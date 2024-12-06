下午茶自助餐7間｜酒店食龍蝦包/和牛/開心果巴斯克　人均$168起

下午茶自助餐2024｜踏入12月，天氣開始轉涼，最適合躲在室內歎一杯熱茶，然後享受小巧的糕點。《香港01》「好食玩飛」記者為大家推薦7間高性價比的下午茶，其中有人氣打卡店The Tiffany Blue Box Cafe，以及中環美利酒店與連卡佛合作的聖誕下午茶！此外，現時自助餐下午茶更有折扣優惠，最平人均僅$168！啱晒約另一半，或閨蜜前往！



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下午茶自助餐優惠【1】中環美利酒店 Garden Lounge——聯乘連卡佛／鵝肝布里歐多士／龍蝦鮮蝦粒迷你竹炭包 獨家7折

👉🏻✨即享獨家7折優惠✨

中環美利酒店 Garden Lounge聯乘連卡佛推出「Baz & Friends 雪地冒險之旅」下午茶套餐，精緻甜鹹點配上可愛的連卡佛聖誕吉祥物Baz及他的朋友，非常適合打卡！當中推介鵝肝布里歐多士、椰子奶油慕絲、龍蝦鮮蝦粒迷你竹炭包；甜點必食士多啤梨馬卡龍薑橙忌廉、煎茶慕斯蛋糕、柚子黑朱古力，現時更有獨家7折優惠！

除此之外，酒店2樓於12月6日至8日、12月13日至15日、12月20日至22日（逢星期五至週日）更設有聖誕市集，提供各式各樣的節慶和生活產品，包括禮物、香水、葡萄酒、美食、攝影和珠寶，食完下午茶去逛逛也不錯！

中環美利酒店 Garden Lounge｜Baz & Friends 雪地冒險之旅下午茶

1/12/2024-15/1/2025【限額搶購】

優惠價：$685.3／2人｜人均$343｜原價$343

優惠價：$728.2／2人｜人均$364｜原價$364

24/12/2024-25/12/2024

優惠價：$941.6／2人｜人均$471

👉🏻✨即享獨家7折優惠✨

地址：香港中環紅棉路22號

電話：3141 8888



下午茶自助餐優惠【2】The Tiffany Blue Box Cafe—— 冬日下午茶／限定晚餐 人均$344

👉🏻✨人均$344享受紐約風情下午茶✨

在香港都能感受紐約都市的浪漫情懷！人氣打卡咖啡廳The Tiffany Blue Box Cafe推出「冬日下午茶 」，提供打卡必備的三層層架，放有鰻魚煙肉忌廉脆餅、煙三文魚忌廉芝士卷，鵝肝紅桑子果醬慕絲等精緻美食，配搭充滿貴氣的「Tiffany Blue」白、綠配色環境，及Tiffany著名的彩色玻璃窗，非常夢幻！人均只需$344！

除早午餐外，Cafe亦提供「冬日五道菜晚餐」，有慢煮鱈魚卷伴青口、香煎西冷牛扒伴烤粟米及標誌性Tiffany T 蛋糕配蘋果批雪糕，另有「限定五道菜晚餐」，主打威靈頓牛柳或威靈頓鮑魚，甜點還有全新Tiffany T蛋糕，絕對是慶祝特別節日的好選擇！

👉🏻✨人均$344享受紐約風情下午茶✨

The Tiffany Blue Box Cafe｜冬日下午茶

成人（2位）：$688｜人均$344

＊可無限暢飲香檳

The Tiffany Blue Box Cafe｜冬日五道菜晚餐

換購價（1位）：$788

The Tiffany Blue Box Cafe｜限定五道菜晚餐

2024年12月22至26日及31日、2025 年1月1日

換購價（1位）：$888

優惠期：即日起至2025年1月1日

👉🏻✨人均$344享受紐約風情下午茶✨

地址：尖沙咀北京道1號大堂207-208號舖

電話：2362 9828



下午茶自助餐優惠【3】花圖——柚子醬香脆帶子／黑蒜蟹肉燒賣 人均$192

👉🏻✨優惠價預訂花圖下午茶

位於尖沙咀海港城的花圖推出下午茶優惠，餐廳主打結合傳統與創意的菜式，推介柚子醬香脆帶子，淡淡的柚子香甜味提升了帶子的鮮味，另外有別於傳統燒賣的黑蒜蟹肉燒賣，一絲絲的蟹肉和黑蒜微微的酸甜配搭下，味道更豐富。

