與服務詳情：

服務日期：即日至2026年7月26日

運營時間：每日10:00至21:00

班次：約20-30分鐘



陸路口岸經常人山人海，如果不想人擠人，不妨乘搭渡輪北上。以下為蛇口口岸的介紹、交通方法、開放時間、門票票價等詳情：

蛇口口岸交通+開放時間

蛇口口岸位於深圳南山區，是一個於蛇口客運碼頭裡的水路口岸，經該口岸入境必須乘搭渡輪。從香港乘搭渡輪北上深圳南山區的蛇口、赤灣、前海，路途較為直接，亦毋須害怕塞車而影響行程。

蛇口口岸每日07:00至22:30開放，所有航班會在口岸關閉前到達。

蛇口街頭（陳焯煇攝）

而從蛇口口岸入境後，大家可以轉乘其他交通工具前往海上世界文化藝術中心、CTF HOKO前海周大福全球商品購物中心、深圳國際遊艇俱樂部、女媧公園等景點。

蛇口口岸渡輪航線｜船期及船票

蛇口口岸目前設有2條渡輪航綫來往香港。從香港出發，可以從上環的港澳碼頭或赤鱲角的海天中轉大樓（前稱海天客運碼頭）乘船直達蛇口。不過，從海天中轉大樓開出的航班只供從海外乘搭飛機到赤鱲角機場的旅客乘搭，除非大家下機後隨即想前往蛇口，否則應選搭上環至蛇口航綫。

樓來往蛇口口岸的渡輪（圖片來源：KLOOK）

上環港澳碼頭｜往返蛇口客運碼頭收費

上環至蛇口航綫每日從上環港澳碼頭開出的時間為09:00、11:30、15:30、18:00、20:45；返港則為7:30、10:15、16:45、19:15，往返船程需約60分鐘。年滿6歲的兒童將須收取成人價格，1歲以下嬰兒則可以免費乘搭。各航班的船票會於開出前15分鐘停售或售完即止，大家欲乘船北上應購早購票。

🛳️上環往蛇口口岸低至$34🤩

上環港澳碼頭往返蛇口客運碼頭標準收費 票類 上環港澳碼頭往返蛇口客運碼頭（單程）收費 成人普通艙 $70 成人頭等艙 $180 兒童（6歲以下）普通艙 $35 兒童（6歲以下）頭等艙 $90

上環港澳碼頭（黃寶瑩攝）

香港機場海天客運碼頭｜往返蛇口客運碼頭收費

從香港機場海天客運碼頭開出的時間為8:15、9:45、11:00至21:00（每隔一小時一班）；及21:30，船程需約40分鐘。由蛇口客運碼頭回香港機場海天客運碼頭的開出的時間則為7:15、8:45、10:00至20:00（每隔一小時一班）；及20:30，船程需約40分鐘。

香港機場海天客運碼頭去蛇口客運碼頭收費 票類 香港機場海天客運碼頭去蛇口客運碼頭 蛇口客運碼頭去香港機場海天客運碼頭 成人普通艙 $198 $320 成人頭等艙 $330 $420 兒童（1至5歲）普通艙 $120 $180 兒童（1至5歲）頭等艙 $210 $320

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