天后美食11大｜Omakase鐵板燒／千層麵包日賣24份／$88性價比火鍋

天后美食2026｜天后cafe｜天后美食小店眾多，單單永興街就有多間食店。《香港01》好食玩飛記者就整理了11大天后美食，其中有中式糖水老字號源記甜品，另外也有寵物友好工業風Cafe、榮獲米芝蓮必比登推介的牛腩河等，即看下文啦！



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天后美食【1】AOZORA Bakery——只賣24份的千層麵包

位於天后的爆紅麵包店AOZORA Bakery，店舖裝潢以木系為主，酷似日本麵包店。而店主亦曾在日本學藝，所有千層吐司都是親自製作，每日只賣24份。千層麵包口感鬆軟，回彈力極強，每一口都是滿滿的幸福感！除了人氣的千層吐司外，麵包店還有生吐司、牛角包、酸種麵包、丹麥酥等等款式，如果是開心控，記得不要錯過店家的開心果可芬！

AOZORA Bakery

地址：天后天后廟道14號地下B及C號舖



天后美食【2】金鶴拉麵——日本赤雞熬足6小時白湯

金鶴拉麵已於香港開業多年，主打極濃雞白湯拉麵。極濃雞白湯拉麵由日本赤雞熬製6小時而成，湯底非常濃郁、有綿密奶泡，入口幼滑，搭配牛蒡、溏心蛋、招牌薄切嫩滑雞胸等，入味又多肉汁！此外，餐廳亦貼心提供兩種份量選擇，如果想嘗試其他小菜，或本身比較細食的朋友就可以選擇小份，雖然拉麵的份量會減半，但配菜依然超足料！

金鶴拉麵

地址：天后炮台山蜆殼街6-16號寶榮大廈地下E號舖（天后店）／佐敦閩街3號地舖（佐敦店）



天后美食【3】明水然．樂 Omakase日式鐵板燒創意料理 —— 龍蝦料理／日本A5和牛

「明水然．樂」在台灣連續2年榮獲《網路溫度計》評選的「此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒冠軍」，而在香港亦不遑多讓！餐廳位於天后亨環23樓，坐擁無敵維多利亞港海景，無論白天或夜晚，都能一邊品嚐美食一邊欣賞壯麗的維港美景。

鐵板燒菜色方面，價錢由$398至$880不等，最平套餐CP值超高，有宮崎雞肉、精選牛肉、北海道鮮貝、時令魚料理等，總共10品；最貴套餐更可享日本A4／A5和牛、龍蝦、鮑魚等，非常抵食。

明水然．樂 Omakase日式鐵板燒創意料理

地址：天后電氣道54號亨環·天后23樓



天后美食【4】源記甜品小食—— 中式糖水老字號

中式糖水老字號源記甜品，至今已是第四代傳人接手。源記於1855年開業，曾在2022年宣布停業，令一眾街坊大感可惜。不過，小店已於去年回歸！招牌甜品包括：紅豆沙、綠豆沙、合桃露、杏仁露，還有鎮店之寶桑寄生蛋蓮子茶等，糖水均採用傳統工藝製作，滑溜而不會過甜。另有傳統炸油糍、雞蛋糕等店舖特色小食，喜歡懷舊味道的朋友就不要錯過。

源記甜品小食

地址：天后永興街2A-2E號美城花園大廈地下B號舖



天后美食【5】華姐清湯腩——米芝蓮必比登推介清湯腩

榮獲米芝蓮必比登推介的華姐清湯腩，每到飯鐘都人頭湧湧，無論是街坊或是遊客都慕名而來！招牌清湯牛腩河，牛腩肉質軟嫩，肥瘦比例適中，湯底以牛骨熬製，散發著淡淡牛肉香，不少食客更會把湯喝完。而最讓人意想不到的就是其腩汁蘿蔔，入口即化的清甜蘿蔔配上惹味腩汁，是評論最受歡迎的一度菜。

