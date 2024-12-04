聖誕燈飾12大2024｜尖東雪花＋利東街歐陸小鎮＋12米高Dior聖誕樹

聖誕燈飾2024｜一年一度聖誕節快到了，《香港01》「好食玩飛」頻道整合了全港聖誕燈飾及市集活動，可以與燈飾合照、親手製作聖誕禮物、到聖誕村莊購物、與聖誕老人會面等，浪漫又有趣！即睇聖誕好去處地點、活動日期！（本文將持續更新更多精彩聖誕燈飾及商場活動。）



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全港聖誕燈飾＋市集活動 必去迪士尼冬日慶典！

迪士尼冬日慶典聖誕燈飾 魔雪奇緣世界首個飄雪聖誕

聖誕燈飾推介【1】香港迪士尼樂園冬日慶典 — 魔雪奇緣世界首個飄雪聖誕

香港迪士尼樂園全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區在2023年11月開幕，在今年聖誕更將在魔雪奇緣世界舉行首個飄雪聖誕！園區將在不同角落裝上打卡聖誕裝置及燈飾。除了魔雪奇緣園區外，在Duffy與好友遊玩屋亦將有萌趣的聖誕佈置等你到訪！

此外，迪士尼亦將舉行尼聖誕傳統慶祝活動「迪士尼聖誕音樂Live！」、「米奇與好友聖誕舞會」、「星願夢幻 飄雪時刻」等，更有「夢想成真聖誕樹亮燈禮」的無人機勝但圖案表演，超級浪漫！

香港迪士尼樂園 — A Disney Christmas

活動日期：2024年11月15日至2025年1月1日

地址：香港新界大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區



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聖誕燈飾推介【2】尖東聖誕燈飾

尖沙咀中心及帝國中心將會展出全新「Pandastic Christmas」數碼光影藝術作品，萌趣熊貓可愛現身於光影幕牆之中，駕駛著閃亮火箭探索聖誕禮物工廠。在尖沙咀中心的Boticario Bar & Grill，平日午市兩道菜套餐，可免費升級至三道菜套餐；而帝國中心的韓脈周六午市全單8折，晚上8點45分後訂座可享燒酒及瓶裝啤酒買一送一。

而麽地里亦會延續動畫作品，萌趣熊貓跟迷人雪花在傳統燈飾下閃耀。

千禧新世界香港酒店採用環保燈泡堆砌出金光閃閃的「垂珠」，為聖誕佳節平添璀璨氣氛，加上紅綠燈飾，閃耀亮眼。在聖誕節期間，惠顧酒店的嵯峨野、La Table French Brasserie指定午市及晚市餐廳可享半價優惠。南洋中心外牆打造開心歡欣的聖誕景象，牆上掛上「Merry X’mas」字眼。

南洋中心外牆掛上「Merry X’mas」字眼，為大家送上禮物和歡笑。（南洋中心官方圖片）

永安廣場則以色彩繽紛又可愛的聖誕老人為主題，聖誕老人駕著車駛過本港地標，在煙花的映襯下閃出光芒，營造普世歡騰的喜慶氣氛。

富豪九龍酒店以冬日雪影聖誕為主題，同時推出聖誕優惠！酒店內的富豪軒及Mezzo 食品可享7折優惠，以及Mezzo聖誕自助午餐及晚餐也有65折優惠。

富豪九龍酒店以冬日雪影聖誕為主題。（富豪九龍酒店官方圖片）

海景嘉福洲際酒店以火樹銀花為主題，採用紅色和銀色的節日裝飾搭配閃爍燈光，送上繽紛璀璨的節日祝福。在聖誕期間，酒店內的The Mistral午市及晚市自選菜式可享85折優惠。

帝苑酒店今年掛上38顆巨型雪花，附有閃爍動態效果，同時酒店也有聖誕限定優惠，Le Soleil、四季菊日本餐廳、Sabatini、帝苑軒、東來順午市及晚市單點美食可享85折優惠，而雅苑座午市及晚市可享8折優惠。

