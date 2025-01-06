啟德體育園主場館｜12吋勝利者熱狗$78　小食站食品+飲品售價一覽

啟德體育園｜啟德主場館｜啟德體育園主場館日前（1月5日）以大專七人欖球賽作為首次測試活動，主場館小食部食品、飲品如啤酒、咖哩魚蛋、豬皮、蘿蔔、薯片等的價格亦曝光，當中最吸引就是12吋長的「勝利者熱狗」！入場前吃一件，一定夠晒氣力歡呼喝采！不過要注意入場規距，如攜帶食物、飲品、水樽等物品即屬違規、不得進場，想知小食部還有什麼吃？不可以帶哪12類物品進場？即看下文啦！



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可容納5萬人的啟德體育園主場館，日前舉行大專七人欖球賽，為首場測試賽，約一萬人入場觀看主場館當日關閉天幕比賽，場內冷氣充足，反而需加添外衣。面向維港的一面玻璃幕牆，在陽光照射下成為焦點，吸引不少觀眾打卡、休憩、曬太陽。

啟德體育園主場館｜小食站食品分為6類

場內設有飲水機及紙杯供應，入場觀眾可免費飲水。如果想吃小食，場館內有約30個小食站，以及約45米長的酒吧。不過最觸目應該就是勝利者熱狗（$78），有12吋咁長！除了有酒水、熱食外，素食人士亦有選擇，如素咖哩角、炸素春卷等，以下詳細列明食物及價錢：

熱食

皇者芝士漢堡 $98

勝利者熱狗 $78

炸魚配薯條 $98

炸薯條配香辣花生醬 $58

玉桂條 $18

素咖哩角（3件）$48

炸素春卷（5件）$68

凱撒雞肉卷 $78

印度雞卷 $78

豉油皇雞脾 $58

泰式青咖哩雞飯 $98

素麻婆素肉雞脾菇飯售 $78



小食

鮮果杯 $48

蜜糖醬油雞味薯片 $38

海鹽味薯片 $38

樂事薯片（洋蔥忌廉味／燒烤味） $18

士力架 $28

焦糖酥餅巧克力棒 $28

爆谷（黑白焦糖／咖啡焦糖／錫蘭紅茶）$48



無酒精飲品

無糖可樂 $35

可樂 $35

芬達 $35

雪碧 $35

紅茶花伝 $35

礦泉水 $35

淳茶舍綠茶 $38

魔爪 $55

雀巢咖啡 $30

即磨咖啡 $35

英式紅茶 $30

茉莉花茶 $30

伯爵茶 $30



罐裝啤酒

1664 $48

嘉士伯 $40

嘉士伯0.0 $40

札幌啤酒 $48

健力士 $48



雞尾酒

菠蘿伏特加梳打 $48

檸檬茶伏特加梳打 $48

番石榴伏特加梳打 $48

鹹檸伏特加梳打 $48



葡萄酒

Stone Bridge Private Label France Cabernet Sauvignon（bottle） $248

Stone Bridge Private Label France Cabernet Sauvignon Blanc（bottle）$248

Stone Bridge Private Label France Cabernet Sauvignon（150ml cup）$48

Stone Bridge Private Label France Cabernet Sauvignon Blanc（150ml cup）$48



啟德體育園主場館｜12類物品禁自攜入場

想開開心心咁入場，大家就千萬不要攜帶以下7樣物品啦！不過若帶了違禁品亦不用太擔心！場外有兩張摺枱作為「自助物品儲存區」，供市民暫時存放該違禁品，完場離開時自行取回便可。

場內違禁品：

1. 任何類型的武器或懷疑改裝武器

2. 玻璃、金屬容器、罐裝和瓶子飲料或食品（嬰兒食品、藥物除外）

3. 酒精飲品

4. 激光筆或指示器

5. 充氣輕於空氣的物品（如氦氣球）

6. 任何球類

7. 尺寸超過35厘米×20厘米×30厘米的手提袋（無法放置於座位下）

8. 無人機、遙控飛行裝置或風箏

9. 長度超過35厘米的雨傘和自拍棒

10. 任何非法物品

11. 任何被認為有害、擾亂、冒犯或可能妨礙場地運作或其相關設施的物品

12. 根據中華人民共和國香港特別行政區法律禁止的物品



啟德零售館 1月10日GU、UNIQLO開幕

睇完賽項有咩做？當然係去零售館行下啦！啟德零售館主建築一共有3座，分別是啟德零售館1、啟德零售館2、啟德零售館3，每座最高5層，集200間零售及餐飲商店，例如AEON超市、保齡球場、服飾店等蒲點，GU和UNIQLO更會在1月10日正式開幕，想知更多，即按啟德零售館直擊｜AEON超市售Chiikawa 必玩保齡球場 好特賣進駐

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