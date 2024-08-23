電腦節2024首日直擊！必搶$10手機配件！入場前必知7大優惠+貼士

電腦節2024｜香港電腦通訊節｜HKCCF｜2024電腦節今日（23日）開始喇！一連四日於灣仔會展中心舉行，愈750個攤位，《香港01》好食玩飛記者首日一早抵達現場搜羅7個必睇必玩和著數優惠，如$20就能買到電話座、韓國品牌minimal works露營三腳支架等，甚至近距離觀看科技新物種，即睇下文啦！



電腦節2024｜門票價錢$35

原價：$35【01空間購票：$25】

日期：2024年8月23日（五）至26日（一）

時間： 10:00-21:30（8月26日僅開放至18:00）

購票：電腦節2024-門票獨家減$10購買

電腦節2024【1】$20快閃搶電話座、三腳支架等（N01攤位）

電腦節2024繼續有「$20快閃搶」活動，記者首日上午入場，就見到其中一個攤位有$20產品出售，包括電話座、韓國品牌minimal works的户外收納包、露營三腳支架、富士相機袋等等，引來不少入場人士搶購。其實在展期4日內，大會會不定時公佈20款以$20售賣的人氣產品，更會有多個知名品牌，如Samsung，大家入場記得留意公布啦。電腦節2024-門票獨家減$10購買

電腦節2024【1】$20快閃搶電話座、三腳支架等

$20攤位位置：創動樂有限公司（N01號攤位）



電腦節2024【2】手機配件低至$10（M27-M30攤位）

記者行過XPower攤位，發現地上有多個紙箱裝著特價貨品，例如$10的紙箱有XPower品牌不同長度的充電線；$20的紙箱有Iphone15電話磁吸殻、支架等；$30的紙箱有快速充電線、平板電腦套、電腦周邊配件等等；$100的紙箱有belkin品牌原裝認証的二合一無線充電座，同時為手機和智能手錶充電，即使不是電腦或數碼產品資深玩家都啱用。

電腦節2024【2】手機配件低至$10

攤位位置：盈竣科技有限公司（M27-M30號攤位）



電腦節2024【3】長人龍限量搶充電配件（H32攤位）

記者首日入場所見，H32的攤位是全場最長人龍的攤位，該攤位正出售$108有magsafe充電器，以及12000mAh快速充電器（會場價$209）和10個輸岀口的充電器（會場價$319），店員稱是市面零售價半價發售！每日限量50件，先到先得！如果有興趣建議一入場就先去這攤位。

電腦節2024【3】長人龍限量搶充電配件

攤位位置：恆盛集團股份有限公司（H32號攤位）



電腦節2024【4】免費玩籃球機、扭蛋贏大獎（E01號攤位）

會場內有攤位可以玩籃球機和扭蛋贏獎品，只要即場讚好商舖的IG或FB便能獲得一次機會。籃球機得分75分以上可獲得禮品一份，160分以上者除了會獲得電腦節$50現金卷外，還可以晉級進行爭霸戰贏取終極大獎。

電腦節2024【4】免費玩籃球機、扭蛋贏大獎

攤位位置：微思數碼有限公司（E01號攤位）



電腦節2024【5】即場賽車體驗（C11-C20，D11-D20號攤位）

喜歡打機可以留意D12攤位，有多台連座位及方向盤的遊戲機，以time attack模式進行模擬賽車比賽，完成體驗後可獲一張$50現金卷，當日最高得分者更可獲得價值$2,499的Moza Racing R3方向盤套裝，現場氣氛緊湊，不論是年輕人或是長者也全神貫注。

電腦節2024【5】即場賽車體驗

攤位位置：2000 Fun Limited（C11-C20，D11-D20號攤位）



電腦節2024【6】近距離觀看Go2機械狗（N01號攤位）

Unitree品牌的兩款機械狗在攤位的表演台上行走，以及展示多種動作，引來大批入場人士觀看，2款型號分別是B2和Go2，暫時作企業用途、不設公開發售，只有Go2的Air版設公售。記者覺得是入場必睇的科技新產品。

電腦節2024【6】近距離觀看Go2機械狗

攤位位置：創動樂有限公司（N01號攤位）



電腦節2024【7】場內飲食必領減$5優惠券（展覽廳1CD小食亭）

如果大家肚餓，會場亦有餐飲區域，餐飲種類包括港式小食、沙津、甜品、飯類等等，$20有爆谷或$22魚蛋（8粒）、$22燒賣（8粒）！價格當然稍貴，不過其實都有方法慳錢，就是先掃QR CODE領取消費滿$60減$5的優惠券。

電腦節2024【7】場內飲食必領減$5優惠券

位置：展覽廳1CD小食亭



電腦節2024｜大派現金消費券

今年電腦節2024繼續有「我賞.你賺.人人消費」計劃，電腦節2024會送出一張幸運卡—是不同面值的現金消費券給入埸人士，可以看看以下詳情。電腦節2024-門票獨家減$10購買

電腦節2024｜入場送現金消費券

要求:購買門票入埸的人

現金消費券面值:10元、20元、30元、50元、100元，至500元不等

可使用的攤位:憑券可在場內已參與計劃的攤位使用，使用數目不限



人人都有的電腦節消費券

電腦節2024｜旅客優惠

【1】在Hall 1C大堂遊客中心用$10特惠價購票

【2】首1000名於現場登記的旅客，可以得到$100現金消費券

電腦節2024-門票獨家減$10購買

香港電腦電訊節2024｜場館圖

圖片來源：www.hkccf-expo.com

香港電腦節2024｜日期時間／地點

日期：2024年8月23日（五）至26日（一）

時間： 10:00-21:30（8月26日僅開放至18:00）

地點：灣仔香港會議展覽中心一號展覽廳

