新年好去處2025｜香港32推介：嘉年華睇煙花/魔術表演+魷魚遊戲VR

新年好去處推介2025！農曆新年除了去行花市或者年宵外，其實還有好多好去處！《香港01》頻道「好食玩飛」為大家整合31個新年好去處，除了有AIA嘉年華及馬戲團表演，還有最新天星小輪海上酒吧、人氣動畫《鏈鋸人》及《海賊王》展覽，以及一系列適合親子、情侶及閨蜜的工作坊。此外，現時指定活動只要輸入優惠碼【CNY2025】，即可享額外9折，人均由$26.5起！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

新年好去處【1】PAPABUBBLE — 西班牙手工糖果工作坊／低至45折

西班牙糖果店PAPABUBBLE推出西班牙手工糖果親子工作坊，讓家長與小朋友增加親子互動的機會，親手製作色彩繽紛及滿滿果香的創意手工糖果！小朋友可自由選擇自己喜歡的口味，製作約100-150粒的糖果或彩虹棒棒糖，全程均有專業糖果導師教授，保證不會失敗！現時輸入優惠碼【CNY2025】更有低至45折限量快閃優惠！👉🏻獨家45折優惠

活動日期：即日至2025年8月30日

活動地點：銅鑼灣銅鑼灣道34號

電話：2367 4807



新年好去處【2】STAY — 全港第一間海上移動酒吧／坐船睇煙花 低至$220

天星小輪竟然搖身一變成為英倫風船上酒吧？一邊在船上吹住海風欣賞維港夜景，一邊品嚐特製雞尾酒，還有什麼比起這樣的活動更Chill？由即日起，逢星期五、六及指定日子，天星小輪船上酒吧「STAY」將會停泊在尖沙咀碼頭，成為復古船酒吧，現場還會有駐場歌手表演，等你聽住歌過一個微醺的音樂夜！

此外，酒吧仲有多款特色雞尾酒，當中以香港茶餐廳凍檸茶為靈感製作的「Stay Home」最具本土特色，期間還有不少季節限定的雞尾酒，端起酒杯與迷人夜景打卡最適合不過！現有獨家優惠低至$220，包門票、兩杯雞尾酒、STAY紀念品、佐酒小食及話梅！

值得留意！於1月30日（年初二），酒吧仲會加開特別場次，乘客除了可以登船觀賞煙花倒數之外，仲可以品嚐期間限定CNY特調雞尾酒！現時同樣有獨家8折優惠！👉🏻立即預訂獨家優惠🔥

活動日期：15/1/2025-28/2/2025（逢星期五、六及指定日子）

地點：尖沙咀天星碼頭（天星小輪）

開放時間：20:00-02:00



新年好去處【3】香港光影展館 — 回到70年代舊香港／打卡6大場景 人均$30

沙田龍華酒店舉辦香港光影展館，將70至90年代的舊物重現眼前！展館將會展出舊屋邨的單位、醫館、士多、政府部門辦公室以及涼茶舖等6大場景，讓大家仿如坐上時光機回到昔日香港的時空。不僅如此，大家還可以把舊物拿上手細看甚至試用，例如舊雪櫃和電視機等可以插電使用，連桌上的的涼茶壺也能倒出涼茶等等。現時輸入優惠碼【CNY2025】，還可以人均$30優惠進場！👉🏻立即預訂香港光影展館✨

活動日期：即日至2026年1月10日

活動地點：沙田下禾輋22號龍華酒店

開放時間：11:00-19:00（星期五、星期六、星期日）



新年好去處【4】有機薈低碳農莊 — 親親羊駝／人均$144

走入錦田有機薈低碳農莊與毛茸茸又可愛的羊駝互動！在菠蘿園除了可近距離餵羊駝外，還有多款免費兒童遊樂設施，如網繩陣、菠蘿沙池、千秋及滑梯等，小朋友可盡情放電！

此外，園內仲有不少具教育意義的園區，如菠蘿知識館、有機農友田，及DIY工作坊等，適合半日至一日遊！而農莊就位於西鐵錦上路站附近，徒步行3分鐘即可到達，非常方便！現時不但有親子套票獨家優惠，而且輸入優惠碼【CNY2025】即可享額外9折，以人均低至$144玩足全日！👉🏻人均$144優惠預訂🐏

