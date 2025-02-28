兒童優惠自助餐15大推介｜生蠔、龍蝦、鮑魚任食　$149起小童免費

兒童自助餐優惠｜不少酒店自助餐有兒童優惠，家長可以趁著星期六日的短假期去吃大餐！「香港01」頻道《好食玩飛》這次精選了15間酒店自助餐，小童低至$149，即使小朋友細食也可以回本，部分餐廳4歲或以下兒童更可免費入內！



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兒童自助餐優惠【1】西環萬怡酒店 — 即開生蠔、雪場蟹腿、蒜油蝦／64折起

西環萬怡酒店的MoMo Café在3月呈獻「花開富貴 · 春日饗宴」自助午餐及《港口漁獲》海鮮自助晚餐。「花開富貴 · 春日饗宴」自助午餐主打海鮮料理，有黃金螺、鮮蝦、蛤蜊、刺身、Movenpick 雪糕等。《港口漁獲》海鮮自助晚餐除了有即開生蠔、雪場蟹腿、黃金螺、刺身等冷盤，另有香茅青檸蒸海上鮮、辣酒煮翡翠螺及西班牙蒜油蝦、潮式蠔餅等熱食，小朋友都絕對啱食！

西環萬怡酒店 — 花開富貴 · 春日饗宴自助午餐

星期一至五

小童：$149｜原價：$218

成人：$210｜原價：$308

長者：$179｜原價：$262

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星期六、日及公眾假期

小童：$201｜原價：$295

成人：$263｜原價：$385

長者：$231｜原價：$339

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西環萬怡酒店 — 《港口漁獲》海鮮自助晚餐

星期一至四

小童：$272｜原價：$427

成人：$398｜原價：$625

長者：$363｜原價：$570

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星期五至日及公眾假期

小童：$314｜原價：$460

成人：$449｜原價：$658

長者：$413｜原價：$605

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*3至11歲為小童

地址：西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店

電話：37178989



兒童自助餐優惠【2】六國酒店 — 3小時任食鐵板燒、焗蟹蓋、片皮鵝／51折起

六國酒店Le Menu推出「華麗盛宴･自助晚餐 - 扣鮑魚･龍蝦･爐端燒」自助餐優惠，2人同行半價！自助餐主打多款高級食材，還有特級牛扒、芝士蘑菇焗蟹蓋、鐵板燒、片皮鵝、脆皮德國咸豬手和龍蝦海鮮茶碗蒸等美食，每位客人還可獲贈堂弄原隻鮑魚一隻，更有無限暢飲汽水及凍果汁，帶埋小朋友去食都可以食回本！3小時任食低至51折！

六國酒店 — 華麗盛宴･自助晚餐 - 扣鮑魚･龍蝦･爐端燒

星期一至五

小童：$350｜原價：$689

成人：$576｜原價：$1,008

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星期六、日及公眾假期

小童：$373｜原價：$722

成人：$599｜原價：$1,041

👉🏻獨家55折優惠預訂🍹

*3至11歲為小童

地址：灣仔告士打道72號

電話：2866 3808



兒童自助餐優惠【3】六國酒店 — 4小時人食果漾花語下午茶、特色焦糖燉蛋／獨家68折

六國酒店推出下午茶時段「果漾花語下午茶自助餐」，有各款美味小食，凍盤有雜錦鮮花水果拼盤、鮮果巴馬火腿、鮮蝦雜果沙律杯、煙肉開心果蜂蜜南瓜，熱盤類有蟹肉蘑菇酥皮盒、芝士雞肉烤餅、香草腸配薯蓉，甜品有各款蛋糕，還有桃膠雪耳椰汁、焦糖燉蛋、蘆薈楊枝甘露，還有Häagen-Dazs雪糕，而且4小時任食，小朋友都可以慢慢食！

六國酒店 — 果漾花語下午茶自助餐

逢星期六、日及公眾假期（下午1時至5時供應）

成人：$268｜原價：$383

小童：$178｜原價：$262

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*3至11歲為小童

地址：灣仔告士打道72號

電話：2866 3808



兒童自助餐優惠【4】香港九龍東皇冠假日酒店 — 芝士焗吉列廣島蠔、北京填鴨／9折

香港九龍東皇冠假日酒店尚廚推出「尋味歐陸之旅自助晚餐」，有新鮮生蠔、醬燒原條豬肋骨、法式油封鴨腿配燴小扁豆、芝士焗龍蝦、忌廉芝士焗蟹蓋等。「環球美食盛宴自助午餐」則提供新鮮生蠔、燒羊髀、日式汁煮海鱸柳、三重芝士焗吉列廣島蠔、即製北京填鴨等，記得留肚食埋Haagen-Dazs雪糕，足足有8款任君選擇！

