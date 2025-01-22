麥當勞水晶麻雀1850套　1.23限量發售　購買方法+價錢一文看

麥當勞麻雀｜香港麥當勞為慶祝成立50周年，將於1月23日推出限量1,850套「麥當勞樂園人物水晶麻雀套裝」，其中人氣角色滑嘟嘟印在「一筒」，而漢堡神偷亦化身成「一萬」上的主角，具收藏價值，且只限麥當勞App用戶購買。想知價格和購買方法，即睇下文了解！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

麥當勞麻雀｜ 限量1,850套水晶麻雀套裝1.23起發售

為慶祝香港麥當勞成立50周年，麥當勞將於1月23日上午11時起推出「麥當勞樂園人物水晶麻雀套裝」。全副144隻水晶麻雀均刻上經典麥當勞樂園人物，包括漢堡神偷、小飛飛、滑嘟嘟等，並以印有人物肖像的仿皮紅色百寶箱盛載，重現經典回憶。麻雀套裝限量1,850套發售，售完即止，絕不加推極具收藏價值！

麥當勞樂園人物水晶麻雀套裝（官方圖片）

麥當勞麻雀｜滑嘟嘟驚喜變一筒 麻雀配件超得意

麻雀的設計亦重現麥當勞的經典角色，例如人氣角色滑嘟嘟印在「一筒」，而漢堡神偷亦化身成「一萬」上的主角，另外也有薯條脆卜卜、巨無霸警長和芝士漢堡市長等角色都加在麻雀上。

另外，麻雀套裝也附有多款精美配件，包括代表麻雀套裝號碼的專屬金卡、分別對應滑嘟嘟、小飛飛和漢堡神偷所屬顏色的麥當勞標誌骰子及牌尺，以及風莊。超盞鬼！

麥當勞麻雀｜購買方法及價錢

1月23日上午11時起，顧客可經麥當勞App進入指定網站以$988訂購「麥當勞樂園人物水晶麻雀套裝」一副，套裝更包括5張$20 麥當勞美食禮券！顧客訂購時，需輸入已登記麥當勞App會員的電郵地址，以及在20間餐廳中選取指定取貨地址，每位會員最多可訂購1套。成功訂購的用戶會收到電郵確認，並須於訂購後7日內到已選取之指定20間餐廳取貨。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略