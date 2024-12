下午茶自助餐7間｜酒店食龍蝦包/和牛/開心果巴斯克　人均$168起

下午茶自助餐2024|踏入12月,天氣開始轉涼,最適合躲在室內歎一杯熱茶,然後享受小巧的糕點。《香港01》「好食玩飛」記者為大家推薦7間高性價比的下午茶,其中有人氣打卡店The Tiffany Blue Box Cafe,以及中環美利酒店與連卡佛合作的聖誕下午茶!此外,現時自助餐下午茶更有折扣優惠,最平人均僅$168!啱晒約另一半,或閨蜜前往!



下午茶自助餐優惠【1】中環美利酒店 Garden Lounge——聯乘連卡佛/鵝肝布里歐多士/龍蝦鮮蝦粒迷你竹炭包 獨家7折

中環美利酒店 Garden Lounge聯乘連卡佛推出「Baz & Friends 雪地冒險之旅」下午茶套餐,精緻甜鹹點配上可愛的連卡佛聖誕吉祥物Baz及他的朋友,非常適合打卡!當中推介鵝肝布里歐多士、椰子奶油慕絲、龍蝦鮮蝦粒迷你竹炭包;甜點必食士多啤梨馬卡龍薑橙忌廉、煎茶慕斯蛋糕、柚子黑朱古力,現時更有獨家7折優惠!

除此之外,酒店2樓於12月6日至8日、12月13日至15日、12月20日至22日(逢星期五至週日)更設有聖誕市集,提供各式各樣的節慶和生活產品,包括禮物、香水、葡萄酒、美食、攝影和珠寶,食完下午茶去逛逛也不錯!

中環美利酒店 Garden Lounge|Baz & Friends 雪地冒險之旅下午茶

1/12/2024-15/1/2025【限額搶購】

優惠價:$685.3/2人|人均$343|原價$343

優惠價:$728.2/2人|人均$364|原價$364

24/12/2024-25/12/2024

優惠價:$941.6/2人|人均$471

地址:香港中環紅棉路22號

電話:3141 8888



下午茶自助餐優惠【2】The Tiffany Blue Box Cafe—— 冬日下午茶/限定晚餐 人均$344

在香港都能感受紐約都市的浪漫情懷!人氣打卡咖啡廳The Tiffany Blue Box Cafe推出「冬日下午茶 」,提供打卡必備的三層層架,放有鰻魚煙肉忌廉脆餅、煙三文魚忌廉芝士卷,鵝肝紅桑子果醬慕絲等精緻美食,配搭充滿貴氣的「Tiffany Blue」白、綠配色環境,及Tiffany著名的彩色玻璃窗,非常夢幻!人均只需$344!

除早午餐外,Cafe亦提供「冬日五道菜晚餐」,有慢煮鱈魚卷伴青口、香煎西冷牛扒伴烤粟米及標誌性Tiffany T 蛋糕配蘋果批雪糕,另有「限定五道菜晚餐」,主打威靈頓牛柳或威靈頓鮑魚,甜點還有全新Tiffany T蛋糕,絕對是慶祝特別節日的好選擇!

The Tiffany Blue Box Cafe|冬日下午茶

成人(2位):$688|人均$344

*可無限暢飲香檳

The Tiffany Blue Box Cafe|冬日五道菜晚餐

換購價(1位):$788

The Tiffany Blue Box Cafe|限定五道菜晚餐

2024年12月22至26日及31日、2025 年1月1日

換購價(1位):$888

優惠期:即日起至2025年1月1日

地址:尖沙咀北京道1號大堂207-208號舖

電話:2362 9828



下午茶自助餐優惠【3】花圖——柚子醬香脆帶子/黑蒜蟹肉燒賣 人均$192

👉🏻✨優惠價預訂花圖下午茶

位於尖沙咀海港城的花圖推出下午茶優惠,餐廳主打結合傳統與創意的菜式,推介柚子醬香脆帶子,淡淡的柚子香甜味提升了帶子的鮮味,另外有別於傳統燒賣的黑蒜蟹肉燒賣,一絲絲的蟹肉和黑蒜微微的酸甜配搭下,味道更豐富。

飲品可選花茶或雞尾酒,想優雅地歎茶,還是過一個微醺的下午任君選擇,而且餐廳環境高雅恬靜,十分適合想放假chill一下的朋友。現二人套餐人均只需$192!