酒店還有「士多啤梨雙重奏下午茶自助餐」，有一系列士多啤梨入饌美食，如士多啤梨蟹籽沙律手卷、士多啤梨三文魚手卷、士多啤梨軟芝士脆囗多士，小朋友一定會喜歡！

香港九龍東皇冠假日酒店 — 環球美食盛宴自助午餐（連無限暢飲）

星期一至五

小童：$248｜原價：$273

成人：$348｜原價：$383

長者：$298｜原價：$328

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星期六、日及公眾假期

小童：$288｜原價：$317

成人：$388｜原價：$427

長者：$338｜原價：$372

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香港九龍東皇冠假日酒店 — 士多啤梨雙重奏下午茶自助餐（連無限暢飲）

星期六、日及公眾假期

小童：$208｜原價：$229

成人：$268｜原價：$295

👉🏻9折優惠預訂🍦

香港九龍東皇冠假日酒店 — 尋味歐陸之旅自助晚餐（連無限暢飲）

星期一至四

小童：$418｜原價：$460

成人：$598｜原價：$658

長者：$518｜原價：$570

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星期五至日及公眾假期

小童：$458｜原價：$504

成人：$638｜原價：$702

長者：$558｜原價：$614

👉🏻9折優惠預訂🍦

*3至12歲為小童

地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓

電話：3983 0688



兒童自助餐優惠【5】荃灣悦品酒店 — 爐端燒、避風塘賴尿蝦、黑森林蛋糕／獨家72折

荃灣悦品酒店的海之誘惑自助午餐非常豐富，小朋友只需要$202就能吃到各式各樣的海鮮！有避風塘炒瀨尿蝦、爐端燒、泰式龍蝦魷魚燕窩沙律等特色美食！自助午餐更有日式小食、冰鎮海鮮、雜錦刺身、多款甜品及生果，十分抵食！

酒店亦有全新「鵝肝花膠貴族」自助晚餐，可以歎生蠔、鱈場蟹腳、香煎鵝肝多士、焗芝士波士頓龍蝦等海鮮，更有金沙蝦、清蒸海上鮮、雲腿花膠鵝掌扒翡翠、錫紙清酒焗大蜆等熱盤，大人小朋友都可以食得開心！

荃灣悦品酒店 — 海之誘惑自助午餐

小童：$202｜原價：$262

長者：$253｜原價：$328

👉🏻獨家72折優惠預訂

荃灣悦品酒店 — 鵝肝花膠貴族自助晚餐

小童：$307｜原價：$427

成人：$449｜原價：$625

長者：$393｜原價：$548

👉🏻獨家72折優惠預訂

*3至11歲為小童

地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下低層（酒店提供穿梭巴士服務）

穿梭巴士位置：港鐵葵芳站（新都會廣場正門對出）

電話：3891 1928



兒童自助餐優惠【6】屯門悦品酒店 — 生蠔、焗芝士波士頓龍蝦、香煎鵝肝多士／66折

屯門悦品酒店的海之誘惑自助午餐同樣豐富，小朋友只需要$188就能吃到各式各樣的海鮮！有避風塘炒瀨尿蝦、金銀蒜蒸扇貝、烤鱸魚配龍蝦蟹肉汁等特色美食！自助午餐更有日式小食、冰鎮海鮮、雜錦刺身、多款甜品及生果，十分抵食！

酒店亦有全新「鵝肝花膠貴族」自助晚餐，可以歎生蠔、鱈場蟹腳、香煎鵝肝多士、焗芝士波士頓龍蝦等海鮮，更有金沙蝦、清蒸海上鮮、雲腿花膠鵝掌扒翡翠、錫紙清酒焗大蜆等熱盤，大人小朋友都可以食得開心！