地點：新界元朗錦田錦河路四排石村（西鐵錦上路站A出口，步行約三分鐘）

電話：5579 2178



新年好去處【5】鏈鋸人 — 香港首展、1：1模型／積分半價換購

人氣漫畫《鏈鋸人》將以香港作為海外首站舉辦動畫展！除了有香港獨家的打卡位，以及1:1的角色模型之外，期間更有周邊快閃店，讓粉絲們大買特買！此外，展覽更設有由動畫第1集至第12集的分集空間，當中亦會展出動畫公司監修的原畫、分鏡等珍貴資料，讓你慢慢細味，作為粉絲怎可錯過！門票現有優惠可以積分半價（即人均$42）換購！👉🏻即搶門票優惠✨

活動地點：旺角創興廣場地庫B2

展覽日期：2025年1月17日至3月16日



新年好去處【6】海賊王ONE PIECE — 動畫25周年紀念展

超人氣動畫《海賊王》由即日起2月16日新年期間，將於The Twins 雙子匯舉行動畫25周年紀念活動及展覽，現場不但有高達5米的巨型五檔路飛充氣裝置，還會首度展出珍藏級立體透視模型（Diorama Display），展現《海賊王》世界的精緻細節，門票現有以積分半價換購優惠，$26起！👉🏻即搶門票優惠✨

活動地點：九龍啟德協調道12號雙子匯1期10樓TT SITE

展覽日期：即日至2025年2月16日

開放時間：12:00-20:00



新年好去處【7】宮崎駿奇幻燭光音樂會 — 百年古堡聽音樂

還有什麼比起在古城堡聽燭光音樂會更浪漫的事嗎？宮崎駿奇幻燭光音樂會（Candle Light Concert）將於2月22日在香港大學大學堂舉行！大會堂擁有160年歷史，保留新哥德式建築風格，在未聽音樂會之前，已仿如穿越時空，非常浪漫！門票現時有2人同行即減$40優惠！👉🏻即搶門票優惠✨

地點：香港大學大學堂薄扶林道144號

日期：2025年2月22日（星期六）

時間：18:30或20:30



新年好去處【8】香港珍珠養殖協會 — 西貢珍珠首飾工作坊／獨家低至53折

想過一個有教育意義，又有紀念價值的假期？香港珍珠養殖協會的西貢珍珠首飾工作坊不但設有珍珠小學堂，參加者可一邊了解香港珍珠歷史及現況；而且還可以跟著專家一同剝珍珠蚌、尋找珍珠，然後製作專屬自己的珍珠首飾！此外，工作坊還會提供自由的釣魚時間，保證Chill住玩！無論是情侶共同參加，還是作為親子活動都同樣可樂在其中！有興趣的朋友，記得購買時輸入優惠碼【CNY2025】享低至53折優惠！👉🏻獨家53折預訂✨

地點：白沙灣三星灣街渡

電話：6978 8050



新年好去處【9】浪遊漁港1773 — 香港仔漁村深度遊＋打卡《食神》取景地／低至65折

你對香港的文化認識有幾多？趁住假日，不妨來一趟漁港深度遊！在香港仔乘坐觀光船飽覽香港仔漁港，參觀充滿漁鄉風情的家艇，再來一碗正宗艇仔粉，還可在《食神》取景地太白海鮮舫影相打卡影相，有興趣的朋友，記得購買時輸入優惠碼【CNY2025】，以低至65折購買門票！👉🏻低至65折門票預訂✨

地點：香港仔漁人碼頭6號碼頭

電話：6875 8211



新年好去處【10】Snow & Surf HK — 室內暖水衝浪+單板雙板滑雪／買一送一＋折上折

在香港也能滑雪！全球第一所亦是暫時唯一一所融合滑雪、滑水的室內運動場所「Snow & Surf」佔地面積超過10,000呎，滑雪活動在室溫下進行，滑水衝浪亦有恆溫空間及溫水設備，怕凍的人都可以於室內大玩特玩！衝浪及滑雪體驗均有一對一私人教練指導，就算是新手都一定學得識！只要掌握好技巧，就可以自由自在地在滑雪場滑雪、於海上衝浪！現時除了買一送一優惠外，只要輸入優惠碼【CNY2025】，即可再享9折！約埋朋友一同前往就最適合！👉🏻即搶獨家快閃優惠✨