華姐清湯腩

地址：銅鑼灣電氣道13號



天后美食【6】Esc ——寵物友好工業風Cafe

想和愛寵一起外出度過悠閒的週末？ESC不僅寵物友好，店內又有兩層高，整體裝潢適合打卡，食客還大讚食物有水準。店內必試有Brioche French Toast，頂層卡士達醬帶有濃郁蛋香，配上外脆內軟的吐司，口感不乾也不過甜。還有Kimchi Carbonara，以創新做法，加入泡菜減少了卡邦尼的油膩感，毫無錯配的感覺，值得一試！

Esc

地址：天后永興街7號地舖及1樓



天后美食【7】星嵐——滑蛋黃金黑豚豬扒丼

星嵐是一間以日本料理為主的小店，餐廳設計走日式木系風格。招牌黃金黑豚豬扒Pan丼以熱騰騰的原個煎Pan上桌，使用自家醃製的黑豚豬扒，炸至金黃酥脆，肉味濃郁，搭配福岡風格的滑蛋，口感滑溜。

另外，「一丼兩味」可以一次過食丼飯和烏冬，其中鰻魚丼肉質軟嫩，蛋味濃郁，口感香滑，而雞肉烏冬則搭配特製的味噌蒜香湯底，蒜香四溢，入口甘甜，讓人回味無窮！

星嵐

地址：天后清風街1A-1B號美城花園大廈地下KL-3號舖



天后美食【8】榊原——$438起抵食廚師發辦

廚師發辦（Omakase）料理通常動輒上千元，不過榊原的午市廚師發辦最平「名殘り雪」套餐$438起，便可享用到壽司13貫+茶碗蒸、味噌湯、甜品。至於晚市「絵空事」16品套餐$1180包刺身、壽司、湯和甜品；另一款「螢狩」20品套餐$1480包刺身、壽司、和食、湯和甜品。而且坐餐廳窗邊位可眺望維多利亞公園景色，而吧檯座位則可近距離觀賞師傅製作料理，非常寫意！

+ 11

榊原

地址：天后電氣道54號亨環‧天后16樓



天后美食【9】玩具屋——復古日式串燒居酒屋

玩具屋是區內人氣日式串燒居酒屋，店內隨處可見日本七、八十年代懷舊玩具，例如超人、多啦A夢、假面騎士，充滿復古味道。

餐廳的招牌菜有「免治雞肉串」，肉質紮實，帶有輕微雞軟骨口感，配以多款秘製醬汁，以及月見蟹味噌甲羅燒，整個蟹蓋，內裡放滿蟹肉、蟹膏、蟹籽及流心太陽蛋，好滿足。此外，酒精飲品選擇豐富，同朋友一聚的好地方！

玩具屋

地址：天后銀幕街16號地舖



天后美食【10】Drool Froyo——無邪惡感希臘低脂乳酪雪糕

食甜品都可以無邪惡感！Drool Froyo主打健康低脂乳酪雪糕，而且賣相非常吸引！必食提拉米蘇雪糕杯（$50）配上咖啡蛋白霜糖、咖啡手指餅和朱古力粉，還有抹茶園雪糕杯（$58）配上抹茶麻糬、蝴蝶酥和抹茶牛乳醬。對食特別有諗頭的朋友，可選擇牛角杯（$60），原味雪糕配上扁牛角包，再加自選2款配料和1款醬汁。

Drool Froyo

地址：天后電氣道96號地下A1號舖



天后美食【11】九町屋——$88打邊爐

「九町屋」被網民形容為「性價比極高」、「價錢親民」、「隱世小店」、「糧尾首選」。價格實惠之餘，仍保持到水準。店家提供多種日式料理，主要包括日式便當、烏冬或拉麵、丼飯及日式咖喱，以及壽喜鍋系列和各式小食。包括厚切牛舌定食（$88）、蒲燒鰻魚定食（$98）、天婦羅蝦定食（$88）等。還有火鍋：黑豚肉小火鍋（$88）、牛肉小火鍋（$98）等。

九町屋

地址：天后水星街17號山河大廈地下A號舖



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