屯門悦品酒店 — 海之誘惑自助午餐

小童：$188｜原價：$262

成人：$275｜原價：$383

長者：$235｜原價：$328

👉🏻66折優惠預訂

屯門悦品酒店 — 鵝肝花膠貴族自助晚餐

小童：$283起｜原價：$427起

成人：$425起｜原價：$625起

長者：$370起｜原價：$548起

👉🏻66折優惠預訂

*3至11歲為小童

地址：屯門建豐街4號悦品度假酒店‧屯門 2樓 The Platter

電話：3899 9222



兒童自助餐優惠【7】九龍酒店 — 任食鮑魚、帶子、波士頓龍蝦／低至61折

九龍酒店倚窗閣為您展開一場「海洋蒸の盛宴」自助晚餐！以蒸煮烹調鮑魚、海蝦、帶子、沙巴躉等時令海鮮，更有冰鎮波士頓龍蝦、面包蟹、帶子海膽意大利麵、和牛面頰、火焰雪山等多款佳餚！酒店另有「國際海鮮自助午餐」，可以任食北海道帶子刺身、磯煮鮑魚、加拿大雪花蟹腳、即切烤肉等，更有多達9款Mövenpick雪糕讓小朋友慢慢選！

九龍酒店倚窗閣 — 海洋蒸の盛宴自助晚餐

小童：$438｜原價：$559

成人：$474起｜原價：$799

長者：$438｜原價：$559

👉🏻低至61折優惠預訂🦞

九龍酒店倚窗閣 — 國際海鮮自助午餐

小童：$255｜原價：$416

成人：$297起｜原價：$449

長者：$255｜原價：$416

👉🏻低至61折優惠預訂🦞

*3歲或以下小童免費

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓

電話：2734 3803



兒童自助餐優惠【8】柏寧酒店 — 無限魚子醬、鮑魚、自家製Gelato／8折起

柏寧酒店推出全新「鮑魚・生蠔・龍蝦海鮮自助餐」，自助海鮮吧除了有源源不絕的凍龍蝦、麵包蟹及翡翠螺和新鮮空運刺身外，還新增不同種類的魚子醬和魚子無限供應！酒店亦有燒西冷扒、燒羊脾、籠仔荷葉蒸原隻鮑魚配時令海鮮、經典鴨肝牛柳配黑松露、西班牙脆皮乳豬等精緻美食，更有小朋友最愛的自家製Gelato！

餐廳還設有「鱈蟹腳．原隻鮑魚．西冷扒自助午餐」、「下午茶自助餐」及「魚子醬週末自助早午餐」，當中自助午餐不但可品嚐到鱈蟹腳、原隻鮑魚等美味海鮮，更可歎到大大份的西冷牛扒！

柏寧酒店 — 鱈蟹腳・原隻鮑魚・西冷扒自助午餐

小童：$262｜原價：$328

成人：$385｜原價：$460

👉🏻8折優惠預訂🦪

柏寧酒店 — 鮑魚・生蠔・龍蝦海鮮自助晚餐

星期一至四

小童：$429｜原價：$537

成人：$676｜原價：$834

👉🏻8折優惠預訂🦪

星期五至日及公眾假期

小童：$465｜原價：$537

成人：$702｜原價：$834

👉🏻8折優惠預訂🦪

柏寧酒店 — 下午茶自助餐

小童：$209｜原價：$262

成人：$289｜原價：$361

👉🏻8折優惠預訂🦪

柏寧酒店 — 魚子醬週末自助早午餐

小童：$368｜原價：$460

成人：$535｜原價：$669

👉🏻8折優惠預訂🦪

*3至11歲為小童

地址：銅鑼灣告士打道310號香港柏寧酒店

電話：2839 3311



兒童自助餐優惠【9】歷山酒店 — 即開新鮮生蠔、即焗梳乎厘、和牛牛舌／低至7折

歷山酒店推出全新「和牛 · 海鮮爐端燒自助餐」，自助午餐有無限暢飲、即開新鮮生蠔、吞拿魚他他配黑魚子、蟹肉海膽蒸蛋白、頂級西冷牛扒、即焗梳乎厘、和牛牛肩胛肉、和牛牛舌等，自助晚餐更有大蝦串燒、照燒汁鴨肝飯糰等小朋友喜歡的美食，每人更有額外一隻磯燒鮑魚及清半隻酒粕香焗龍蝦！

酒店另有提供「環球美饌午市套餐」及「環球美饌半自助晚餐」，除了有多款新鮮沙律及甜品，更有西式及中式主菜如泰式馬沙文咖喱雞配白飯、薑蔥霸王雞、美式燒豬排骨伴雜果仁、素菜墨西哥餡餅等多款滋味菜式以供選擇，非常吸引！

