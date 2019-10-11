美食沙漠搵食｜馬鞍山馬友推介4間小店　必食大份茶餐足料老火湯

馬鞍山是出名的「美食沙漠」，但因為新港城第四期商場保安被捕一事，商場擔心週末會有衝突發生，宣布新港城中心第四期商場在10月12及13日暫停營業，令當區居民搵食難上加難。到底在這個「美食沙漠」之中，有什麼可以讓居民們「醫肚」？我們搜羅了街坊們曾推介的4間小店，而且包含的菜式各式各樣，讓人很想一試！

【1】Pastel Castle —— 區內難得的少女風Cafe

在幾乎都是連鎖餐廳的馬鞍山中，馬友們都說找到一間少女風裝潢的Cafe十分難得，餐廳幾乎都是粉紅色的佈置，還有一幅小清新花牆，讓人少女心大發。由於Cafe的人流不算多，可以安靜地在裡面休息，享受屬於一個人的時間是不錯的選擇。而不少人也會結伴或者與伴侶一起去打卡。

雖然以食物的賣相來講不算特別吸引，但馬友們都指Cafe的食物味道在馬鞍山已屬一流，價錢亦合理。

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+ 5 + 4 + 3

Pastel Castle

地址：馬鞍山馬鞍山新港城第三期27A-27B地舖

電話：69711112

【2】All Day —— 真材實料靚湯

店面細小，但所賣的菜式全部真材實料，食過的馬友都贊口不絕。All Day是主打賣時令老火湯的小店，全部材料由店主親自選購，再用心煲成，足料且絕無味精。馬友們表示，喝過的湯全部真材實料，而且可以試飲完才決定買哪款，決定要晚晚去幫襯！

除了老火湯，All Day也有提供其他小食，例如鹵水蛋（$9/2隻）、鹵水雞翼（$18/3隻）、藥膳雞腳（$38/8隻）等。講到最高人氣的小食，就是粒粒店主手工製作，每日限量發售的元貝燒賣。將新鮮梅頭肉、冬菇、馬蹄等全部切碎，再加入蠔油、胡椒粉、黃薑粉等撈勻，再用燒賣皮包好，加上拆絲的元貝肉，就有20元4粒都迅速售罄的元貝燒賣。馬友們表示，燒賣幾好食，好大粒、餃子好好食。

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+ 3 + 2

All Day

地址：馬鞍山鞍源街49號福安花園商場地下50號舖

電話：59116754

【3】富園冰室 —— 份量多兼好食



富園冰室被馬友們稱為We Go Mall最好生意的餐廳，菜式都是一般冰室、茶餐廳的餐單，早餐30幾元起；一般茶餐、意粉套餐等40幾元起；皇牌咖哩系列、晚市例牌60幾元起，價錢不算特別便宜。不過，馬友們都說冰室的食物份量多兼好食，價錢合理。

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+ 6 + 5 + 4

富園冰室

地址：馬鞍山保泰街16號We Go Mall地下G05舖

電話：23466680

【4】Puzzle Dining & Cafe —— 新開餐廳高質之選

Puzzle Dining & Cafe是今年3月開業的新餐廳，位於馬鞍山公園的泳池旁邊。餐廳的環境不錯，對著泳池，裡面有兩部電單車作打卡位。餐廳提供多國菜式，食物超過50款，而且質素不俗，但價錢比同區餐廳貴，亦不乏是連鎖餐廳以外的另一選擇。雖然較少馬友幫襯過，但試過的人都表示食物好吃、餐廳職員服務親切友善，是很適合家人和朋友聚會的地方。

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+ 5 + 4 + 3

Puzzle Dining & Cafe

地址：馬鞍山鞍駿街33號地舖

電話：63988678