地點：葵​​秀路8-10號瑞森工業大廈2樓

電話：9637 3322



新年好去處【11】Super Sports Park — 全港最大室內運動場／$162玩足3小時

鄰近奧海城的「Super Sports Park」佔地面積達50,000平方呎，是目前全港最大的室內運動場！

Super Sports Park提供超過20種體能挑戰設施，有攀岩牆、空中飛索、滑板公園、室內單車遊戲等刺激體驗；彈珠足球、投籃挑戰、保齡球等球類運動；滾軸溜冰、彈床樂園等大人同小朋友都適合的活動！場館內更設有咖啡廳，放完電後歎返精緻西式美食及特色飲品就最適合不過啦！現時輸入優惠碼【CNY2025】，可享低至$162的折上折優惠玩足三小時！👉🏻即搶2人同行優惠

地點：大角咀海輝道18號銀海坊 G03&05

電話：9716 5576



新年好去處【12】AIA友邦嘉年華 — 全新攤位遊戲贏公仔／獨家87折

AIA友邦嘉年華（AIA Carnival）由即日至2025年2月16日重返中環海濱，將有超過20個機動遊戲、30個攤位遊戲、40個互動裝置、精彩表演、小食攤檔以及過百萬隻毛公仔玩具獎品等你贏返屋企！除了既定遊戲及活動外，在新年期間更有特色主題打卡位及慶祝活動等你參加！現有獨家優惠87折兼送50個代幣及飲品！👉🏻即搶AIA門票優惠😍

活動日期：即日至2025年2月16日

活動地點：香港中環龍和道9號中環海濱活動空間

開放時間：11:00-22:00



新年好去處【13】友邦峻宇呈獻世界雜技團 — 最佳位置門票／低至半價積分換購

聚集多達12個國家的《世界雜技團》登陸香港！由即日起至2月9日期間，由友邦峻宇冠名贊助的《世界雜技團》會於中環海濱活動空間首次演出，多個觸目驚心的項目，如空中飛人、高杆二人組、八人驚險雜耍等表演都能在現場觀賞得到，如果想霸定靚位，就不能錯過PREMIUM級的門票，現有低至半價積分換購優惠！👉🏻即搶門票優惠✨

活動地點：香港中環龍和道9號（中環海濱活動空間）

活動日期：即日至2025年2月9日



新年好去處【14】Just Live 喜愛現場 — 《IMAGINE NATION幻》魔術表演／入優惠碼門票再減$100＋95折

國際魔術大師Franz Harary由即日至2025年2月4日在灣仔海濱活動空間「Just Live喜愛現場」舉辦《IMAGINE NATION幻》表演，同場更有多位國際知名的魔術大師一同參與，早鳥優惠減200，使用獨家優惠碼購票【HK01X95】，票價每張減$100，再享95折！👉🏻即搶門票優惠✨

活動地點：香港灣仔海濱活動空間（Just Live 喜愛現場）

活動日期：即日至2025年2月4日

時間：11:30-21:30



新年好去處【15】黑暗中對話體驗館 — 小王子黑暗之旅／人均$171

黑暗中對話體驗館是香港首個以「黑暗」、「無聲」為主題的體驗，於全黑環境中體驗失明人士在日常生活中會遇到的困難及挑戰。拄着拐杖，由視障導賞員帶你摸索一個「看不見」的生活環境！

此外，體驗館現時更與經典文學《小王子》聯乘推出全新「小王子黑暗之旅」，帶你走進小王子的世界，以觸覺、聽覺、嗅覺，和用心去重新感受身邊事物，進入伸手不見五指的全黑環境60分鐘，以視障人士的角度體驗一不樣的世界。現時不但有獨家買一送一優惠，輸入優惠碼【CNY2025】，更可享折上折，即人均$171便可入場！👉🏻即搶買1送1優惠

地點：九龍長沙灣長義街9號D2 Place 一期 7樓B室



新年好去處【16】Bun's2020 室內滾軸溜冰場 — 懷舊風滾軸溜冰場／人均低至$86

充滿80年代復古的士高復古風格20000呎的Bun's2020室內滾軸溜冰場，裝潢同樣採用80年代復古風格，設有霓虹燈、仿街燈等復古打卡位，可以一邊玩滾軸溜冰一邊打卡。新店另一特色是主滾軸溜冰場相對較大，全木地板光滑新淨，可以無障礙在場內滑翔。場內同時會有職員從旁協助及提供簡單指導，新手都可以無負擔試玩！現時除了買一送一優惠外，輸入優惠碼【CNY2025】，即可享折上折優惠，人均低至$86就玩得！👉🏻立即購票玩盡復古風溜冰場👯‍♀️