歷山酒店 — 和牛 · 海鮮爐端燒自助午餐

星期六、日及公眾假期

買2送1優惠價：$773 (2位成人送1位小童）

小童：$191｜原價：$262

成人：$375｜原價：$515

長者：$311｜原價：$427

👉🏻低至7折優惠預訂🍢

歷山酒店 — 和牛 · 海鮮爐端燒自助晚餐

星期五、六及公眾假期前夕

買2送1優惠價：$1,136 (2位成人送1位小童）

小童：$279｜原價：$383

成人：$551｜原價：$757

長者：$455｜原價：$625

👉🏻低至7折優惠預訂🍢

歷山酒店 — 環球美饌午市套餐

星期一至五

成人：$198｜原價：$229

小童：$198｜原價：$229

👉🏻低至7折優惠預訂🍢

歷山酒店 — 環球美饌半自助晚餐

小童：$287

成人：$332｜原價：$405

長者：$242｜原價：$350

👉🏻低至7折優惠預訂🍢

*4至11歲為小童

地址：北角城市花園道32號

電話：3893 2868



兒童自助餐優惠【10】荃灣西如心酒店 — 鮑魚雞粥、烤開邊龍蝦、南乳炆豬手／6折起

荃灣西如心酒店推出「冬日珍饈滋養盛筵」自助餐，嚴選多款時令養生食材，包括南乳炆豬手、蟲草花螺頭燉湯以及鮑魚雞粥等，多款珍饈滋養美食。現場冰鎮海鮮、魚生及壽司、現場即烤燒物和即席炮製的湯麵等等，汽水及啤酒亦有無限暢飲。

自助午餐則有法式龍蝦湯、新加坡喇沙配烤開邊龍蝦、海參花膠蟹柳魚湯烏冬、烤美國安格斯肉眼扒、燴羊膝、燴牛臉頰等特色選擇，同樣有無限暢飲汽水及啤酒！

荃灣西如心酒店 — 自助午餐

小童：$288起｜原價：$482起

成人：$347起｜原價：$570起

長者：$288起｜原價：$482起

👉🏻6折優惠預訂🥙

荃灣西如心酒店 — 自助晚餐

小童：$439起｜原價：$548起

成人：$519起｜原價：$648起

長者：$439起｜原價：$548起

👉🏻6折優惠預訂🥙

*3至11歲為小童

地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓

電話：2280 2868



兒童自助餐優惠【11】南灣如心酒店 — 爆炒鮑魚仔、烤魔鬼魚、芒果西米凍糕／7折起

南灣如心酒店自助餐以東南亞嘗鮮盛宴為主題，炮製多款滋味海鮮，包括娘惹蕉葉烤魔鬼魚、三葱爆炒鮑魚仔、泰式蒜茸蒸琵琶蝦、泰式蝦刺身、涼拌墨魚仔沙律等，愛吃海鮮的小朋友必試！甜品方面則以鮮果及茶入饌，推介泰式芒果西米凍糕、芒果熱情果芝士蛋糕、宇治抹茶芝士撻等，滿足一眾甜品控！

南灣如心酒店 — 東南亞嘗鮮盛宴假日自助午餐

小童：$239｜原價：$328

成人：$319｜原價：$438

長者：$271｜原價：$372

👉🏻7折起優惠預訂🥗

南灣如心酒店 — 東南亞嘗鮮盛宴自助晚餐

星期一至五

小童：$295｜原價：$427

成人：$391｜原價：$581

長者：$311｜原價：$471

👉🏻7折起優惠預訂🥗

星期六、日及公眾假期

小童：$311｜原價：$427

成人：$423｜原價：$581

長者：$343｜原價：$471

👉🏻7折起優惠預訂🥗

*3至12歲為小童

地址：南灣如心酒店P3樓 I-O-N

電話：3968 8833



兒童自助餐優惠【12】港青酒店 — 波士頓龍蝦、即煮鮑魚、印度奶油雞／53折起

港青酒店呈獻極具特色的印度風情自助餐！自助餐除了有波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、即煮鮑魚、燒有骨牛肉西冷等美食外，最特別莫過於印度羊肉咖喱、印度奶油雞、印度丸子、印度米布甸等印度菜，可以讓小朋友體驗不同菜色！不喜歡吃印度菜也沒關係，酒店另有平日自助午餐及早午合併自助餐！

