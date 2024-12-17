聖誕自助餐2024｜12間早鳥優惠：買1送1＋任食生蠔／龍蝦／鮑魚

聖誕節自助餐推介2024｜聖誕節當然要吃豐盛的大餐才夠應節！現時有不少酒店自助餐趁聖誕節推出聖誕主題的自助餐，不但有聖誕限定的表演活動，還有節日優惠！以下12間自助餐推介給大家，不但有大大份烤火雞，還有生蠔、鮑魚、龍蝦任食，有一間燒肉店更有買一送一優惠，還有酒店自助餐最平低至$141，保證回本！



聖誕自助餐優惠【1】六國酒店Le Menu ── 龍蝦／花膠／扣鮑魚 2人同行快閃55折 👉🏻✨即搶55折快閃優惠

以維多利亞風格設計的六國酒店Le Menu餐廳，裝修簡潔優雅，在這裡享受聖誕大餐就最好不過！餐廳趁聖誕推出以龍蝦、花膠、扣鮑魚為主題的自助餐，除了有多款冰鎮海鮮和刺身外，還有特級牛扒、原件鴨肝、鐵板燒、片皮鵝、即切葡式燒乳豬和手握壽司等美食，每位客人還可獲贈堂弄原隻鮑魚一隻。此外，每晚還有精彩的表演，如現製火焰雪山，充滿慶祝節日的氣氛！自助餐現時有快閃優惠，二人同行55折，還可任食三小時！

六國酒店 Le Menu｜華麗盛宴自助晚餐 - 龍蝦．花膠．扣鮑魚

2024年12月1日至12月15日

二人同行快閃優惠價：人均$545起

✨即搶55折快閃優惠

1/12/2024-31/12/2024

優惠價：成人 $595起

優惠價：小童 $389起

👉🏻✨即享61折自助餐優惠

地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：28663808



聖誕自助餐優惠【2】香港富麗敦海洋公園酒店──現剖黃鰭吞拿魚／意式脆皮烤豬肉卷 低至77折 👉🏻✨低至77折望海景食自助餐✨

香港富麗敦海洋公園酒店的星耀廳環境舒適，設落地玻璃可俯瞰中國海，還有多個即席烹調美食區，可欣賞廚師手藝，與親朋戚友在這裡共度聖誕就最好不過。

餐廳晚餐主打原隻美國傳統火雞、現剖黃鰭吞拿魚及意式脆皮烤豬肉卷等美食，此外還有一系列傳統節日甜品，如聖誕樹頭蛋糕、蘋果批伴雲呢拿汁及蒙布朗栗子蛋糕等；午餐除了有多款冰鎮海鮮，還有煙肉白酒忌廉汁煮青口、 肉眼扒、西班牙白毛豬火腿等熱盤。現有低至77折優惠！

香港富麗敦海洋公園酒店｜節慶自助午餐

24-25、31/12

優惠價：成人 $508起

香港富麗敦海洋公園酒店｜節慶自助晚餐

24-25、31/12

優惠價：成人 $678起

👉🏻✨低至77折望海景食自助餐✨

地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：28663808



聖誕自助餐優惠【3】悦品酒店──烤全火雞／和牛西冷／燒生蠔 低至72折 👉🏻屯門悅品酒店自助餐優惠🔥／荃灣酒店自助餐優惠🔥

悅品酒店推出「聖誕節臻選 • 自助晚餐」！除了有聖誕節必食的烤全火雞配金巴梨醬外，還有聖誕燒澳洲和牛西冷配燒汁、聖誕BBQ豬仔骨、烤聖誕橙鴨，以及充滿聖誕氣氛的聖誕樹形朱古力蛋糕、聖誕曲奇餅、聖誕杯子蛋糕及德式聖誕蛋糕等等，相當應節！

餐廳還有一系列冰鎮海鮮，如鱈場蟹腳、翡翠螺、麵包蟹及藍青口。熱盤方面，推介香煎鵝肝多士、雲腿花膠鵝掌扒翡翠、焗芝士波士頓龍蝦、金銀蒜燒生蠔等昂貴食材入饌美食！現有優惠低至72折！

此外，屯門悅品酒店另有「聖誕•風味火腿半自助晚餐」，可自選一款主菜，當中推介焗原隻新鮮波士頓龍蝦、燒和牛肉眼扒、焗澳洲羊鞍、香煎鵝肝，或慢煮火雞胸。而半自助餐還有沙律、自助甜品 、咖啡或茶可無限添加，非常抵食！現有優惠96折！