帝苑酒店掛上三十八顆巨型雪花，附有閃爍動態效果！（帝苑酒店官方圖片）

九龍香格里拉內有精心佈置的聖誕裝飾，包括6米高的閃亮聖誕樹，聖誕優惠當然都有！酒店Café Kool咖啡廳自助午餐或晚餐4人或以上可享75折優惠，以及2人或以上預約大堂酒廊Lobby Lounge下午茶，即可享8折優惠。

尖東聖誕燈飾

活動日期：2024年11月28日至2025年1月1日

時間：周一至周日（晚上5時30分至11時）

地址：尖沙咀東部及海濱長廊一帶



聖誕燈飾推介【3】西九文化區

西九文化區往年都設有大型聖誕樹供大眾打卡，今年規模再進一步擴大。文化區化身成聖誕小鎮，不但於草坪上有大型聖誕樹和聖誕裝熊貓，海濱長廊更加入聖誕美食市集及音樂表演，讓市民遊客可以邊觀賞海景，邊沉浸於浪漫冬日聖誕氛圍當中。此外，文化區亦會在12月24、25及26日晚上8時舉行「冬日維港水上煙火表演」，表演全長約10分鐘，大家不妨約定另一半、親朋好友一起觀賞限定煙火！

西九文化區聖誕小鎮

活動日期：2024年11月22日至2025年1月1日

地點：九龍西九文化區海濱西草坪



西九聖誕市集

活動日期及時間：2024年12月12日至29日下午2時至晚上9時

地點：藝術公園海濱東草坪及M+對出海濱平臺



冬日維港水上煙火

日期及時間：2024年12月24、25、26日 晚上8時

（煙火表演全長約10分鐘）



聖誕燈飾推介【4】K11 MUSEA

每年聖誕，K11 MUSEA與品牌聯乘的聖誕裝飾都備受關注。今年K11 MUSEA依舊與Dior合作，配合Dior聖誕夢幻舞會主題，在商場地下Promenade，近尖沙咀海旁位置，設置了12米高的巨型Dior聖誕樹及閃耀的童話馬車。

另外，商場分別於3樓舉辦Jellycat聖誕市集，和6樓舉辦聖誕村市集，為大家帶來了多款聖誕限定Jellycat，例如聖誕樹、雪人、薑餅人等，和匯集各式節日產品、美食、手藝產品，適合買聖誕禮物！

Dior聖誕樹及馬車

日期：2024年11月23日至2025年1月2 日

時間：上午10時正至晚上10時正

地點：K11 MUSEA地下Promenade



Jellycat聖誕市集

日期：2024年11月23日起

地點：K11 MUSEA 3樓326號限定店



聖誕村市集

日期：2024年12月20日至2025年1月1日

地點：K11 MUSEA 6樓



聖誕燈飾推介【5】大館

今個聖誕，馬會和大館再次舉辦年尾活動「馬會x大館—小心意•大眾樂2024」，將大館檢閱廣場化身成奇幻遊樂場，加入聖誕裝飾和12米高大型戶外聖誕樹。而大館商戶亦有準備聖誕美食餐飲及獨家購物優惠。

馬會和大館將大館檢閱廣場化身成奇幻遊樂場。（大館官方圖片 ）

聖誕燈飾推介【6】利東街

今個聖誕，利東街就與國際得獎設計團隊GLOBALL Concept聯乘打造了多款聖誕燈飾，有橫越中庭半空的幻影雪鹿和8米高的蕾絲裝飾聖誕樹，街道上亦滿佈蕾絲裝飾聖誕樹與巨型聖誕花環，打造出浪漫歐陸小鎮味道。此外，利東街亦會在星期五、六、日、公眾假期及除夕舉辦冬日飄雪匯演，讓大家感受白色聖誕。

利東街聖誕燈飾

日期：2024年11月13日至2025年1月1日

亮燈時間: 每日下午5時亮燈至晚上11時 （12月24日至26日、12月31 日亮燈時間將延長至晚上12時）

地點：香港灣仔皇后大道東200號



利東街冬日飄雪匯演

時間：星期五、六、日、公眾假期及除夕

地點：灣仔利東街



聖誕燈飾推介【7】花園道三號

今年花園道三號以巨型聖誕樹及銀閃閃的星海樓梯夜燈點亮中環，成為市民和遊客必到的聖誕打卡新地標！當中必影的莫過於10米高巨型聖誕樹，整條樓梯也有星星燈海，為這個繁忙的商業區添上浪漫的聖誕氛圍！

