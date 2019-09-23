【星級小店美食#4】$100食南山邨4大名物　必飲品香樓忌廉凍朱

《01好食玩飛》星級小店美食挑戰第4站，記者Bu來到南山邨，附近有兩間大學，是不少大學生的飯堂，對畢業生來說更是集體回憶！今集挑戰用100元測試可以食到多少美食，想知挑戰成功還是失敗？睇片啦！

加德士搵食指數：⭐⭐⭐⭐⭐

上次慈雲山挑戰失敗後，來到第4集Bu在大學生「搵食天堂」南山邨，一共到了3間餐廳，食了4種名物。可以成為大學生飯堂，當然是價錢合理又美味，能夠「打卡」就更好了！今次一共用了94.5元，即剩下了5.5元，挑戰終於了成功！😍

【評分準則】 🤤店舖次序代表Bu前往的次序，並非店舖排名。 🤤評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，「抵食指數」為食品性價比評分；「打卡指數」為食品賣相和店環境美觀度的評分；「地區名物指數」為食品於當區的代表性。 🤤營業時間、售價及品質評比，均以拍攝當天為準，僅供參考。

【1】大學生飯堂品香樓​：蜜桃沙拉骨菜飯 + 凍朱古力 $47

加德士星級評分 ⭐⭐⭐⭐⭐

品香樓是附近的大學生必去的飯堂，學生們都說沒去過就像畢業一樣，地區名物指數爆星星！這裡「名菜」是一款飲品：凍朱古力！人人必叫的凍朱古力，不但有濃郁朱古力味，上面加上大量邪惡忌廉，再灑上朱古力粉，外觀味道樣吸引！這裡的小菜同樣出色，記者在午飯時段就有幾道小菜，成午餐選擇之一，還配上菜及飲品。想配名物凍朱古力的要注意，午飯時段要特別跟店員說明要加忌廉，及另加3元。

抵食指數：⭐⭐⭐⭐

打卡指數：⭐⭐⭐⭐⭐

地區名物指數：⭐⭐⭐⭐⭐

+ 4 + 3 + 2

品香樓 地址：石硤尾南山邨南山商場平台204-205及210-213號舖

【2】超過30款味道選擇：紫心番薯​+珍珠奶茶雙球雪糕筒 $17.5

加德士星級評分 ⭐⭐⭐⭐⭐

選擇困難人士要小心！南山邨商場平台的這家雪糕店，有超過30款口味選擇，而且經常增加新款式，蜜瓜、柚子及玄米茶味都是近期大熱，加上價錢平，吸引附近學生和街坊。記者就選了特別口味中的紫心番薯和珍珠奶茶雪糕筒，售價是17.5元，抵食指數爆星星！紫心番薯不但紫薯味濃，還內有紫薯粒，珍珠奶茶味雪糕亦有珍珠在內！

抵食指數：⭐⭐⭐⭐⭐

打卡指數：⭐⭐⭐⭐

地區名物指數：⭐⭐⭐⭐⭐

+ 2

C+屋 地址：石硤尾大坑東道111號南山邨南山商場平台P20號舖

【3】店內自家制紅豆蓉：奶油豬仔包+奶茶紅豆冰 $30

加德士星級評分 ⭐⭐⭐⭐

下午茶餐有奶油豬仔包及奶茶紅豆冰，售價30元不算特別便宜，但充滿心意和誠意。這裡的紅豆蓉都是店內自家制，不是用工場預先做好的紅豆蓉。奶茶紅豆冰裡的紅豆粒粒包滿，豆香味濃，奶茶亦相當香滑。奶油豬仔包外脆內軟，牛油、煉奶份量剛剛好，性價比高。

抵食指數：⭐⭐⭐⭐

打卡指數：⭐⭐⭐⭐

地區名物指數：⭐⭐⭐⭐

+ 9 + 8 + 7

新南山冰室 地址：石硤尾南山邨南豐樓101-102號地下

↓↓↓ 南山邨$100食3間街坊小店路線圖 ↓↓↓

加德士提提你

街錶位數量 ⭐⭐⭐

這裡的錶位數少，而且距離南山邨食肆範圍較遲，要到近地鐵站的偉智街，駕駛電單車的人士可以選擇南山邨道的路邊電單車泊位。

停車場數量 ⭐⭐⭐⭐⭐

南山邨停車場數量較多，而且非常方便，跟食肆位置很近，只相隔一條馬路。除了南山邨和大坑西新邨的露天停車場外，還有位於南山邨的多層有蓋停車場。有蓋停車車位數量較多，而且貼近南山邨街市肆範圍，一下樓面就可以醫肚。

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