AIA嘉年華2024直擊！必玩3大機動遊戲+3個最易贏攤位／全新大排檔

AIA嘉年華2024現場直擊！一年一度中環AIA友邦嘉年華（AIA Carnival）終於開幕啦！2024年適逢AIA嘉年華10周年，亦為大家帶來全新機動遊戲、攤位遊戲、毛公仔、美食、打卡位及國際雜技表演！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家現場直擊並推介3個好玩又易贏公仔的攤位遊戲，及3個全新及必玩的機動遊戲！現在買飛更可享有獨家優惠最平$90起！



AIA友邦嘉年華2024/2025 現場直擊全新遊戲體驗

AIA友邦嘉年華2024/2025

活動日期：2024年12月20日至2025年2月16日（2025年1月10日不對外開放）

活動地點：香港中環龍和道9號中環海濱活動空間

開放時間：上午11時至晚上10時

立即購票👉🏻 AIA友邦嘉年華2024🎡激抵門票$90起🎢

AIA友邦嘉年華2024/2025 — 3款易贏攤位遊戲

AIA友邦嘉年華（AIA Carnival）今年將設有30個攤位遊戲，包括擲骰、射擊、拋擲和踢球等，更有超過一百萬隻毛公仔及玩具等著你贏回家！大部分攤位遊戲收費為2個代幣（每個代幣價值約HK$10），獎品方面則有《玩轉腦朋友》、海綿寶寶、迪士尼角色、港式小食等公仔，非常吸引！

現場的攤位遊戲有不同難度，記者實試了多款攤位遊戲，包括木桶江山、沙壺、擲飛鏢、釣鴨等等，全部玩法都非常簡單、新手友好，像擲飛鏢及釣鴨更是純靠運氣的攤位遊戲！以下為大家詳細講解3個簡單易贏攤位遊戲，教埋你成功祕訣，獎品滿載而歸！

立即購票👉🏻 AIA友邦嘉年華2024🎡激抵門票$90起🎢

AIA友邦嘉年華攤位遊戲推介【1】木桶江山

木桶江山

遊戲代幣：2枚（4顆球）

遊戲難度：★★✰✰✰

遊戲玩法：將球拋進桶裡，球不能彈出桶外。拋進1顆球即中獎。

成功祕訣：用手包緊整顆球，瞄準膠桶邊緣，手腕從下而上細細力甩出去。

獎品公仔：迪士尼卡通公仔

立即購票👉🏻 AIA友邦嘉年華2024🎡激抵門票$90起🎢

AIA友邦嘉年華攤位遊戲推介【2】棋盤飛鏢

棋盤飛鏢

遊戲代幣：2枚（4支飛鏢）

遊戲難度：★★✰✰✰

遊戲玩法：將飛鏢掟向棋盤，棋盤上有不同分數。累積4分或以上即中獎。

成功秘訣：瞄準後定住手再向前擲，擲出飛鏢時手要伸直，速度要夠快。

獎品公仔：港式小食公仔

立即購票👉🏻 AIA友邦嘉年華2024🎡激抵門票$90起🎢

AIA友邦嘉年華攤位遊戲推介【3】釣鴨遊戲

釣鴨遊戲

遊戲代幣：2枚（4次機會）

遊戲難度：★✰✰✰✰

遊戲玩法：用魚竿吊起XX，不同XX有不同分數，累積5分或以上即中獎。

成功祕訣：運氣

獎品公仔：鴨仔及其他海洋公仔

立即購票👉🏻 AIA友邦嘉年華2024🎡激抵門票$90起🎢

AIA友邦嘉年華其他攤位遊戲：

立即購票👉🏻 AIA友邦嘉年華2024🎡激抵門票$90起🎢

AIA友邦嘉年華2024/2025 — 3大必玩機動遊戲

AIA友邦嘉年華（AIA Carnival）今年將設有26個機動遊戲，包括：飛天鞦韆、碰碰車、空中360、洗衣機等，有部分遊戲更是首次在香港亮相，為你帶來不同程度的挑戰與刺激！

