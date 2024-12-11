聖誕樹2024全港8大推介　西九浪漫煙火＋K11 Dior聖誕樹＋利東街

聖誕樹2024｜聖誕樹是聖誕節的象徵，每年踏入12月，香港各區都會看到經過精心布置的華麗聖誕樹，讓大家感受佳節氛圍！《香港01》好食玩飛記者為大家精選全港8大聖誕樹，由超過20米高的西九臨海聖誕樹、金光閃爍的Dior主題聖誕樹、聖誕帽造型聖誕樹都有，無論你是當地居民還是遊客，一定不要錯過這些精彩的聖誕樹推介！



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聖誕樹2024【1】西九文化區

西九文化區往年都設有大型聖誕樹供大眾打卡，今年規模再進一步擴大。文化區化身成聖誕小鎮，不但於草坪上有大型聖誕樹和聖誕裝熊貓，海濱長廊更加入聖誕美食市集及音樂表演，讓市民遊客可以邊觀賞海景，邊沉浸於浪漫冬日聖誕氛圍當中。此外，文化區亦會在12月24、25及26日晚上8時舉行「冬日維港水上煙火表演」，表演全長約10分鐘，大家不妨約定另一半、親朋好友一起觀賞限定煙火！

西九文化區聖誕小鎮

活動日期：2024年11月22日至2025年1月1日

地點：九龍西九文化區海濱西草坪



西九聖誕市集

活動日期及時間：2024年12月12日至29日下午2時至晚上9時

地點：藝術公園海濱東草坪及M+對出海濱平臺



冬日維港水上煙火

日期及時間：2024年12月24、25、26日 晚上8時

（煙火表演全長約10分鐘）



聖誕樹2024【2】K11 MUSEA

每年聖誕，K11 MUSEA與品牌聯乘的聖誕裝飾都備受關注。今年K11 MUSEA依舊與Dior合作，配合Dior聖誕夢幻舞會主題，在商場地下Promenade，近尖沙咀海旁位置，設置了12米高的巨型Dior聖誕樹及閃耀的童話馬車。

另外，商場分別於3樓舉辦Jellycat聖誕市集，和6樓舉辦聖誕村市集，為大家帶來了多款聖誕限定Jellycat，例如聖誕樹、雪人、薑餅人等，和匯集各式節日產品、美食、手藝產品，適合買聖誕禮物！

Dior聖誕樹及馬車

日期：2024年11月23日至2025年1月2 日

時間：上午10時正至晚上10時正

地點：K11 MUSEA地下Promenade



Jellycat聖誕市集

日期：2024年11月23日起

地點：K11 MUSEA 3樓326號限定店



聖誕村市集

日期：2024年12月20日至2025年1月1日

地點：K11 MUSEA 6樓



聖誕樹2024【3】香港迪士尼樂園

香港迪士尼樂園向來都是節日熱門地。樂園傳統18米高飄雪聖誕樹以及亮燈禮今年亦回歸。亮燈禮會在晚上6時15分開始，於閃爍的聖誕樹下，高飛會跟聖誕歌詠團帶來經典聖誕樂曲，再配合全新圖案的無人機表演與漫天飄雪，營造出滿滿節日氣氛。

迪士尼聖誕 A Disney Christmas

地點：香港迪士尼樂園

日期：即日起至2025年1月1日（「夢想成真聖誕樹亮燈禮」於晚上18:15開始演出）



聖誕樹2024【4】大館

今個聖誕，馬會和大館再次舉辦年尾活動「馬會x大館—小心意•大眾樂2024」，將大館檢閱廣場化身成奇幻遊樂場，加入聖誕裝飾和12米高大型戶外聖誕樹。而大館商戶亦有準備聖誕美食餐飲及獨家購物優惠。

聖誕樹2024【5】利東街

今個聖誕，利東街就與國際得獎設計團隊GLOBALL Concept聯乘打造了多款聖誕燈飾，有橫越中庭半空的幻影雪鹿和8米高的蕾絲裝飾聖誕樹，街道上亦滿佈蕾絲裝飾聖誕樹與巨型聖誕花環，打造出浪漫歐陸小鎮味道。此外，利東街亦會在星期五、六、日、公眾假期及除夕舉辦冬日飄雪匯演，讓大家感受白色聖誕。

利東街聖誕燈飾

日期：2024年11月13日至2025年1月1日

亮燈時間: 每日下午5時亮燈至晚上11時 （12月24日至26日、12月31 日亮燈時間將延長至晚上12時）

地點：香港灣仔皇后大道東200號



利東街冬日飄雪匯演

時間：星期五、六、日、公眾假期及除夕

地點：灣仔利東街



聖誕樹2024【6】花園道三號

今年花園道三號以巨型聖誕樹及銀閃閃的星海樓梯夜燈點亮中環，成為市民和遊客必到的聖誕打卡新地標！當中必影的莫過於10米高巨型聖誕樹，整條樓梯也有星星燈海，為這個繁忙的商業區添上浪漫的聖誕氛圍！

花園道三號聖誕樹樓梯裝飾

地點：中環花園道三號

日期：即日起至2024年12月31日

亮燈時間：每日11:00-22:00



聖誕樹2024【7】海港城

海港城今年與日本超人氣微型攝影藝術家田中達也合作，以「The Big Little Christmas」為主題，以聖誕老人工作枱為靈感，擺放了多個大型聖誕裝飾於商場對出，例如5米高的書本聖誕小屋、10米高聖誕帽造型聖誕樹以及士的糖拼成的雪靴等。感受在聖誕巨人國的體驗！

海港城聖誕「The Big Little Christmas」

日期：2024年11月16日至2025年1月1日

時間: 上午10時正至晚上10時正

地點: 海運大廈露天廣場



聖誕樹2024【8】淺水灣

想去市區外看看聖誕樹？淺水灣是個不錯的選擇。淺水灣影灣園多處都擺放了聖誕樹，其中打卡熱點當然是中庭的聖誕樹，影完相還可以到Cafe享受下午茶和到海邊欣賞日落，是個浪漫的行程。

淺水灣

地點: 淺水灣影灣園中庭花園



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