花圖|花圖下午茶二人套餐

成人(2位):$383|人均$191.5|原價$702

*優惠每日限定2份

優惠期:即日起至2024年12月31日

地址:尖沙咀廣東道5號海港城海洋中心4樓401號舖

電話:2688 2408



下午茶自助餐優惠【4】六國酒店Le Menu——果漾花語下午茶自助餐 低至 55折

六國酒店 Le Menu 西餐廳推出節日版「果漾花語下午茶自餐」,有蘑菇意大利飯、迷你鹹牛肉牛角包、野菌酥皮盒、豬扒包等熱盤;鮮果巴馬火腿、凍肉及芝士拼盤、煙三文魚小泡芙、忌廉芝士小餅乾等凍盤;甜品方面,除了有Häagen-Dazs雪糕任食外,還有廚師即席烹調香蕉朱古力班戟、咖啡磅蛋糕、士多啤梨拿破崙等,可任食任飲4小時!現有快閃2人同行優惠,低至55折!

六國酒店 Le Menu 西餐廳|果漾花語下午茶自助餐(節日版)

1/12/2024-15/1/2025

優惠價:$478|人均$239|原價$810

16/12/2024-31/12/2024

優惠價:$548|人均$274|原價$810

地址:香港灣仔告士打道72號1樓

電話:28663808



下午茶自助餐優惠【5】歷山酒店——開心果下午茶/送精選酒品 人均$199

歷山酒店推出「開心果樂園」下午茶二人套餐,和朋友一同前往就最適合不過!下午茶自助餐除了可無限暢飲Tea WG茗茶或咖啡之外,還可以吃到多款開心果配襯的美食,如挪威煙三文魚開心果忌廉芝士卷、炸意大利飯波釀芝士開心果、黑魚子醬鴨肝慕絲泡芙等,每份下午茶仲奉送兩杯指定精選紅酒、白酒、氣泡酒或香桃梳打!現有優惠,人均都只是$199!✨人均$199歎開心果下午茶✨

歷山酒店|「開果心樂園」下午茶二人套餐

星期一至五

優惠價(2位):$398|人均$199|原價$515

星期六、日及公眾假期

優惠價(2位):$422|人均$211|原價$515

優惠期:即日起至2024年12月31日

地址:北角城市花園道32號

電話:3893 2888



下午茶自助餐優惠【6】香港九龍東皇冠假日酒店——開心果誘惑下午茶/人均$168

香港九龍東皇冠假日酒店的星幕推出「開心果誘惑下午茶」!餐廳環境舒適,設有採光感十足的落地玻璃窗,在陽光充足的地方品嚐下午茶就最舒服!而下午茶提供鹹、甜點,當中推介香煎帶子伴開心果、香煎吞拿魚伴開心果脆皮配三文魚子秋葵沙律醬、迷你開心果巴斯克芝士蛋糕,現有優惠人均都只是$168!

香港九龍東皇冠假日酒店|開心果誘惑下午茶

優惠價(2位):$336|人均$168|原價$370

優惠期:即日至2024年12月15日

地址:香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店47樓星幕

電話:3983 0638



下午茶自助餐優惠【7】香港迪士尼樂園酒店——M6和牛條、蟹肉沙律 97折

香港迪士尼樂園酒店的Walt's Cafe華特餐廳有下午茶優惠!餐廳主打採用高級食材的下午茶,如M6和牛條配壽喜燒汁、蟹肉沙律醃紅洋蔥三文治和青蘋果沙律配紅菜頭醃三文魚,重點當然是印有米奇圖樣的即烘米奇鬆餅,以及印有不同的卡通人物圖案的飲品及糕點,一拼放在層架上非常有儀式感!現有97折優惠!

香港迪士尼樂園酒店Walt's Cafe華特餐廳|下午茶

成人(2位):$658|人均$329|原價$679

*已包括加一服務費

優惠有效期:即日至2024年12月20日

地址:香港大嶼山香港迪士尼樂園酒店3樓

電話:35106000