記者實試了幾款機動遊戲，有合家歡的休閒機動遊戲，如碰碰車、燈塔滑梯、蟲蟲過山車等，亦有追求終極刺激的必玩的挑戰類機動遊戲，包括：發現號洗衣機、星空滑翔傘、混沌鐘擺等，連出名大膽的記者都玩到驚！如果你有記者般大膽，以下3大機動遊戲必玩！

AIA友邦嘉年華機動遊戲推介【1】混沌鐘擺

混沌鐘擺是進階版的海盜船，更是AIA全場難度最高、離心力最強、最刺激的機動遊戲！混沌鐘擺除了會上下擺動，中間的支柱還會360度自轉，記者最喜歡這個機動遊戲，玩到瘋狂尖叫！

機動遊戲推介：混沌鐘擺（陳映蓉攝）

遊戲代幣：7枚

刺激程度：★★★★★

抵玩程度：★★★★★



立即購票👉🏻 AIA友邦嘉年華2024🎡激抵門票$90起🎢

AIA友邦嘉年華機動遊戲推介【2】星空滑翔傘

現場除了飛天鞦韆以及小小飛天鞦韆外，更有40米高的星空滑翔傘（Star Flyer）等你體驗！記者試玩過後覺得都幾「抵玩」，雖然星空滑翔傘只用了鋼線拉著座椅轉圈，看似危險，但其實轉圈速度不算快，離心力不強，而且景觀無遮擋，拍照也很好看，相對較合家歡，不過就不推薦畏高人士玩！

遊戲代幣：5枚

刺激程度：★★★★✰

抵玩程度：★★★★★



立即購票👉🏻 AIA友邦嘉年華2024🎡激抵門票$90起🎢

AIA友邦嘉年華機動遊戲推介【3】XXL Super Frog

XXL Super Frog是刺激遊戲中相對温和的機動遊戲。坐上「青蛙」後，坐椅除了會上下擺動，中間的支柱還會360度自轉，突然急速下降再旋轉的快感令人玩到瘋狂尖叫！但玩完會有點頭暈，需要唞唞才能繼續玩。

突然急速下降再旋轉的快感令人玩到瘋狂尖叫！

遊戲代幣：5枚

刺激程度：★★★★✰

抵玩程度：★★★★✰



立即購票👉🏻 AIA友邦嘉年華2024🎡激抵門票$90起🎢

AIA友邦嘉年華其他機動遊戲：

立即購票👉🏻 AIA友邦嘉年華2024🎡激抵門票$90起🎢

AIA友邦嘉年華2024/2025 — 國際雜技表演

AIA友邦嘉年華除了一系列刺激好玩的遊戲外，更有由全新冠名贊助商友邦峻宇呈獻《世界雜技團》表演！《世界雜技團》表演將由世界知名馬戲團Gandeys Circus製作演出，表演「空中飛人」、「高杆二人組」、 「極速跳圈」、「八人驚險雜耍」、「環球飛車」、「小丑 Luchina」及「英倫女子舞蹈團 London Showgirls」，全部都超精彩！

立即購票👉🏻 AIA友邦嘉年華2024🎡激抵門票$90起🎢

AIA友邦嘉年華其他表演節目：

立即購票👉🏻 AIA友邦嘉年華2024🎡激抵門票$90起🎢

AIA友邦嘉年華2024/2025 — 美食飲品／全新藍妹大排檔

友邦嘉年華將提供多種食物及飲品選擇，包括韓式小食BAPMAN、印度菜式TULSI、法式可麗餅LA CREPERIE、墨西哥菜式EL MACHO、街頭小食CSC、紐約披薩SONNY'S SLICE SHOP、紐約曲奇CREWKIES、長洲戲院的長洲特產等，款式超多、超滋味！

+ 3

在AIA友邦嘉年華更有一個必打卡的全新場地 — 藍妹大排檔在AIA友邦嘉年華首度亮相，以港式大排檔為主題設計，融入了本地酒吧文化，更有不同現場表演體驗！

AIA友邦嘉年華2024/2025今日正式開幕。（圖片來源：AIA Carnival）

AIA友邦嘉年華2024/2025

活動日期：2024年12月20日至2025年2月16日（2025年1月10日不對外開放）

活動地點：香港中環龍和道9號中環海濱活動空間

開放時間：上午11時至晚上10時

立即購票👉🏻 AIA友邦嘉年華2024🎡激抵門票$90起🎢

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略