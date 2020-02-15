日本購物必學12組減價常見漢字　服裝店都有「放題」？｜放遊通識

到日文旅遊，少不免購物一番，要買得化算省錢，就要認著以下12組日語漢字，在商店出現便代表有優惠，買得過！「割引」十分常見，不過前端如果跟數字，應該怎樣計算？

日本文化很久以前開始已在香港流行，因此不少日式中文字（漢字）傳入，大家可能都會見過，如「無料」、「販売」等。當中有意思相近，亦有難以從字面估計的用字。

進入商店購物前，可以先留意日語「值札」，代表價錢標示。而看見貌似優惠的字句，記緊看清有沒有「全品」或「最大」2字，「全品」意指所有貨品，而「最大」則並非所有適用。例如「最大50%off」即是五折起，最便宜的貨品有五折，但可惜不是全部都五折。

東京的新宿是日本購物熱點之一。（駱煥琳攝）

想認識知哪裡有優惠，《香港01》旅遊頻道記者就找到以下12組漢字，全部與優惠、折扣、減價有關，學識便更容易買到平靚正心水好物。

【1】特……売、価

「特売」及「特価」都是較常見又易明的日本漢字，與中文相通，代表特賣、特價。有時也會看見「特典」，即是有機會得到額外的禮品或折扣。

【2】割引

「割引」一字亦十分常見，不過用法是怎樣？有時只有「割引」便簡單表示有優惠，不過前如果端有數字，如「2割り」、「100円引き」等，則考起不少人。「2割り」與中文兩折意思完全相反，有點像英語的「off」，「2割り」即「20% off」，等於八折。而「100円引き」，同樣代表照價減100円，而並非賣100円。

【3】お得

在商店中看見有「得」字的貨品，可以暢快一點地購買，因為逢有「得」字都代表抵買。常見「お得」、「お買得」、「お買い得」、「超お得」等等。

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