悦品酒店｜聖誕半自助午餐

9/12/2024-19/12/2024

優惠價：成人 $149起（荃灣）

優惠價：成人 $141起（屯門）

即享👉🏻屯門悅品酒店自助餐優惠🔥／荃灣酒店自助餐優惠🔥

悦品酒店｜聖誕節海鮮自助午餐

20/12/204-26/12/2024

優惠價：成人 $299起、長者 $259起、小童 $212起（荃灣）

優惠價：成人 $156起、長者 $251起、小童 $204起（屯門）

即享👉🏻屯門悅品酒店自助餐優惠🔥／荃灣酒店自助餐優惠🔥

悅品酒店｜聖誕節臻選 • 自助晚餐

16/12/2024-26/12/2024

優惠價：成人 $228起、長者 $386、小童 $299（荃灣）

優惠價：成人 $465起、長者 $393起、小童 $322起（屯門）

即享👉🏻屯門悅品酒店自助餐優惠🔥／荃灣酒店自助餐優惠🔥 屯門悦品酒店｜聖誕•風味火腿半自助晚餐

16/12/2024-19/12/2024

優惠價：成人 $228

＊半自助晚餐提供最低價錢之套餐一款，可於現場另加費用轉享其他主菜。

即享👉🏻屯門悅品酒店自助餐優惠🔥／荃灣酒店自助餐優惠🔥

悦品酒店（荃灣）

地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下高層 UG/F（酒店提供穿梭巴士服務）

穿梭巴士位置：港鐵葵芳站（新都會廣場正門對出）

電話：3891 1928



悦品酒店（屯門）

地址：香港屯門建豐街4號悦品度假酒店‧屯門2樓 The Platter

電話：3899 9222



聖誕自助餐優惠【4】西環萬怡酒店MoMo Café──烤原隻火雞／焗蠔 低至7折 👉🏻🤤MoMo Café 7折預訂✨

MoMo Café響應聖誕節，推出「歡度佳節」聖誕自助餐！餐廳環境舒適，設沙發座位及兩間獨立的貴賓房間，且食物也相當豐富。熟食除了有烤原隻火雞、紐西蘭肉眼牛排、威靈頓三文魚、芝士菠菜焗蠔外，還有無限供應的冰鎮海鮮任食！甜品方面，有12款味道的Movenpick雪糕，以及應節蛋糕和曲奇任君選擇，現有低至7折優惠！

西環萬怡酒店MoMo Café｜歡度佳節自助午餐

24/12/2024-26/12/2024

優惠價：成人 $300、長者 $251.2、小童 $203.8

👉🏻🤤MoMo Café 7折預訂✨

西環萬怡酒店MoMo Café｜歡度佳節自助晚餐

24、25/12/2024

優惠價：成人 $479

👉🏻🤤MoMo Café 7折預訂✨

地址：西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店

電話：37178989



聖誕自助餐優惠【5】 安平燒肉──120分鐘澳洲M5和牛燒肉任食 買一送一 👉🏻立即預訂安平燒肉🤤

以著名的安平老街為修裝風格，來自台灣的人氣燒肉店安平燒肉也有聖誕大餐！全新聖誕限定的威士忌系列套餐，由台灣總廚結合自家調製的威士忌醬，推出長達18cm的威士忌醬烤波蘿內群柳、威士忌醬烤鮑魚、威士忌醬烤芝麻牛舌片等，保證聖誕吃肉吃到飽！

另外，荃灣、將軍澳分店更有買一送一優惠，套餐120分鐘可任食澳洲M5和牛燒肉，還有過百款食物任君選擇，如牛舌芯、美國SRF極黑牛，以及一系列的台灣夜市小吃，如滷水涼拌鴨舌、鹽酥雞，十分抵食！

安平燒肉｜和牛燒肉套餐

銷售時間：25/11/2024-31/12/2024

兌換時間: 29/11/2024-31/12/2024

優惠價：成人2位 $481.8起（人均$241起）

＊買一送一優惠套餐適於用荃灣、將軍澳分店

👉🏻立即預訂安平燒肉🤤

地址：荃灣眾安街55號大鴻輝（荃灣）中心17樓全層（3953 9333）／將軍澳唐賢街9號Popcorn商場2樓PopFood 4號舖（3953 9343）



聖誕自助餐優惠【6】九龍酒店──燒聖誕火雞／香煎鵝肝／生蠔 低至7折 👉🏻預訂九龍酒店自助餐優惠🤤

九龍酒店倚窗閣以「星光閃爍聖誕除夕盛宴」為主題推出聖誕自助餐！當中必食推介燒聖誕火雞、烤挪威三文魚柳伴羊肚菌忌廉汁、香煎露絲瑪莉羊扒、香煎鵝肝配紅桑子茸，以及焗蜜汁帶骨火腿。海鮮方面，有生蠔、雪花蟹腳、紐西蘭青口及智利藍青口。另外記得留肚吃甜品，有多款Mövenpick雪糕、法式梳芙厘及火焰雪山，非常多選擇！

