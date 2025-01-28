八達通優惠21間｜免費派優惠券!大家樂/麥當勞/日本城　最多平$30

八達通優惠｜新年就到啦！八達通推出多個新春優惠，即日起至3月6日期間，可以透過八達通手機應用程式領取優惠券！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了21間優惠商店，有大家樂、一粥麵、日本城等多間零售和餐飲店，最多享高達$30折扣，即睇下文啦！



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由即日起至3月6日期間，八達通用戶可以透過八達通用戶可手機應用程式內的「好賞嘟」領取多張新年限定優惠券，於大家樂、一粥麵、7-Eleven、美心西餅等門市使用八達通付款，即享折扣優惠，最高減高達$30！

八達通新春優惠｜【1】大家樂

大家樂在新春期間，推岀午市和晚市的八達通優惠。由即日至2月28日午市期間，憑八達通以優惠價$88惠顧「雙拼燒味飯配熱茶／啡」2客；晚市期間，以八達通惠顧鐵板套餐，即減$8。另外，由即日至2月9日晚市期間，用八達通惠顧「萬事如意／豐衣足食2人餐」，即減$18。

大家樂在新春期間，推岀午市和晚市的八達通優惠。(資料圖片)

八達通新春優惠｜【2】一粥麵

一粥麵在新春期間，推岀早午晚八達通優惠！由即日至2月10日晚市時段，用八達通購買五福臨門配揚州炒飯套餐，即減$8。另外，由即日至2月28日早餐時段，用八達通可以優惠價$28購買薑絲牛肉通粉配炒蛋、多士及熱飲套餐；午市時段，用八達通可以堂食優惠價$48購買臘腸滑雞煲仔飯；下午茶時段，可以在八達通應用程式上領取$28刈包配紅豆冰套餐。

八達通新春優惠｜【3】麥當勞 McDonald’s

由即日至2月7日，用八達通購買黃金菠蘿雞堡套餐配蘋果批（$54.5）或黃金脆薯牛堡套餐配蘋果批（$54.5），即減$3。

八達通新春優惠｜【4】7-Eleven

過年食滯了？去「7仔」買枝茶消滯啦！由即日至2月28日，用八達通支付，就可以以優惠價$6.5購買一枝原價$10的維他冷泡無糖茶。

八達通新春優惠｜【5】OK便利店

由即日至2月28日，可以在八達通應用程式上領取OK便利店優惠券！優惠包括KITKAT雪糕批節日9件裝$10券、Circle K芝士三角可頌或鹹蛋黃肉鬆三角可頌$2券、Circle K焦糖烤布蕾慕斯（原味或朱古力）$2券。

八達通新春優惠｜【6】百佳超級市場

由即日至2月28日，於百佳或旗下品牌門市，用八達通購買紙品滿$88，包括卷紙、盒紙、迷你紙手巾、濕紙巾、廚房紙，即減$8。

由即日至2月28日，於百佳或旗下品牌門市，用八達通購買紙品滿$88！（資料圖片）

八達通新春優惠｜【7】AEON

由即日至2月28日，在八達通應用程式上領取$150券，並消費$150或以上，即享$8禮券。

八達通新春優惠｜【8】日本城

日本城在即日至3月1日推岀多張優惠券，包括購買1件川御保健產品即減$20、購買EZ COOK滿$150即減$20、購買POLEBEAR保暖壺滿$120即減$20、購買KATO床品滿$100即減$10、購買松井小家電滿$250即減$30。

八達通新春優惠｜【9】屈臣氏

由即日至2月28日，屈臣氏會員憑八達通購買屈臣氏及獨家品牌護膚品及維他命產品3件，可享額外88折優惠。

由即日至2月28日，屈臣氏會員憑八達通購買屈臣氏及獨家品牌護膚品及維他命產品3件，可享額外88折優惠。（資料圖片）

八達通新春優惠｜【10】大生生活超市

由即日至2月28日，用八達通惠顧滿$100或以上即減$10！

八達通新春優惠｜【11】星巴克

由即日至2月28日，用八達通購買任何手調飲品或食品滿$88，即減$8，香港迪士尼樂園分店、所有機場分店、亞洲博覽館分店及 “We Proudly Serve Starbucks” 櫃檯​除外。

由即日至2月28日，用八達通購買任何手調飲品或食品滿$88，即減$8！（資料圖片）

八達通新春優惠｜【12】東海堂

由即日至2月28日，用八達通消費滿$30，即減$5。

八達通新春優惠｜【13】美心西餅

由即日至2月28日，美心西餅推岀3大八達通優惠券。第一，可以以$20優惠價購買4件精緻西餅。第二，購買波蘭種低糖軟包即減$2。第三，購買指定「喜迎蛇年」賀年蛋糕系列即享85折。

八達通新春優惠｜【14】必勝客Pizza Hut

由即日至3月6日，堂食或外賣使用八達通消費滿$80，即減$5。

八達通新春優惠｜【15】意粉屋 The Spaghetti House

由即日至2月28日週日期間，用八達通消費滿$100，即享優惠換購價$8.8購買忌廉芝士焗菠菜一份。另外，於週日下午茶時段（下午2時半至5時），用八達通支付，即享優惠價$28.8茶餐（脆炸魚柳拼薯條配熱即磨咖啡或奶茶）。

八達通新春優惠｜【16】上海姥姥

由即日至2月28日，上海姥姥推岀3大新春優惠。大家可以在八達通應用程式上領取豆沙鍋餅$38優惠券、古法香蔥芝麻餅$28優惠券和蟹肉扒時蔬$68優惠券。

八達通新春優惠｜【17】魚尚

由即日至2月28日，用八達通惠顧滿$88即享有$8禮券。

八達通新春優惠｜【18】丼丼亭

由即日至2月28日，凡於丼丼亭用八達通作任何惠顧，即享$8熱柚子茶優惠券、$18日式煎餃優惠券、$48野菜天婦羅優惠券。

八達通新春優惠｜【19】Shake Shack

由即日至2月28日，到Shake Shack門市用八達通消費滿$150即享$20折扣。

由即日至2月28日，到Shake Shack門市用八達通消費滿$150即享$20折扣。（Shake Shack官方圖片）

八達通新春優惠｜【20】Oliver’s Super Sandwiches

由即日至2月28日，在下午2時半後，到Oliver’s Super Sandwiches門市，用八達通購買任何食物或飲料，即享以優惠加購價$8.8購買一客芝士肉醬薯條。另外，在下午2時半至5時，以八達通支付，就可以吃到$28的下午茶指定套餐（雜菜湯螺絲粉碎蛋沙律酥盒套餐配熱即磨咖啡或檸檬茶或檸檬水或奶茶）。

八達通新春優惠｜【21】MeetMetMet

由即日至2月28日，MeetMetMet推岀5大新春優惠。第一，在外賣自取時使用八達通支付，即享8折優惠。第二，在早餐時段，免費升級飲品。第三，在下午茶時段，可在八達通應用程式上領取炸原條鱈魚柳配薯條茶餐的$48優惠券。第四，在下午茶時段，可在八達通應用程式上領取$22.8的比利時牛角包茶餐優惠券。第五，在週日晚市期間，可在八達通應用程式上領取$48士多啤梨或焦糖芝士牛角酥窩夫配Haagen-Dazs雪糕（原價為$68）。

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