D2 Place分店

地點：香港九龍荔枝角長義街9號D2 Place 1 5A室

鰂魚涌分店

地點：香港鰂魚涌渣華道321號柯達大樓1期7樓



新年好去處【17】Powerplay arena — 室內飄移車遊戲中心／電子代幣買一送一＋額外9折

位於荔枝角的室內飄移車遊戲中心PowerPlay Arena，足足有5,000呎的場地讓你盡情飄移，還有多款合家歡遊樂設施，如大型電子踩階磚遊戲、超大擲彩虹池、夾公仔機, 推銀機、扭蛋機、氣墊球、籃球機等，無論是親子活動，還是三五知己聚會都適合！此外，遊戲中心還設有用餐區，玩到累了仲可以坐低醫肚！電子代幣現有獨家買一送一優惠！此外，輸入優惠碼【CNY2025】可再享額外9折！👉🏻即搶買1送1優惠

地點：荔枝角長順街15號

電話：3165 1628



新年好去處【18】Running Games — 全港最大實體遊戲競技場／人均$150玩足2小時

香港Running Games主打室內攻防遊戲，在全港最大實體遊戲競技場，挑戰各種對戰遊戲，考驗玩家們的反應、記憶力、解迷、團隊合作、角色扮演、戰鬥力，更設有緊張刺激的撕名牌遊戲，如此鬥智鬥力的攻防遊戲，最適合一大班朋友去體驗，度過一個愉快的時光。現在還有買5送5優惠，人均$150玩足2小時！👉🏻人均$150玩足兩小時🤩

地點：觀塘成業街27號日昇中心10樓



新年好去處【19】大樹先生的家 — 親子餐廳＋室內遊樂場 人均低至$26.5

在香港僅有兩間分店的超人氣親子餐廳大樹先生的家Mr. Tree，設有室內遊樂場。荔枝角分店佔地面積約6,000呎，讓小朋友有足夠空間盡情玩耍。

此外，餐廳更有多項打卡玩樂設施，如波波池、繩索橋、沙池等；銅鑼灣店還有專屬的機器人區、網球水池、爬網冒險區以及磁鐵布積木區，而且餐廳料理絕不馬虎，有多款高級西餐主食，如烤燒春雞、南瓜忌廉汁意大利粉可選擇！順帶一提，只要購買時輸入優惠碼【CNY2025】，即可以人均低至$26.5入場！👉🏻大樹先生的家Mr. Tree優惠門票🤩

地點：荔枝角長順街15號D2 Place二期1樓（31840033）／銅鑼灣告士打道311號皇室堡15樓1501-1505號（36190633）



新年好去處【20】Build-A-Bear — DIY毛公仔工作坊／獨家買1送1＋折上折

Build-A-Bear讓你可以打造專屬個性化互動毛絨朋友，數百種服裝配件任意配搭。每隻獨一無二附送出世紙，更可加入心跳盒及香味，增進親子關係同時訓練創意想像力與小朋友共締美好時光！除了買一送一優惠，只要購買時輸入優惠碼【CNY2025】，還可以折上折優惠，以人均低至$174.6參加活動！👉🏻即搶買一送一優惠🤩

地點：香港山頂道118號山頂廣場2樓223號鋪

電話：23865988

地點：香港黃竹坑香葉道11號The Southside1樓136號鋪

電話：23865688



新年好去處【21】Cocemelon — 互動課室現場／獨家79折起

全球最受歡迎的兒童頻道 CoComelon將舉行「CoComelon 互動課室現場」亞洲巡迴，並以香港作為首站！互動課室將融合多元智能與TOEFL 英語，予學習於娛樂，由場外至場內、台上至台下提供全方位學習體驗。大人與小朋友仲有機會乘坐CoComelon主題巴士，與JJ及他的朋友合照，兼一齊探索現場的六個區域！現有獨家優惠79折起！👉🏻獨家79折優惠+$0手續費🤩

