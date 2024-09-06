富國島美食8推介｜脆皮法包／煙火餐廳／Cafe／椰子咖啡／椰子冰

富國島美食推介｜去越南除了峴港、河內、胡志明市等地，其實富國島也有很多特色和地道的美食，《香港01》好食玩飛記者為大家精選8個美食餐廳和夜市，最值得推介的，包括有8蚊就吃到法包！還有越南河！即看下文揾食啦！



富國島是位於越南西南部的一個漁港。（IG@kidseventsmum）

富國島又稱珍珠島，位於越南西南部的堅江省的一個漁港，所以岀產不少海鮮，就如Bún quậy KIẾN - X Y (A-C noodles）店內的海鮮河，魷魚有手掌般大。富國島佔地約580平方公里，人口密度低，在今年獲得全球第二最佳島嶼的獎項，多個地方或餐廳也是面對著海洋，是個放鬆的好地方！

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富國島美食【1】富國夜市——$8法包 / 越南三明治 / 椰子冰

富國夜市又稱陽東夜市，夜市裡販賣越南三明治、椰子冰、新鮮胡椒粒等等；亦有海鮮類例如龍蝦、海膽、貝類等等，除了小食和海鮮，也有多款水果、土產、飾品，網民最推薦的是越南三明治和椰子冰。

此外，夜市附近的一個檔口叫BANH MI TAM在販賣人氣法包，法包的餡料很豐富，有越南肝醬、扎肉、燻蹄、芫荽、辣椒、豬肉丸等等，法包皮非常脆口，配上甜酸辣的口味，非常過穩！

地址：54 Đường Nguyễn Trãi, Khu 1, Phú Quốc, Kiên Giang, 越南

營業時間：17:00-00:00



富國島美食【2】OCSEN Beach Bar & Club——看日落 / 煙火表演

OCSEN Beach Bar & Club是以西餐為主的沙灘餐館，卡邦尼意粉和雞肉漢堡都是56港元，而雞尾酒是66港元，價值相宜。於晚上8時後進入沙灘位置，需要購買約30港元的門票。煙火表演會在每天晚上10時舉行，表演時間長達半小時，表演者更會走到觀眾面對展現花式煙火，氣氛相當熱鬧！

地址：Hẻm 124 Đường Trần Hưng Đạo, Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang 92000越南

營業時間：16:00-01:00



富國島美食【3】ON THE ROCK RESTAURANT——海邊餐廳 / 生蠔必吃

堪稱是全球10大最美日落餐廳之一的ON THE ROCK RESTAURANT是長期滿座，網民紛紛建議提早一個星期左右於餐廳官網訂位，否則座位未必能安排在海邊位置。餐廳的生蠔是網民力推！非常新鮮！可是食物價錢在越南來說是較貴，海鮮意大利飯的價錢是130港元。

地址：Mango bay, Hẻm 8 Đường Lê Thúc Nha, Cửa Dương, Phú Quốc, Kiên Giang 920000越南

營業時間：07:00-22:30



富國島美食【4】Bún quậy KIẾN - XÂY (A-C noodles)——19蚊超滑越南河

到越南必食絕對是一碗正宗越南河，餐廳中設有自助調汁區域，有調味粉、辣椒、青檸檬等，令河粉的味道昇華！牛肉河價錢是27港元，而海鮮河價錢河是19港元，海鮮河包括蝦滑、魚滑、魷魚，新鮮又爽口，而湯底偏淡，難怪要自製醬汁！ 而河粉質地是絲滑般的口感，非常正宗！

地址：28 Đường Bạch Đằng, Ph. Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang 922200越南

營業時間：07:00-23:05（星期一至四）/ 06:45-23:05（星期五至日）



富國島美食【5】RUNAM——兩層Cafe / 椰子咖啡 / 榴蓮雞蛋咖啡

有羅馬斗獸場建築風格的RUNAM咖啡廳在室內還是室外的空間都非常寬敞，兩層的樓底非常高，視野開揚。咖啡是店內特色，椰子咖啡經滴濾過程再倒入冰杯中，口感濕潤且香醇。而另一款咖啡是榴蓮雞蛋咖啡，在雞蛋咖啡中加入榴蓮風味，蛋液加上榴蓮果肉再結合香濃咖啡，口感神奇且絲滑。

地址：22G5+V5C, An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang

營業時間：07:00-22:00



富國島美食【6】Pink Pearl House——粉紅餐廳 / 高級菜 / Fine Dining

Pink Pearl House是充滿少女心的一家酒店餐館，連職員也是身穿粉紅色的衣服。餐廳有上下兩層，還有室外花園，每間房間也掛上水晶燈和壁畫，有宮殿的設計風格。餐廳主打的法國菜式多以套餐形式點餐，例如五道式套餐，包括餐包、鵝肝、三文魚、牛扒、雪糕和馬卡龍，擺盤精緻。價錢相對較貴，人均消費約1,100港元。

地址：越南富國島JW萬豪酒店內

營業時間：18:00-22:00 （星期二至六）



富國島美食【7】Com Tho Tay Cam——海鮮春卷 / 螃蟹炒飯 / 泰式酸辣湯

Com Tho Tay Cam是位於富國島翡翠灣附近的一家越南餐廳，價錢相宜，螃蟹炒飯的價錢是51港元，有滿滿的蟹肉舖成一座小山丘，炒飯吃上來很有鍋氣，非常過癮！有網民更稱海鮮春卷是吃過最好吃的春卷，難以忘卻香脆又多餡料的口感！

地址：R171, Khem beach, Phú Quốc, Kiên Giang, 越南

營業時間：11:00-22:00



富國島美食【8】MADAM KHANH——特色牛肉炒麵 / 炒通菜

位於富國大世界的MADAM KHANH是網民認為必吃的餐館，而牛肉炒麵和炒通菜是店內熱門菜式。店員把牛肉炒麵的麵底炒得非常濕潤，且麵條較幼和有咬口！網民提醒是紅色和黃色外牆的MADAM KHANH，別去錯販賣法包的MADAM KHANH！

牛肉炒麵和炒通菜是店內熱門菜式。（小紅書@華來咯）

地址：Sa01-28 Grand Word, Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang 922251越南

營業時間：08:00-22:00



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