【秋冬進補美食】營養師教羊腩煲健康食法　生菜竟然是致肥元兇？

秋冬保暖必食滋補羊腩煲，熱辣辣又香噴噴，在寒冷天氣之下，實在極具吸引力。不過，羊腩煲隱藏著極大的致肥危機，各位又知不知道？這次營養師李杏榆（Annie）就教精大家如何避開陷阱，享受羊腩煲之餘又不會影響健康。

大家或者略有聽聞羊腩煲熱量高，不過實際上有多肥？Annie指出其實當中有3個最致命的肥胖因素，只要避開，其實也可以吃得很健康。

羊腩煲可以暖胃，有保暖驅寒的功效，也能去濕、補腎，非常適合冬季食用。

羊腩煲3個致肥陷阱

【1】羊腩高脂高熱量

Annie翻查營養資料，發現羊腩或羊腰肉位比其他羊肉部位的脂肪及熱量較高，100克肉便有410卡路里及38.2克脂肪；而同樣100克羊𩨨肉則只有115卡路里及3.2克脂肪。Annie表示羊肉可以吃得很健康，越瘦的羊肉蛋白質越豐富，亦豐含鐵質，令身體更保暖，不過羊腩煲則不是最健康的選擇。

對比羊腩，羊𩨨部位比較健康。

【2】羊皮最高脂

一個羊腩煲通常會有羊腩肉、羊皮、炸枝竹及生菜，究竟哪種材料最肥？Annie指雖然枝竹經過油炸，但實質是大豆植物製成的，對比起來，羊皮的脂肪含量仍是最高。羊皮含有大量飽和脂肪，容易使膽固醇積聚，亦擔心羊皮會有激素，所以不建議吃太多。

羊腩煲內的羊皮煙韌好吃，口感有如啫喱般，對食家來說真的很難捨棄。

【3】不可小覷生菜吸油力

看似健康的西生菜其實是最致命的肥胖陷阱之一！Annie提醒纖維含量越豐富的食物，其實越容易吸收油份！如西生菜、白菜等這些「有葉蔬菜」之中有大量纖維，吃進肚內雖然有助腸道排毒，但是如果放進煲內就變為吸油元兇，越吃越肥！

切勿把生菜放入煲內「索汁」，等同把大羹油放入口！

營養師小提示

要避開以上陷阱，避免攝取過量脂肪及卡路里，Annie建議了多個進食羊腩煲的健康法則，如進食方法、配菜選擇、食後餐單等，跟著吃就對了。

↓↓↓按圖看羊腩煲9個進食貼士↓↓↓

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鳴謝資訊提供：香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