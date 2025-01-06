啟德體育園主場館｜12吋勝利者熱狗$78 小食站食品+飲品售價一覽
啟德體育園｜啟德主場館｜啟德體育園主場館日前（1月5日）以大專七人欖球賽作為首次測試活動，主場館小食部食品、飲品如啤酒、咖哩魚蛋、豬皮、蘿蔔、薯片等的價格亦曝光，當中最吸引就是12吋長的「勝利者熱狗」！入場前吃一件，一定夠晒氣力歡呼喝采！不過要注意入場規距，如攜帶食物、飲品、水樽等物品即屬違規、不得進場，想知小食部還有什麼吃？不可以帶哪12類物品進場？即看下文啦！
可容納5萬人的啟德體育園主場館，日前舉行大專七人欖球賽，為首場測試賽，約一萬人入場觀看主場館當日關閉天幕比賽，場內冷氣充足，反而需加添外衣。面向維港的一面玻璃幕牆，在陽光照射下成為焦點，吸引不少觀眾打卡、休憩、曬太陽。
啟德體育園主場館｜小食站食品分為6類
場內設有飲水機及紙杯供應，入場觀眾可免費飲水。如果想吃小食，場館內有約30個小食站，以及約45米長的酒吧。不過最觸目應該就是勝利者熱狗（$78），有12吋咁長！除了有酒水、熱食外，素食人士亦有選擇，如素咖哩角、炸素春卷等，以下詳細列明食物及價錢：
熱食
皇者芝士漢堡 $98
勝利者熱狗 $78
炸魚配薯條 $98
炸薯條配香辣花生醬 $58
玉桂條 $18
素咖哩角（3件）$48
炸素春卷（5件）$68
凱撒雞肉卷 $78
印度雞卷 $78
豉油皇雞脾 $58
泰式青咖哩雞飯 $98
素麻婆素肉雞脾菇飯售 $78
小食
鮮果杯 $48
蜜糖醬油雞味薯片 $38
海鹽味薯片 $38
樂事薯片（洋蔥忌廉味／燒烤味） $18
士力架 $28
焦糖酥餅巧克力棒 $28
爆谷（黑白焦糖／咖啡焦糖／錫蘭紅茶）$48
無酒精飲品
無糖可樂 $35
可樂 $35
芬達 $35
雪碧 $35
紅茶花伝 $35
礦泉水 $35
淳茶舍綠茶 $38
魔爪 $55
雀巢咖啡 $30
即磨咖啡 $35
英式紅茶 $30
茉莉花茶 $30
伯爵茶 $30
罐裝啤酒
1664 $48
嘉士伯 $40
嘉士伯0.0 $40
札幌啤酒 $48
健力士 $48
雞尾酒
菠蘿伏特加梳打 $48
檸檬茶伏特加梳打 $48
番石榴伏特加梳打 $48
鹹檸伏特加梳打 $48
葡萄酒
Stone Bridge Private Label France Cabernet Sauvignon（bottle） $248
Stone Bridge Private Label France Cabernet Sauvignon Blanc（bottle）$248
Stone Bridge Private Label France Cabernet Sauvignon（150ml cup）$48
Stone Bridge Private Label France Cabernet Sauvignon Blanc（150ml cup）$48
啟德體育園主場館｜12類物品禁自攜入場
想開開心心咁入場，大家就千萬不要攜帶以下7樣物品啦！不過若帶了違禁品亦不用太擔心！場外有兩張摺枱作為「自助物品儲存區」，供市民暫時存放該違禁品，完場離開時自行取回便可。
場內違禁品：
1. 任何類型的武器或懷疑改裝武器
2. 玻璃、金屬容器、罐裝和瓶子飲料或食品（嬰兒食品、藥物除外）
3. 酒精飲品
4. 激光筆或指示器
5. 充氣輕於空氣的物品（如氦氣球）
6. 任何球類
7. 尺寸超過35厘米×20厘米×30厘米的手提袋（無法放置於座位下）
8. 無人機、遙控飛行裝置或風箏
9. 長度超過35厘米的雨傘和自拍棒
10. 任何非法物品
11. 任何被認為有害、擾亂、冒犯或可能妨礙場地運作或其相關設施的物品
12. 根據中華人民共和國香港特別行政區法律禁止的物品
啟德零售館 1月10日GU、UNIQLO開幕
睇完賽項有咩做？當然係去零售館行下啦！啟德零售館主建築一共有3座，分別是啟德零售館1、啟德零售館2、啟德零售館3，每座最高5層，集200間零售及餐飲商店，例如AEON超市、保齡球場、服飾店等蒲點，GU和UNIQLO更會在1月10日正式開幕，想知更多，即按啟德零售館直擊｜AEON超市售Chiikawa 必玩保齡球場 好特賣進駐
（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略