展覽日期：2025年4月4日至4月5日

時間：11:30-19:00

地點：九龍黃大仙新蒲崗七寶街2號（東蒲胡李名靜體育館）



新年好去處【22】LOHAS Rink 康城溜冰場 — 最新節能科技溜冰場／折實價$270購買套票

位於日出康城的LOHAS Rink，是將軍澳首個以最新節能科技的環保溜冰場地，場地不僅符合國際標準，更設有可愛的企鵝造型溜冰輔助扶手租借！出康城的The LOHAS商場配套完善，且交通方便，除了地鐵站可直達外，商場設有戲院、多間餐廳、百貨公司及市集，溜完冰仲可以行行逛逛！現時輸入優惠碼【CNY2025】，即可獲額外9折優惠，以折實價$270購買套票（原價$585）！👉🏻即搶門票優惠😍

地點：康城路1號康城2樓206-210

電話：2622 8400



新年好去處【23】Focus Cycle — 全港首創室內騎行／試堂$71.6

位於尖沙咀THE ONE的FOCUS CYCLE，主打全港首創Indoor cycling（室內騎行）運動，結合夜店風格的燈光與音樂連動，還有專業的導師在現場帶動氣氛，在不知不覺間便渡過了45分鐘的有氧運動，消耗足足800卡路里！無論你是健身新手，還是有運動底子的人士也適合參與，現時除了有獨家試玩優惠外，購買時再輸入優惠碼【CNY2025】，折實價僅$71.6一堂，還可試足3堂！👉🏻即搶獨家試堂優惠🔥

地點：尖沙咀彌敦道100號The ONE L708-709號舖

電話：9242 3835



新年好去處【24】紙飛機親子餐廳 — 23,000平方米空間／入場券45折、三人套餐69折

紙飛機親子空間位於獨享達23,000平方米開闊公園的郵輪碼頭平台上。一家人可以放鬆心情，擁抱著這城市中的綠州。一邊進行户外野餐，一邊享受维港的景色，特別是在黄昏的時候，璀燦的陽光反射在海中，金光閃閃著，而且小朋友可以盡情奔跑，非常解壓！現時只要輸入優惠碼【CNY2025】，即可以低至69折優惠購買三人套餐；及45折優惠購買兩張小童入場券！👉🏻獨家低至45折😍

地點：香港九龍灣承豐道33號啟德郵輪碼頭B區北面平台N305號舖

電話：6063 7470



新年好去處【25】山系編織工作坊 — 製造獨一無二的編織袋／二人同行62折優惠

來自倫敦及香港的獨立時裝設計師品牌Blind by JW，推出山系編織袋工作坊！喜歡山系設計的朋友，可跟住設計師製造自己獨一無二的編織袋，由顏色、皮帶，以至繩索，都可自己選擇，非常獨特！現時輸入優惠碼【CNY2025】，更有低至62折的二人同行優惠，啱晒和朋友一同參與！👉🏻獨家62折 立即報名🔥

地點：HEXAFUR&FDS, HG10-HG12 , BLOCK B, PMQ, 35 ABERDEEN STREET, CENTRAL, HK

電話：6086 8671



新年好去處【26】再生水磨石工作坊 — 製作水磨生活品／獨家54折優惠

想遠離遠離煩囂，和自己的內心對話？SOUL ELEMENT再生水磨石工作坊，讓你可放鬆身心，在隱世洞穴中靜靜製作屬於自己的水磨成品。工作坊將提供水溶性樹脂膠作仿製石材，在導師的幫助下製作各種生活品，如托盤、杯墊、蠋台等等，過程由挑選色塊、混合物料、製作碎片、打磨等均由自己一手包辦，非常有意義！現時輸入優惠碼【CNY2025】更可享獨家低至54折優惠，啱晒同閨蜜或情侶一同前往！👉🏻打造屬於自己獨一無二的水磨成品🤩

地點：火炭山尾街31-35號華樂工業中心二期F座LG/F



新年好去處【27】Myosotis Flower — 自製工業燈、海膽燈／獨家81折

海膽也可以用來做小手作？Myosotis Flower的海膽燈工作坊，將會教授用海膽內殼作材料製作可愛的檯燈！參加者可盡情發揮創意，製造出像雪米糍聖誕樹，或是水母形狀的檯燈，還可自由發揮造出專屬你的海膽燈！此外，還有工業風燈座工作坊，無論是設計底座、倒模、打孔、固定，還是接駁線路等，都是自己一手包辦，非常有成就感！有興趣的朋友，記得購買時輸入優惠碼【CNY2025】，享獨家81折優惠！👉🏻特色工業燈工作坊