今年花園道三號以巨型聖誕樹及銀閃閃的星海樓梯夜燈點亮中環。（花園道三號官方圖片 ）

花園道三號聖誕樹樓梯裝飾

地點：中環花園道三號

日期：即日起至2024年12月31日

亮燈時間：每日11:00-22:00



聖誕燈飾推介【8】海港城

海港城今年與日本超人氣微型攝影藝術家田中達也合作，以「The Big Little Christmas」為主題，以聖誕老人工作枱為靈感，擺放了多個大型聖誕裝飾於商場對出，例如5米高的書本聖誕小屋、10米高聖誕帽造型聖誕樹以及士的糖拼成的雪靴等。感受在聖誕巨人國的體驗！

海港城聖誕「The Big Little Christmas」

日期：2024年11月16日至2025年1月1日

時間: 上午10時正至晚上10時正

地點: 海運大廈露天廣場



聖誕燈飾推介【9】淺水灣

想去市區外看看聖誕樹？淺水灣是個不錯的選擇。淺水灣影灣園多處都擺放了聖誕樹，其中打卡熱點當然是中庭的聖誕樹，影完相還可以到Cafe享受下午茶和到海邊欣賞日落，是個浪漫的行程。

淺水灣

地點: 淺水灣影灣園中庭花園



市集活動3大推介 赤柱廣場逾120攤檔進駐

聖誕市集推介【1】赤柱廣場「魔幻聖誕盛會」市集

「魔幻聖誕盛會」設有超過120個攤檔，包括首次來港參與市集的澳門人氣雪糕品牌DIGREEN、香港老字號瑞記蛋捲（垣記）、Kaas Atelier世界冠軍荷蘭芝士及本地得獎手工啤酒日照夜霧等，更帶來特色美食、聖誕精品、手作及毛孩商品。

赤柱廣場「魔幻聖誕盛會」

日期：2024年12月14至15日、21至26日（共八天）

時間：中午12時至下午8時

地點：赤柱廣場天幕廣場、公共空間及美利樓



聖誕市集推介【2】東薈城名店倉 MEETS DINOTAENG 「Marshville's Winter」市集 戶外滑雪樂園

今個冬日，東薈城名店倉與韓國超人氣文創設計品牌DINOTAENG首度聯乘，於即日起至2025年1月2日期間，舉辦全港首個東薈城名店倉 MEETS DINOTAENG 「Marshville's Winter」聖誕主題活動。

東薈城名店倉4樓平台廣場打造成「Marshville戶外滑雪樂園」。另外設有DINOTAENG 3大戶外打卡位，包括3米高、被積雪重重包圍的「滑雪場入閘機」、6米高的「雪花FUN飛聖誕樹」以及可愛爆登的「冬日雪Hill纜車站」！

東薈城名店倉 — 「Marshville戶外滑雪樂園」

地點：東薈城名店倉四樓平台廣場

日期：2024 年 12 月13 至 15 日、20 至 22 日及 25 至 26 日

時間：每日1pm – 8pm (12月25日開放至10pm)

入場：免費開放



聖誕市集推介【3】中港城車尾箱聖誕市集

由2024年12月7日起，車尾箱聖誕市集將連續4個週末及公眾假期期間（共11日）舉行，市集首次聯同瑞典及芬蘭商會，以北歐復古聖誕小鎮為靈感打造，並邀請了多位本地匠人、網紅手作店及車主先後進駐，市集將會有超過100個售賣各式節日手工藝品、創意手作及應節美食主題攤檔。

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中港城車尾箱聖誕市集

日期：12月7、8、14、15、21、22、25、26、28、29及31日

時間：下午3時至下午9時、下午5時半至12時半（31/12）

地點：中港城海豚池平台花園



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