此外，於12月24日至25日的自助午餐時段，餐廳還有特備節目「小廚神教室」，由甜品師傅及餐廳大廚帶領小朋友和父母親手製作節日美食，有得飽嚐美食，還可參與聖誕活動，有得玩有得食！自助餐現有優惠低至7折！

九龍酒店倚窗閣｜星光閃爍聖誕除夕盛宴自助午餐

25-26/12/2024

優惠價：成人 $524、長者或小童 $461

九龍酒店倚窗閣｜星光閃爍聖誕除夕盛宴自助晚餐

25-26/12/2024

優惠價：成人 $773、長者或小童 $595

👉🏻預訂九龍酒店自助餐優惠🤤

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓

電話：2734 3803



聖誕自助餐優惠【7】荃灣西如心酒店──燒釀聖誕火雞／香烤有骨牛肉眼 低至75折👉🏻即搶75折自助餐優惠🔥

荃灣西如心酒店的Café Circles推出「歡慶璀璨佳節自助餐」！除了有現場表演之外，自助餐還提供燒釀聖誕火雞，香烤有骨牛肉眼等特色烤肉，食肉控一定喜歡！甜點方面，餐廳亦貼心地準備了一系列具有聖誕特色的甜品，包括聖誕朱古力樹頭蛋糕、百果餡餅及傳統聖誕乾果蛋糕等，讓大家甜甜蜜蜜過聖誕！現有低至75折優惠！

荃灣西如心酒店｜歡慶璀璨佳節自助午餐

16/12/2024-31/12/2024

優惠價：成人 $347起、長者或兒童 $288起

荃灣西如心酒店｜歡慶璀璨佳節午後自助餐

24、25/12/2024

優惠價：成人 $390、長者或兒童 $492

荃灣西如心酒店｜歡慶璀璨佳節自助晚餐

16/12/2024-1/1/2025

優惠價：成人 $585起、長者及兒童 $492

👉🏻即搶75折自助餐優惠🔥

地址：荃灣楊屋道8號9樓

電話：2280 2898



聖誕自助餐優惠【8】香港W酒店──海景餐廳／威靈頓牛柳／焗龍蝦 9折起 👉🏻香港W酒店9折優惠預訂🔥

香港W酒店的KITCHEN餐廳可望到開揚海景，在這裡享受聖誕大餐一定非常浪漫！而餐廳亦有以聖誕為主題的自助餐，除了提供聖誕限定的威靈頓牛柳、法式焗龍蝦、烤火雞配栗子餡料、聖誕可樂火腿外，還有多款時令海鮮冷盤和精緻甜點，當中仲有不少打卡甜品，如傳統山核桃撻、榛子費南雪糕等等。現有優惠9折起！

香港W酒店｜歡慶璀璨佳節自助午餐

26, 31/12

優惠價：成人 $464起、小童 $308起

香港W酒店｜節慶樂韻自助晚餐

24-25, 31/12

優惠價：成人 $1,159起、小童 $583起

香港W酒店｜白色聖誕自助餐（配無限暢飲指定香檳、紅白酒、節氣雞尾酒及果汁）

25/12

優惠價：成人 $1,069、小童 $583

👉🏻香港W酒店9折優惠預訂🔥

地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店6樓

電話：3717 2299



聖誕自助餐優惠【9】PLAYT 柏寧酒店 ── 鴨肝牛柳／脆皮乳豬／自家製意大利雪糕 88折 👉🏻即搶聖誕自助餐優惠🔥

PLAYT 柏寧酒店提供聖誕主題自助餐！餐廳主打現場即製的鴨肝牛柳配黑松露、慢烤聖誕火雞、烤聖誕火腿配蜜糖燒汁和豬肉腸煙肉卷等等。熟食方面，有食肉控喜歡的美國安格斯帶骨牛肉眼扒、西班牙脆皮乳豬、傳統酥皮焗三文魚柳等熱盤，另外記得不要錯過餐廳的自家製意大利雪糕，每次都有新款口味，相當有驚喜！

