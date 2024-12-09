淘寶雙12最強聖誕禮物攻略｜必買LABUBU POP MART掛件+獨家優惠碼

聖誕節即將來臨，大家想好送什麼禮物給親朋好友，或是交換禮物嗎？如果沒辦法抽空去買禮物，淘寶絕對是個買禮物的好途徑，近年有不少知名品牌都在淘寶開設官方旗艦店，讓大家能夠動一動指頭就能買到高質的聖誕禮物，如果遇上標記「HK¥99包郵」的標誌，還可以免費寄到香港自提點，限時到12月31日！適逢雙12將至，「好食玩飛」精選了8件聖誕禮物之選，如果還在煩惱聖誕禮品，不妨參考一下！今次還有「好食玩飛」獨家優惠碼，立即往下看！



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淘寶雙12年末狂歡優惠

今年淘寶雙12大優惠時間為12月9日20:00至12月12日23:59，屆時淘寶會推出各種優惠。如果想用最抵價入手，不妨現在先把心水商品預先加入購物車，在12月9日20:00準時付款！全因雙12首4小時會有瘋狂激減，海量商品都會降至意想不到的超抵價格！

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小編推薦最強聖誕禮物

聖誕節2024淘寶禮物之選【1】LABUBU經典系列閃閃毛絨掛件

最近超火熱的POP MART出了不少以聖誕作為主題的盲盒，例如LABUBU經典系列閃閃毛絨掛件、聖誕襪系列、暖冬聖誕系列，都非常適合作為聖誕禮物！而且價格不昂貴，想買一份又潮、又意想不到的聖誕禮物，可以去天貓的泡泡瑪特旗艦店看看！

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聖誕節2024淘寶禮物之選【2】MARD原創積木2024聖誕球掛件

近年微型積木成為熱潮，它比正常積木更考功夫，需要更花時間、心思！別看這個MARD的聖誕球掛件尺寸只有手掌心那麼大，一個掛件已經含有130件積木，要把它們每一件砌到正確的位置，實在不容易！成品還可以掛在聖誕樹上、手袋上，既可以享受過程，又可以欣賞成果。

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聖誕節2024淘寶禮物之選【3】富士拋棄式底片相機

一次性膠卷相機近年成為不少年輕人去旅行、活動時，手邊必備的單品，全因膠卷相機充滿了未知的可能性！現代人習慣用手提電話拍照記錄當下，拍得不好也可以隨時Delete，但膠卷充滿未知的可能性，不到照片沖曬一刻，也無法得知結果！如果身邊有喜歡攝影的朋友，不妨送他一部一次性膠卷相機。

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聖誕節2024淘寶禮物之選【4】Toi圖益聖誕樹八音盒的diy手工包

如果收禮物的對象是小朋友，上淘寶買就選擇最多！淘寶網有不少益智玩具，適合送給小朋友，比如Toi圖益就有不同的拼圖，無論是木質拼圖、磁性拼圖，甚至是一些手作的玩具，例如串珠、縫紉的玩具都有！最近聖誕節就有一款聖誕樹音樂盒的diy手工包，適合年齡8歲或以上的小孩，手工包內除了有聖誕樹組件，還有音樂盒和燈泡，可以砌成一棵附有音樂盒的發光聖誕樹。

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聖誕節2024淘寶禮物之選【5】磁吸分離式暖手器

淘寶上有不少創意家電。如果送禮的對象是女生，不妨送一些保暖的小家電，例如暖手機、暖水袋、暖墊，展現出暖心的一面！部份暖手機採用分離設計，可以把暖手機分拆成兩件，雙手都可以取暖，冬天就不怕手冰冷。

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聖誕節2024淘寶禮物之選【6】LuLu豬復古泰迪搪膠毛絨掛件盲盒

造型百搭的LuLu豬近年推出了不少盲盒，讓人想全部都帶回家！今個聖誕LuLu豬將會穿上充滿聖誕節日氣氛的熊毛絨衣服，無論盲盒開哪一款，收到的朋友都一定會喜歡！如果想加倍快樂，還可以抱盒，一次擁有全部款式！

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聖誕節2024淘寶禮物之選【7】創意音箱

聖誕禮物除了造形好看還帶點實用，才顯得得體。淘寶網有很多不同造形的喇叭，例如黑膠唱片造形、收音機造形。而這款燈塔造形的喇叭，除了可以連接手機播放音樂，還有月亮投影、夜燈設計，無論是作為擺設，還是聽歌、看電影、煲劇作為喇叭使用都相當不錯。

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聖誕節2024淘寶禮物之選【8】暖杯墊

天氣開始轉冷，放在辦公桌上的飲品經常回頭就變冷，淘寶網上的暖杯墊就可以幫你解決這個問題！暖杯墊可以持續恆溫，溫度可維持45至75˚C，無論想泡茶包、咖啡，都非常方便，而且還可以暖著食物，不怕它變冷！

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淘寶有這麼多送禮好物！如果還沒準備聖誕禮物，請把握1年1次淘寶雙12大促銷，並享受最後1個月HK¥99包郵！註冊全新帳號，更可以領取新人紅包滿51減¥50！

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好食玩飛獨家優惠碼滿￥325減￥25

《香港01》「好食玩飛」讀者可享獨家優惠碼！結帳時選擇香港地區地址，並於優惠碼一欄輸入「HOO25」，即可享用滿￥325減￥25折扣優惠！優惠碼有效期由2024年12月9日20:00至12月12日23:59止，優惠碼數量有限、用完即止。

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淘寶雙12優惠2024在什麼時候開始？新人紅包大禮活動優惠期至何時？ 2024年淘寶雙12優惠預熱由12月7日至12月9日19:59！雙12優惠瘋狂勁減將會由12月9日20:00開始接棒至12月12日23:59！新人紅包大禮活動由即日起至12月31日23:59:59止。

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