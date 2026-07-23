熱帶氣旋｜天文台料颱風周日凌晨闖港400公里　打風貼玻璃X形好錯

打風｜天文台指，時位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在未來一兩日進入南海東北部並逐步增強，於周末期間靠近廣東東部沿岸 。據天文台預測路徑，該熱帶氣旋將於周六（25日）凌晨進入本港800公里範圍內，並於周日（26日）凌晨進入400公里範圍內，周日離岸及高地料吹6至7級風。



颱風吹襲前，許多人例牌會在窗戶上貼上膠紙，以免玻璃窗被風吹至爆裂，但原來貼哪一種膠紙也大有學問！打風貼膠紙有用嗎？打風用咩膠紙？因為市面上有一款膠紙紙質較脆弱，難以抵禦強風！即看內文詳情，為打風做好準備！



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天文台料周末狂風驟雨及雷暴

天文台預料，副熱帶高壓脊會在明日（24日）繼續為華南帶來普遍晴朗及極端酷熱的天氣。現時位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在未來一兩日進入南海東北部並逐步增強，並於周末期間靠近廣東東部沿岸，但其登陸位置與本港的距離仍存在變數。

天文台料本周末有狂風驟雨。（天文台網頁截圖）

天文台料，周六稍後至周日廣東沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴。而一道廣闊低壓槽會在下週中期為南海北部及廣東沿岸帶來不穩定天氣。據天文台熱帶氣旋路徑預測，該熱帶氣旋預計於周六凌晨進入本港800公里範圍內，並於周日凌晨以颱風姿態進入400公里範圍。

（天文台網頁截圖）

打風｜3大原因導致玻璃爆裂 專家教玻璃窗防爆貼法

打風貼膠紙有用嗎？不少人例牌會在風球來襲前，在窗戶上貼上膠紙以免玻璃窗被風吹至爆裂。香港理工大學前機械工程學系工程師盧覺強曾在天文台的YouTube頻道「氣象冷知識」中提到打風期間玻璃爆裂的原因及建議。

香港理工大學前機械工程學系工程師盧覺強教授（圖片來源：hkweather＠YouTube）

盧覺強在影片中提到，打風期間玻璃爆裂有3大原因：

【1】風力過大導致雜物亂飛導致玻璃被擊碎

【2】風速過大，產生共鳴效應，導致頻率震盪而震裂玻璃

【3】受外來因素（如強風吹襲），令玻璃變形或扭曲導致玻璃破裂



盧覺強表示，如果想防止玻璃因彎曲而破裂，可以在玻璃中間添加一條橫條作為承托。但一般香港家庭未必有加插橫條的裝置。想簡單防風，盧覺強教授就建議可以貼上膠紙。貼上膠紙的玻璃想對不容易被破壞，即使玻璃被破壞，碎片也不會散得到處亂飛。

按圖即看實驗結果：

盧覺強亦提到，貼膠紙有助加固玻璃的結構，在玻璃窗上貼上膠紙可以改變干擾玻璃的自然頻率，減低當強風吹襲玻璃而引致玻璃震盪的機率。他又指，貼「X」字型太簡單，萬一玻璃碎裂，玻璃易四散；他續指貼膠紙最好用「米」字型的貼法．一來可以節省膠紙用量，其次是更透光，比較適合香港環境。

盧覺強教授建議用「米」字型的貼法

打風玻璃窗用咩膠紙貼先安全？膠漬如何清潔？

打風用咩膠紙？市面上常見的膠紙有皺紋膠紙、封箱膠紙及牛皮膠紙，主要分別在於黏著劑（膠）和底料（紙）。皺紋膠紙雖然柔軟度高、易貼易撕而且可以不留痕跡，但因為紙質薄弱，難以抵禦強風；封箱膠紙黏合快、紙質柔軟，但力度不夠、亦容易在玻璃面上留下膠漬。

至於牛皮膠紙底料韌力較高、黏力表現亦相對好，比較適合用於防風。雖然牛皮膠紙容易留下膠漬，但只要在打風後就要馬上撕走膠紙，並使用WD-40、松節水或白電油倒在布上拭抹窗戶，便可以輕易將膠紙漬清除。

打風｜打風窗台漏水2大急救方法

除了要貼膠紙防窗戶爆裂，風球期期間最常見的就是窗台漏水或滲水。但風球期間難以外出購買玻璃膠或暴風膠，這個時候就可以同上2大家居法寶防止滲水！

不少人在發現窗邊滲水時都會在窗邊攝毛巾吸水，試圖阻止水流，但事實上這樣只會令毛巾不斷吸水，令窗邊牆壁更易發霉！要防止窗邊滲水或漏水，可以用報紙或垃圾膠袋做防滲急救！

方法【1】報紙預防窗邊滲水

步驟一：關緊窗門

步驟二：將報紙摺成厚條狀

步驟三：封在窗邊縫隙並貼好



方法【2】垃圾膠袋預防窗邊滲水

步驟一：打開窗戶

步驟二：將一至兩個較厚、較防水的垃圾膠袋放在窗邊的入水縫隙

步驟三：關窗



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