桃芝風球｜港鐵8號風球照開？天文台發3號風球後　交通安排一文看

桃芝風球地鐵交通安排｜港鐵公布鐵路及港鐵巴士服務在8號風球下的交通安排，九巴、城巴亦公布了最新交通安排。天文台表示，隨著桃芝開始減弱 ，並將會遠離本港，預料本地風力會逐漸緩和，天文台會在上午10時20分改發三號強風信號。立即拉下看本港交通詳情！



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桃芝風球逐漸遠離本港，天文台預料將於10時30分改發三號強風信號。（資料圖片）

隨著颱風桃芝風力開始減弱並將會遠離本港，預料本地風力會逐漸緩和。天文台表示，將會在上午10時20分改發三號強風信號。

【3號風球巴士服務安排】

城巴、九巴及龍運巴士表示大部份巴士路線將由10時20分起陸續恢復服務，而新大嶼山巴士大部份日間路線則會由早上10時起陸續恢復服務。

暫停服務的九巴路線︰

市區︰

HK1（服務於下午3時30分恢復）、224X（服務於下午3時正恢復）

新界東︰

281B、78S

過海路線︰

P960（服務於下午繁忙時間恢復） 、P968（服務於下午繁忙時間恢復）

改道行駛︰

110和606（不經耀興道）



暫停服務的龍運路線︰

R8（服務將於中午12時恢復）、R33（服務於下午繁忙時間恢復）



城巴大部份日間路線及城巴機場快線將會於上午10時20分起陸續恢復服務。個別路線仍需暫停服務，

暫停服務的城巴路線：

3A、23B、81A、85A、85P、95P、702S、R8



【3號風球下其他交通工具服務安排】

愉景灣航運服務有限公司宣布，來往愉景灣及中環的渡輪服務，將於早上10時40分開始回復正常服務。愉景灣巴士所有路線於早上10時起，陸續回復正常。

往中環至尖沙咀、以及來往灣仔至尖沙咀的渡輪服務將在中午12時起恢復班次。

港鐵列車及輕鐵班次於稍後時間會逐步加密，以應付增加的乘客量。港鐵巴士亦將於三號信號發出後逐步恢復服務。市區預辦登機服務調整至航班起飛前120分鐘截止。

【颱風期間港鐵服務安排】1號戒備信號及3號強風信號

港鐵在天文台發出1號戒備信號及3號強風信號期間，鐵路及港鐵巴士服務維持正常。

【颱風期間港鐵服務安排】1號戒備信號及3號強風信號



・維持正常



【颱風期間港鐵服務安排】8號烈風或暴風信號

港鐵在天文台即將改發8號烈風或暴風信號時，鐵路及港鐵巴士服務維持正常，如有需要時會逐步加密班次。當天文台正式發出8號烈風或暴風信號期間，鐵路及港鐵巴士服務初期維持正常，有需要時會加密班次，方便市民回家。但隨著暴風接近本港，班次會逐步減少，列車及輕鐵維持有限度服務，而信號發出3小時後，港鐵巴士服務停止。

【颱風期間港鐵服務安排】8號烈風或暴風信號



・初期維持正常，有需要時會加密班次

・隨後班次會逐步減少，列車及輕鐵維持有限度服務

・信號發出3小時後，港鐵巴士服務停止



【颱風期間港鐵服務安排】9號烈風或暴風風力增強信號及10號颶風信號

港鐵在天文台發出9號烈風或暴風風力增強信號及10號颶風信號期間，鐵路露天段列車服務即時暫停（受影響車站包括荃灣至荔景、調景嶺至彩虹、柴灣至杏花邨、利東至金鐘、東涌至九龍、羅湖/落馬洲至紅磡、屯門至荃灣西、尖東至何文田、鑽石山至烏溪沙、迪士尼全線、機場快綫全線）。仍行駛中的列車會盡可能在安全情況下行駛至原定的終點站，或鄰近車站方便乘客暫避。

而鐵路隧道段列車，將維持有限度服務，其班次較疏，行車時間亦較長。港鐵巴士服務停止。

【颱風期間港鐵服務安排】9號烈風或暴風風力增強信號及10號颶風信號



・露天段列車：服務即時暫停

仍行駛中的列車會盡可能在安全情況下行駛至原定的終點站，或鄰近車站方便乘客暫避

・隧道段列車：維持有限度服務，班次較疏，行車時間亦較長

・港鐵巴士服務停止



9號烈風或暴風風力增強信號及10號颶風信號，港鐵鐵路露天段列車服務即時暫停。（MTR圖片）

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