康文署體脂機｜18區體育館免費用　測肌肉+內臟脂肪　附使用教學

康文署宣布豁下體育館再增設自我體質測試站（俗稱體脂機）！如果想了解身體狀況，除了定期做身體檢查外，其實還可透過康文署體育館提供的儀器作免費檢查。測試站可一口氣測試體重、BMI、體脂率、肌肉率、內臟脂肪、皮下脂肪及蛋白質等多項體質指標，想知地點及教學詳情，即睇下文！



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康文署繼去年於8間體育館增設自我體質測試站（俗稱體脂機）後，最近在其Facebook專頁宣布再有10間體育館新增「體脂機」，包括彩虹體育館、鰂魚涌體育館及坪洲體育館等，涵蓋港九新界地區，讓各區市民前往測試變得更加方便快捷。

康文署宣布再有10間體育館新增「體脂機」。（圖片來源：Facebook@康文＋＋＋影片截圖）

一口氣測體脂／肌肉／BMI 可下載至手提電話

據康文署Facebook專頁資料顯示，「體脂機」不但可測試體重、BMI、體脂率、肌肉率、內臟脂肪、皮下脂肪、蛋白質及身體年齡等多項指標，而且在測試完畢後，更可即時下載至手提電話，以便日後翻閱報告，非常便利。

康文署體脂機使用教學

而康文署體脂機的使用方法十分簡單，用家首先除下金屬物品及重物，然後赤腳踏上儀器，接著點擊屏幕輸入性別、年齡及身高等個人資料後，雙手緊握手把，直至聽到完成訊號即可。完成測試後，便可用智能手機掃瞄二維碼下載報告。

康文署體脂機使用教學圖文教學：

體脂機什麼時候測量最準？

如果想讓體脂機的測試結果更準確，其實測試時間亦十分關鍵！根據台灣財團法人糖尿病關懷基金會資訊，由於測量準確度會受到身體水分含量影響，因此建議可以在早上起床上廁所後，及吃早餐之前測量。此外，為了避免運動後體液的流失影響測量值，亦建議在運動前測量。

康文署體育館「自我體質測試站」（體脂機） 地點：

灣仔區：港灣道體育館（灣仔港灣道27號）

觀塘區：彩榮路體育館（觀塘彩榮路58號彩福邨第三期）

油尖旺區：大角嘴體育館（大角嘴褔全街63號大角嘴市政大廈5至7樓）

東區：鰂魚涌體育館（香港鰂魚涌街38號鰂魚涌市政大廈6至7樓）

南區：黃竹坑體育館（香港仔黃竹坑道168號 ）

中西區：中山紀念公園體育館（西營盤東邊街北18號）

北區：保榮路體育館（上水百和路19號）

荃灣區：荃灣體育館（荃灣永順街53號）

九龍城區：佛光街體育館（何文田牧愛街18號，毗鄰香港房屋委員會）

深水埗區：荔枝角公園體育館（九龍荔枝角荔灣道1號，毗鄰美孚新邨）

黃大仙區：彩虹道體育館（黃大仙彩虹道150號）

葵青區：林士德體育館（新界葵涌興芳路176號）

大埔區：東昌街體育館（大埔東昌街康體大樓地下及3樓）

沙田區：圓洲角體育館（沙田銀城街35號）

屯門區：兆麟體育館（屯門兆麟街19號屯門兆麟政府綜合大樓2至5樓）

元朗區：元朗體育館（元朗馬田路52號元朗文化康樂大樓3樓及4樓）

離島區：坪洲體育館（坪洲寶坪街6號坪洲巿政大廈，毗鄰坪洲碼頭）

西貢區：調景嶺體育館（將軍澳翠嶺路2號）



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