飲品可選花茶或雞尾酒，想優雅地歎茶，還是過一個微醺的下午任君選擇，而且餐廳環境高雅恬靜，十分適合想放假chill一下的朋友。現二人套餐人均只需$192！

花圖｜花圖下午茶二人套餐

成人（2位）：$383｜人均$191.5｜原價$702

＊優惠每日限定2份

優惠期：即日起至2024年12月31日

👉🏻✨優惠價預訂花圖下午茶

地址：尖沙咀廣東道5號海港城海洋中心4樓401號舖

電話：2688 2408



下午茶自助餐優惠【4】六國酒店Le Menu——果漾花語下午茶自助餐 低至 55折

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六國酒店 Le Menu 西餐廳推出節日版「果漾花語下午茶自餐」，有蘑菇意大利飯、迷你鹹牛肉牛角包、野菌酥皮盒、豬扒包等熱盤；鮮果巴馬火腿、凍肉及芝士拼盤、煙三文魚小泡芙、忌廉芝士小餅乾等凍盤；甜品方面，除了有Häagen-Dazs雪糕任食外，還有廚師即席烹調香蕉朱古力班戟、咖啡磅蛋糕、士多啤梨拿破崙等，可任食任飲4小時！現有快閃2人同行優惠，低至55折！

六國酒店 Le Menu 西餐廳｜果漾花語下午茶自助餐（節日版）

1/12/2024-15/1/2025

優惠價：$478｜人均$239｜原價$810

16/12/2024-31/12/2024

優惠價：$548｜人均$274｜原價$810

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地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：28663808



下午茶自助餐優惠【5】歷山酒店——開心果下午茶／送精選酒品 人均$199

歷山酒店推出「開心果樂園」下午茶二人套餐，和朋友一同前往就最適合不過！下午茶自助餐除了可無限暢飲Tea WG茗茶或咖啡之外，還可以吃到多款開心果配襯的美食，如挪威煙三文魚開心果忌廉芝士卷、炸意大利飯波釀芝士開心果、黑魚子醬鴨肝慕絲泡芙等，每份下午茶仲奉送兩杯指定精選紅酒、白酒、氣泡酒或香桃梳打！現有優惠，人均都只是$199！✨人均$199歎開心果下午茶✨

歷山酒店｜「開果心樂園」下午茶二人套餐

星期一至五

優惠價（2位）：$398｜人均$199｜原價$515

星期六、日及公眾假期

優惠價（2位）：$422｜人均$211｜原價$515

優惠期：即日起至2024年12月31日

✨人均$199歎開心果下午茶✨

地址：北角城市花園道32號

電話：3893 2888



下午茶自助餐優惠【6】香港九龍東皇冠假日酒店——開心果誘惑下午茶／人均$168

👉🏻✨人均$168歎下午茶✨

香港九龍東皇冠假日酒店的星幕推出「開心果誘惑下午茶」！餐廳環境舒適，設有採光感十足的落地玻璃窗，在陽光充足的地方品嚐下午茶就最舒服！而下午茶提供鹹、甜點，當中推介香煎帶子伴開心果、香煎吞拿魚伴開心果脆皮配三文魚子秋葵沙律醬、迷你開心果巴斯克芝士蛋糕，現有優惠人均都只是$168！

香港九龍東皇冠假日酒店｜開心果誘惑下午茶

優惠價（2位）：$336｜人均$168｜原價$370

優惠期：即日至2024年12月15日

👉🏻✨人均$168歎下午茶✨

地址：香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店47樓星幕

電話：3983 0638



下午茶自助餐優惠【7】香港迪士尼樂園酒店——M6和牛條、蟹肉沙律 97折

👉🏻✨即搶迪士尼華特餐廳優惠

香港迪士尼樂園酒店的Walt's Cafe華特餐廳有下午茶優惠！餐廳主打採用高級食材的下午茶，如M6和牛條配壽喜燒汁、蟹肉沙律醃紅洋蔥三文治和青蘋果沙律配紅菜頭醃三文魚，重點當然是印有米奇圖樣的即烘米奇鬆餅，以及印有不同的卡通人物圖案的飲品及糕點，一拼放在層架上非常有儀式感！現有97折優惠！

香港迪士尼樂園酒店Walt's Cafe華特餐廳｜下午茶

成人（2位）：$658｜人均$329｜原價$679

＊已包括加一服務費

優惠有效期：即日至2024年12月20日

👉🏻✨即搶迪士尼華特餐廳優惠

地址：香港大嶼山香港迪士尼樂園酒店3樓

電話：35106000



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