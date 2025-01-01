Cherry床品開倉低至1折｜必搶記憶枕/羊毛被/羽絨被/送$500優惠券

新年想換新床品的朋友大召集！Cherry床上用品將於1月3日推出「開倉大平賣」！今年適逢是品牌成立20周年，以及寫字樓、倉庫即將搬遷，為答謝舊雨新知，全部床上用品都大減價傾銷低至1折！當中包括記憶枕、大豆蠶絲被、羊毛被、羽絨被、床上用品套裝（床笠、枕袋、被袋），買滿$500額外送$500優惠券！《香港01》讀者還有獨家禮物！想知道有幾抵買？即看下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

Cherry開倉必搶床品【1】舒適透氣記憶枕1折 每人限購1個

舒適透氣記憶枕開倉價$169，每人限購一個。（Cherry官方圖片）

想每晚都睡得舒適就要定時更換枕頭！Cherry的舒適透氣記憶枕可因應頭頸部壓力及輪廓，自動調節壓力並向兩側平均擴散。而且結構密度均勻，穩定支撐頭部，放鬆頸椎。加上曲線形設計，提供全方位頸部支撐，適合側睡，仰睡及趴睡！每人限購一個！記得帶埋親朋好友去一人買一個！

舒適透氣記憶枕——每人限購一個

開倉價：$169（原價$1699）



Cherry開倉必搶床品【2】高級大豆蠶絲被 加大都係$299

高級大豆蠶絲被（單人至加大）開倉均一價$299，每人限購一張。（Cherry官方圖片）

近年蠶絲被大受追棒！蠶絲有良好吸濕效果，透氣能力高，有助睡覺時吸濕排熱，特別適用於初秋、初春這種乍暖還寒的時間！今次Cherry開倉亦精選了一款高級大豆蠶絲被回饋客人！這款高級大豆蠶絲被選用天然親膚的大豆纖維，及具有防蟎抗菌功效的蠶絲製作而成，非常適合有呼吸道敏感或皮膚敏感的人士使用，而且蠶絲包含18種氨基酸，可以穩定睡眠。開倉期間單人至加大都只售$299，限量發售！每人限購一張！

高級大豆蠶絲被——每人限購一張

（單人至加大）開倉價：$299（原價$1700至$2100）



Cherry開倉必搶床品【3】100%澳洲純羊毛被28折 限量發售

100%澳洲純羊毛被（單人）開倉價$499、（雙人至加大）開倉價$599，每人限購一張。（Cherry官方圖片）

冬天睡覺想暖笠笠，一張舒適的被必不可少！Cherry的100%澳洲純羊毛被，選用天然羊毛製作，有效隔絕冷空氣，即使寒流襲港，都可以暖笠笠！而且選用優質螺旋捲曲羊毛製造，質感比一般羊毛柔軟，睡覺時自然更舒適。開倉期間單人$499，雙人至加大均一價$599，限量發售，每人限購一張！

100%澳洲純羊毛被——每人限購一張

（單人）開倉價：$499（原價$1700）

（雙人至加大）開倉價：$599（原價 $1900至$2100）



Cherry開倉必搶床品【4】80%波蘭羽絨被 特殊技術冬暖夏涼

80%波蘭羽絨被（單人至加大）開倉價$699、（特大）開倉價$899，每人限購一張。（Cherry官方圖片）

近年很多人都喜歡買羽絨被，全因又輕又保暖！這張80%波蘭羽絨被，精選波蘭進口優質保暖羽絨，並配合高密度物料，防止羽絨漏出。更特別選用特殊工藝「分區域絎製」，透過特殊工藝有效控制被內部溫度和濕度，達到冬暖夏涼的效果，適合不同季節使用！限量發售，每人限購一張！

80%波蘭羽絨被——每人限購一張

（單人至加大）開倉價：$699（原價 $2748至$3540）

（特大）開倉價：$899（原價 $4329）



Cherry開倉必搶床品【5】經典緹花系列套裝 1200針頂級床品

臨近新年又是添置新床品的時間！Cherry為大家精選了一套三件經典緹花系列套裝（床笠+枕袋+被袋）！1200針頂級提花床品，布料比一般棉布更絲滑柔軟，帶來極致舒適感！提花床品圖案層次分明，設計高貴、典雅，加上先染後織工藝，所以顏色更具光澤、鮮明，令床品更加耐用！

經典緹花系列套裝（床笠+枕袋+被袋）

（單人至加大）開倉價：$499（原價$2118）

（特大）開倉價：$599 （原價$2738）



Cherry開倉必搶床品【6】990針純棉印花系列 $89起

很多人都喜歡用純棉的床上用品，全因純棉的親膚性高、透氣度高、更舒適，就像Cherry的990針純棉印花系列（床笠+枕袋）！純棉毛料最怕起毛球，不過這套純棉床品選用高韌性纖維及採用固色技術，即使經過多次洗滌依然如新！價格還非常相宜！單人尺寸震撼價只需$89！

990針純棉印花系列 （床笠+枕袋）

（單人）開倉價：$89（原價$499）

（雙人至加大）開倉價：$139（原價$669至$729）

（特大）開倉價：$199（原價$869）



開倉加碼送$500優惠券

Cherry床上用品於港澳地區擁有超過50間專門店及銷售點，深受一眾市民歡迎，每年都會在土瓜灣辦年度開倉大減價，吸引想添置新床品的朋友到場搶購！今年還會額外加送優惠券，買滿$500即送$500優惠券！

《香港01》讀者獨家禮遇

會員憑下列Barcode於Cherry土瓜灣開倉購物滿HK$600，即可免費獲贈「限量版禮品」一份。

Cherry床上用品開倉

開倉地點：土瓜灣旭日街11號志聯昌工業大廈6樓全層

開倉日期：2025年1月3日（星期五） 至1月13日（星期一）

營業時間：早上10：00 至 晚上19：00（假期照常營業）

官方網站：https://www.cherryhome.com.hk/

Cherry開倉交通路線（地鐵 / 巴士 / 小巴）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略