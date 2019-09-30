【星級小店美食#5】$100食大角咀3間小店　必食高質漢堡加粗薯條

《01好食玩飛》星級小店美食挑戰第5站，記者Bu來到大角咀，鄰近旺角但又港鐵站有一段距離。今集挑戰用100元測試可以食到多少美食，想知挑戰成功還是失敗？睇片啦！

加德士搵食指數：⭐⭐⭐⭐⭐

上次南山邨挑戰成功後，今次Bu到了大角咀，這裡有寫字樓及不少工廠大廈，還有些隱世小店。今次一共到了3間餐廳，食了4種美食。每間小店都各有式，更有不少可以給大家「打卡」！今次剛好總共用了100元，挑戰相當終於成功！😍

【評分準則】 🤤店舖次序代表Bu前往的次序，並非店舖排名。 🤤評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，「抵食指數」為食品性價比評分；「打卡指數」為食品賣相和店環境美觀度的評分；「地區名物指數」為食品於當區的代表性。 🤤營業時間、售價及品質評比，均以拍攝當天為準，僅供參考。

【1】CP值高「打卡」之選：漁夫之堡（午餐套餐） $58

加德士星級評分 ⭐⭐⭐⭐⭐

這家漢堡包店美風格的裝潢，已經知道打卡指數極高！午餐套餐有4款漢堡可以選擇，記者選了58元的「漁夫之堡」，煎香了的麵包，夾著的魚柳不只厚，而且比麵包還要大，加上番茄、生菜，再淋上沙律汁，份量和味道同樣令人滿意，套餐附有粗薯條和飲品性價比高，抵食指數有4粒星星。

抵食指數：⭐⭐⭐⭐

打卡指數：⭐⭐⭐⭐⭐

地區名物指數：⭐⭐⭐⭐

+ 4 + 3 + 2

Burgerman 地址：大角咀埃華街95-97號地下

【2】大件又抵食：煎釀三寶（5件） $10 + 特大雞脾 $20

加德士星級評分 ⭐⭐⭐⭐⭐

店員親手打的自家制鯪魚肉，製作出的煎釀三寶，定時在店內新鮮炸起，只售10元5件！20元的特大雞脾，不只份量大而且肉嫩多汁。就記者在場所見，不時有附近的OL和街坊前來光顧，一買就是兩三盒地帶走，地區名物指數極高。

抵食指數：⭐⭐⭐⭐⭐

打卡指數：⭐⭐⭐⭐

地區名物指數：⭐⭐⭐⭐⭐

+ 10 + 9 + 8

一族小食 地址：大角咀鐵樹街76號地下

【3】懷舊傳統唐​餅：嚤囉酥（3件） $12

加德士星級評分 ⭐⭐⭐⭐

售賣傳統中式的地方不多，在晏架街這裡就有一家，這間餅店有多款傳統酥餅選擇，包括冬蓉、豆沙、蓮蓉嚤囉酥，還蛋黃酥和老婆餅等。不只有多種口味選擇，而且內餡勁多足料，店員指蛋黃酥最受歡迎，幼滑蓮蓉包著甘香的咸蛋黃。多款唐餅只售12元3個，平均每個只售4元，非常抵食。

抵食指數：⭐⭐⭐⭐⭐

打卡指數：⭐⭐⭐

地區名物指數：⭐⭐⭐⭐

+ 4 + 3 + 2

富華麵包餅店 地址：大角咀晏架街4號地下

👇👇👇 大角咀$100食3間街坊小店路線圖 👇👇👇

加德士提提你

街錶位數量 ⭐⭐⭐⭐

大角咀道的兩旁的內街也有錶位，近新九龍廣場的一邊，錶位主要集中在鐵樹街和杉樹街，近大同新邨的一邊，錶位主要集中在大全街和中匯街，全部都是2小時錶位。以記者在場所見，平日也要泊滿車，要找到車位就要些運氣。

停車場數量 ⭐⭐⭐

大角咀的停車場不多，而且跟食肆集中的地方有一段距離。最近的是新九龍廣場的有蓋停車場，不怕遠的話，可以到匯豐中心的停車場或海桃灣停車場。

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