港青酒店 — 印度風情自助晚餐

星期一至四

小童：$379｜原價：$581

成人：$468｜原價：$845

長者：$450｜原價：$845

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星期六、日及公眾假期

小童：$417｜原價：$581

成人：$499｜原價：$845

長者：$480｜原價：$845

👉🏻65折優惠預訂🍗

港青酒店 — 平日自助午餐

小童：$196｜原價：$240

成人：$278｜原價：$328

長者：$260｜原價：$328

👉🏻65折優惠預訂🍗

港青酒店 — 早午合併自助餐

小童：$241｜原價：$295

成人：$359｜原價：$427

長者：$330｜原價：$427

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*3至11歲為小童

地址：尖沙咀梳士巴利道41號

電話：2268 7818



兒童自助餐優惠【13】香港萬麗海景酒店 — 和牛牛肩扒、蒸焗龍蝦／74折起

香港萬麗海景酒店推出全新「『萬』遊海陸自助餐」。「萬」遊海陸自助午餐有和牛牛肩扒、龍蝦喇沙、刺身及海鮮等美饡；晚餐另有新鮮蒸加拿大龍蝦、火灸和牛壽司、香烤牛肋骨等。無論小朋友是海鮮控，還是和牛控，都能夠滿足肚皮！

香港萬麗海景酒店 — 「萬」遊海陸自助午餐

小童：$260起｜原價：$350起

成人：$440起｜原價：$592起

👉🏻74折優惠預訂🍱

香港萬麗海景酒店 — 「萬」遊海陸自助晚餐

小童：$440起｜原價：$548起

成人：$728起｜原價：$933起

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*3至11歲為小童

兒童自助餐優惠【14】8度海逸酒店 — 法式芝士焗海鮮、即開生蠔、海螺／低至53折

8度海逸酒店的8度餐廳推出「鮮」味狂饗自助晚餐！晚餐主打即開生蠔、懷舊砵仔黃金焗蠔、海蝦及海螺等冰鎮海鮮無限任食，熟食方面有香煎鴨肝、法式芝士焗海鮮等！餐廳更有自設糖水檔，可以自由配搭配料出各種中式懷舊糖水！酒店亦設有半自助午餐及自助午餐，同樣可享受多款海鮮美食，仲有Häagen-Dazs和Mövenpick雪糕，很適合小朋友！

此外，當月生日還有生日優惠，4位或以上同行，在星期一至四惠顧，可享半價連免費餐酒一支或可選免費生日蛋糕一個連餐酒一支；於星期五至日、公眾假期及前夕惠顧，可享半價連免費餐酒一支及生日蛋糕一個。

8度海逸酒店 — 「鮮」味狂饗自助晚餐

星期一至四

小童：$367｜原價：$438

成人：$495｜原價：$598

長者：$423｜原價：$508

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星期五、六日及公眾假期及前夕

小童：$492｜原價：$578

成人：$611｜原價：$718

長者：$551｜原價：$648

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8度海逸酒店 — 假日自助午餐

星期六及日及公眾假期及前夕

小童：$272｜原價：$388

成人：$328｜原價：$468

長者：$300｜原價：$428

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*4歲或以下免費

地址：馬頭涌九龍城道199號

電話：2126 1988



兒童自助餐優惠【15】香港金域假日酒店 — 任食小龍蝦、翡翠螺、麵包蟹／低至8折

香港金域假日酒店獻上色香味俱全的傳統廣東菜，包括燒鵝、金華玉樹雞以及枝竹羊腩煲等，更有任食小龍蝦、翡翠螺、麵包蟹等冰鎮海鮮；辣肉腸、帕爾瑪火腿配甜瓜、鮑魚海鮮沙律白酒啫喱杯等冷盤，以及刺身、壽司、烤肉、粥粉麵檔、甜品等，下午茶有多款特色蛋糕，還有炸薯角伴、唐揚炸雞，絕對符合小朋友的胃口！

香港金域假日酒店 — 韓日風味自助午餐

小童：$319｜原價：$398

成人：$462｜原價：$570

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香港金域假日酒店 — 自助下午茶

小童：$187｜原價：$206

成人：$275｜原價：$295

👉🏻8折起優惠預訂🍮

香港金域假日酒店 — 韓日風味自助晚餐

小童：$506｜原價：$614

成人：$726｜原價：$878

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*3至11歲為小童

地址：尖沙咀彌敦道50號

電話：2369 3111



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