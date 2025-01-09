世界頂級魔術表演首度來港 1秒變出法拉利！獨家限量推廣碼減$150

國際頂級魔術師Franz Harary會在灣仔活動空間JUST LIVE喜愛現場首度上演大型魔術表演《IMAGINE NATION 幻》，這次他會把過去最成功、最精彩的魔術表演都結合在舞台，展示在大家的眼前！長達90分鐘的魔術表演絕無冷場！近10個大型魔術搭配無數小魔術，每位魔術師都施展混身解數，希望抓住觀眾的眼球！

今次《香港01》好食玩飛小編到現場直擊，為大家介紹Franz Harary精彩表演！同時帶來獨家限量購票優惠！想知道詳情就立即往下看！



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Franz Harary一秒變出法拉利。（資料圖片）

Franz Harary擅長視覺特效，今次《IMAGINE NATION 幻》也有多個把人體、物體消失及再現的魔術表現！當表演正式開始時，工作人員把一個巨大的球型裝置推出來，在球型轉動期間分明是中空，但下一秒鐘Franz Harary竟然憑空出現於人前！在如此令人驚訝的畫面下展開他的精彩表演！

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精彩表演介紹【1】不可思議人體凌空

Franz Harary在其中一個環節邀請了一位現場的女觀眾上台，請她躺臥在裝置上，並用紅布包裹她的身體，正當大家好奇Franz Harary會施展什麼奇技時，工作人員竟把裝置推走！女觀眾隨即懸浮在半空！工作人員甚至把方框套在她身上繞一圈證明她是凌空狀態，無花無假絕沒有繩索／支撐物把她吊起！非常神奇！

女觀眾凌空在半空中！（資料圖片）

精彩表演介紹【2】一秒變走6個女郎

擅長把人體消失的Franz Harary，其中一個表演更邀請台上表演的6位女郎幫忙，女郎們跳跳紥紥登上半凌空的鳥籠裝置，然後拉上布簾，Franz Harary就開始施展魔術！當布簾再度揭開時，6位女郎竟然全部消失！最令人意外的是，他示意大家回頭看，6位女郎下一秒就竟然出現在會場兩側！

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精彩表演介紹【3】驚險密室逃脫表演

當中最令人感到驚險萬分的表演，是Franz Harary登上一個猶如鐮刀般的巨型裝置，當他藏身在裝置上的大鐵箱後，女郎大力一推把他藏身的鐵箱隨向針板，整個鐵箱隨即被鐵枝刺穿！正當大家感到緊張之際，女郎打開裝置檢查，發現他已經神奇地憑空消失，隨後Franz Harary的聲音再度響起，原來他已經置身於觀眾席後方！

Franz Harary走穿超大型裝置後鐵枝刺穿！（資料圖片）

台上還有更多Franz Harary團隊的精彩表演，包括現代戲法大師Danny Cole表演無影凳、雙重金牌魔術師Rocco Silano表演變彩帶、形體喜劇演員Mickey O'Connor表演雜耍、現代巫師Phillip Kaiser跟大家以啤牌互動等等，尚有更多精彩表演留待大家親身體驗！

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現代戲法大師Danny Cole會在台上表演無影凳，凌空坐在台上！更會跟現代女巫Stacy Cole一起表演一秒換裝！

雙重金牌魔術師Rocco Silano就會在台上表現魔術絕活！隨手變出大疊大疊的鈔票和啤牌！而形體喜劇演員就會耍雜技，更會邀請觀眾跟他一起玩遊戲！

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《IMAGINE NATION 幻》大型魔術表演

地點：灣仔海濱活動空間（灣仔碼頭旁邊）

日期：即日起至2025年2月4日

票類：VIP／A區／B區／C區／D區

票價：$274起

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表演長度：90分鐘

交通：港鐵會展站下單，A2出口出站後往右行步，過馬路後繼續往右步行即達。



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最佳觀賞位置——VIP區氣氛最濃厚

是次坐位劃分為VIP區、A區、B區、C區、D區——五大區域。如果想投入魔術世界，不妨選擇坐在不妨選擇VIP區或A區，兩者都屬於中央或較前的坐位！全因台上的魔術師、表演者，不時都會走進觀眾席跟觀眾互動，氣氛非常濃厚！

假如預算有限，較後的位置也是不錯的選擇，全因《IMAGINE NATION 幻》大部份都是大型表演，即使坐在後排或側面的觀眾，都可以清晰地看到！

活動交通資訊

《IMAGINE NATION 幻》場地位於灣仔碼頭旁邊的「灣仔海濱活動空間」。如果乘搭公共交通工具，巴士可以在「會展站公共運輸交匯處」下車、港鐵可以在「港鐵會展站」下車，於港鐵A2出口往右手邊過馬路，過馬路後往右手邊步行即達。

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