地點：九龍觀塘偉業街221號美德工業大廈B座6樓B3室

電話：6371 8663



新年好去處【28】Beanbeantiful — 自製毛公仔、串珠放題／低至$105.3

毛公仔工作坊向來深受小朋友、大朋友歡迎，Beanbeantiful提供超過400種服裝和配件，讓你可親手製作獨一無二，屬於你的毛公仔，而且全程不需要針線縫紉技巧，即使是新手也能在一小時內輕鬆完成！

另外Beanbeantiful還有串珠放題工作坊，有超過數百種珠比你揀限時任串11種飾物，包括戒指、手鏈、頸鏈、腳鏈、寵物頸鏈、Crocs鞋鏈、電話繩、鎖匙扣、耳夾、袋鏈、褲鏈等。只要限時能夠完成都可以帶走，而且工作坊客人不需要搭枱，可專心製作自己的小飾物，還能避免尷尬，盡情享受串珠的樂趣。現時輸入優惠碼【CNY2025】，可享低至$105.3購買門票！👉🏻立即體驗串珠工作坊

地點：太子道西141號長榮大廈506室

電話：6934 7458



新年好去處【29】釣蝦場HABO — 兩小時任釣／低至69折

新蒲崗釣蝦場HABO空間廣闊、環境舒適，非常適合與三五知己享受釣蝦的樂趣！除了有專人指導釣蝦技巧之外，現場更可免費加工釣獲的大蝦，釣完便可安坐在一邊享受食物，現時輸入優惠碼【CNY2025】，更有69折優惠讓你釣足2小時，仲可保底獲贈5隻蝦，即使最後釣不到也有安慰獎！👉🏻69折釣足2小時🦐

地點：新蒲崗六合街9號Artisan Hub地下

電話：6089 6789



新年好去處【30】LUSH情人節限定產品工作坊 — 浪漫情書汽泡彈／獨家$150

情人節還未想好送什麼禮物給另一半？LUSH將於情人節推出限定產品手製工作坊，由專業員工教你親手製作獨一無二的浪漫情書汽泡彈！只要將汽泡彈放在暖浴中，便會散發著草莓新地香氣的香甜情書，裡面內含椰子、可可、佛手柑、天竺葵成分，除了有助補濕及滋養肌膚與秀髮，還可令肌膚絞得更柔軟！現有獨家優惠$150一位。👉🏻預定情人節限定工作坊✨

地點：LUSH 中環地鐵站／中環 ifc／銅鑼灣記利佐治街／尖沙咀 K11 Art Mall／尖沙咀 LCX／旺角西洋菜南街／沙田新城巿／屯門巿廣場等分店

日期：即日至2025年2月15日



新年好去處【31】張藝謀《澳門2049》 — 科技藝術舞台劇／門票$263.2起

中國名導演張藝謀於澳門美高梅舉行舞台劇《澳門2049》！由導演張藝謀、跨界音樂家吳彤、國際級編舞桑吉加、著名音響師金少剛、燈光大師任冬生、舞台視覺影像導演Dominic Faraway、水下攝影指導Bernard Prentice等20個世界級團隊，組成幕後班底，打造一場超越時光的科技藝術舞台劇，配合獨特的光影效果，製造一場視覺盛宴！無論是舞台劇，還是電影愛好者亦不容錯過！門票$263.2起。👉🏻立即預購🔥

地點：美高梅劇院

展覽日期：即日至2025年3月16日



新年好去處【32】Out of Colours — 訂製個人化唇膏工作坊／人均$216

趁著新年約埋閏蜜一同製作獨一無二，和適合自己唇色的唇膏就最適合不過！位於銅鑼灣的Out of Colours，提供一系列健康彩妝，現場還有色彩專家講解和親自教授製作唇膏的技巧，由顏色、質地、配方、香味等細節都可由自己親自調配，無論是帶媽咪前行、帶小朋友親子樂，還是與閨蜜前往都非常抵玩！現時有親子二人同行優惠，購買時輸入優惠碼【CNY2025】，便可以人均低至$216製作專屬唇膏！👉🏻親子二人同行優惠✨

地點：香港銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心19樓

電話：6367 2505



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略