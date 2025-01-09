Ah Gi演繹UGG冬日旅行機場造型！不能錯過的4個冬季旅遊寶藏單品

迎接寒冬，準備啟程！最近天氣寒冷，UGG絕對是你出國旅行的好旅伴。UGG已成為了冬季機場旅遊的寵兒，最近多樣風格的Ah Gi穿上UGG靴及休閒鞋，展現個人獨特的魅力色彩，亦爲大家帶來2個冬日旅行穿搭靈感。



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大地色系機場造型

大地色系機場造型（UGG）

大地色系機場造型（UGG）

冬季機場穿搭單品少不了一件保暖的毛茸茸泰迪熊外套Frankie Sherpa Trucker Jacket，搭配上一對水豚鞋Pumped Slide，展現輕便舒適又慵懶隨性的穿搭。加上可愛的白色泡泡襪，不僅能夠拉長腿部線條，更能令整體造型增加層次感。

型格黑色旅遊造型（UGG）

型格黑色旅遊造型

到外地觀賞美景打卡拍照，黑色復古外套Nikia Crochet UGGfluff Jacket配搭百搭易襯的黑色厚底靴Classic Twin Seam New Heights，絕對是不會出錯的上鏡經典組合。同一色系能令整體感覺和諧和平衡，以格子裙作點綴，突顯你的個性魅力。讓你冬季去旅行都能保持溫暖又時尚。

UGG網店正進行新年優惠至1月31日，把握機會入手機場、旅行必備單品。全場貨品1件9折，2件8折（不適用於特選商品）。今季熱門經典懶人鞋Tazz及Tasman亦可享此優惠，準備好新衫新鞋，於長假期與家人朋友暢游外地。

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