而於平安夜及聖誕節當日，餐廳更會有聖誕老人、魔術師及小丑現場表演，非常有氣氛！另外，餐廳還提供自助午餐，供應鱈蟹腳、原隻鮑魚、西冷扒等美食，現有88折優惠！

PLAYT 柏寧酒店｜鱈蟹腳 . 原隻鮑魚．西冷扒自助午餐

23-24/12

優惠價：成人 $605、小童 $421

PLAYT 柏寧酒店｜鮑魚・生蠔・龍蝦海鮮 聖誕自助晚餐

24-25/12

優惠價：成人 $1,032、小童 $669

＊設有派對禮物、聖誕老人巡遊、魔術表演、小丑扭氣球

👉🏻即搶聖誕自助餐優惠🔥

地址：香港銅鑼灣告士打道310號

電話：28393311



聖誕自助餐優惠【10】九龍香格里拉──楓糖烤火雞／Kaviari魚子醬／波士頓龍蝦 低至71折 👉🏻立即預訂自助餐優惠✨

九龍香格里拉Café Kool咖啡廳推出「饗樂無限」自助餐優惠，晚餐主打楓糖烤火雞、波士頓龍蝦及雪蟹腳，還有多款精選的應節甜點。於平安夜及聖誕節，更設有Kaviari魚子醬專櫃，以及現場即劏吞拿魚表演。

另外餐廳亦提供自助午餐優惠，可享受時令冰鎮海鮮、鮮甜加拿大龍蝦、即切西班牙白毛豬火腿伴香甜蜜瓜等美食，現有二人同行優惠低至71折！

九龍香格里拉｜自助午餐（25/12）

優惠價：成人2位 $1,112（人均$556）

九龍香格里拉｜自助晚餐（24-25/12）

優惠價：成人2位 $1,958（人均$979）

＊Kaviari魚子醬專櫃（僅於12月24及25晚餐時段供應）及有現場即劏吞拿魚表演（僅於12月24、25及31日晚餐時段供應）

👉🏻立即預訂自助餐優惠✨

地址：尖沙咀麼地道64號

電話： 2721 2111



聖誕自助餐優惠【11】8度海逸酒店8度餐廳──任食生蠔／桂花田鴨／原盎菜膽花膠燉白無茸 8折👉🏻🔥即搶低至7折優惠🔥

8度海逸酒店的8度餐廳，推出以聖誕為主題的自助餐，除了有一系列冰鎮海鮮之外，餐廳更有新鮮即開生蠔、芝士焗龍蝦、桂花田鴨、香煎鴨肝、古法燒火雞、原盎菜膽花膠燉白無茸，以及多款應節甜點，如聖誕果子、聖誕朱古力樹頭蛋糕等等，款款造型精緻，打卡一流！此外，在12月24至26日期間，餐廳還會有聖誕老人送神秘禮物，以及小丑表演，非常有氣氛！

另外酒店也有提供自助午餐，有鱈場蟹腳、生蠔、海蝦、海螺及青口等冰鎮海鮮，現場還有即切古法烤火雞、燒牛肉和羊架，以及回本之選Movenpick雪糕，現有優惠8折！

8度海逸酒店8度餐廳｜聖誕自助午餐

25-26/12/2024

優惠價：成人 $503、小童 $463、長者 431

👉🏻🔥即搶低至7折優惠🔥

8度海逸酒店8度餐廳｜聖誕自助晚餐

24-26/12/2024

優惠價：成人 $692、長者 $629、小童$566

👉🏻🔥即搶低至7折優惠🔥

地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地舖

電話：2126 1960



聖誕自助餐優惠【12】黃竹坑I-O-N南灣如心酒店──M5和牛後腿肉眼／星洲胡椒炒蟹 88折 👉🏻即歎東南亞風味自助餐優惠🤤

黃竹坑I-O-N南灣如心酒店推出聖誕自助午餐及晚餐優惠！主打魚子醬蟹肉刺身丼、烤火雞、燒澳洲M5和牛後腿肉眼、星洲胡椒炒蟹，以及多款時令海鮮任食。在聖誕佳節及除夕，更會有聖誕老人提供扭氣球表演，製造歡樂氣氛，一家大細在聖誕佳節聚餐最適合不過！現有88折優惠！

黃竹坑I-O-N南灣如心酒店｜節慶自助午餐

12月24-25，31日

優惠價：成人 $511、長者 $457、小童 $394

＊聖誕老人到訪、扭氣球表演只適用於2024年12月24-25日。

👉🏻即歎東南亞風味自助餐優惠🤤

黃竹坑I-O-N南灣如心酒店｜節慶自助晚餐

12月24-25，31日

優惠價：成人 $655、長者 $565、小童 $412

👉🏻即歎東南亞風味自助餐優惠🤤

地址：香港仔黃竹坑道55號南灣如心酒店P3樓 I-O-N

電話：3968 8888



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