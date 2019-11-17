蛋治大合集｜全港9大特色雞蛋三文治　龍鳳店瀑布治、爆芝菠蘿包

最簡單的食材最難烹調，能夠把普通的雞蛋三文治也弄得出神入化，才是最難得！香港每間茶餐廳都供應蛋治，但是哪一間的蛋最厚、最滑？蛋治又能夠有多創新？今次就為大家推介港九新界9間最有特色的蛋治，讓你看看蛋治的瘋狂變奏！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】澳洲牛奶公司——最有名烘底蛋治、炒蛋多士

「澳牛」在香港茶餐廳界來說可謂無人不識，最著名的「光速餐」連外國遊客也要慕名一試。店中的炒蛋多士和烘底蛋治可謂一絕，蛋新鮮熱辣又夠滑，而麵包烘得剛剛好，金黃香脆，水準平均高質，被食客讚頌為「最好吃蛋治」當之無愧。

澳洲牛奶公司 地址：佐敦白加士街47-49號地下 營業時間：7:30am - 11:00pm（逢周四及公眾假期休息）

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【2】嘉樂冰廳——最厚蛋治、最大「小奄列」

嘉樂冰廳是位於荃灣的舊式冰室，招牌菜是5吋特厚蛋治及特大「小奄列」，曾被街坊美譽「啲蛋多到好似唔使錢」。店東曾表示每份蛋治都用上約6-7隻雞蛋製作，但只賣29元，性價比極高，因此經常大排長龍。

嘉樂冰廳 地址：荃灣新村街40B號地下 營業時間：9:00am - 7:00pm（逢周五休息）

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【3】聯發茶餐廳——最滑炒蛋治

九龍城這間茶餐廳是明星周潤發經常到訪的食堂，主要供應飯餐，以炒滑蛋的菜式最為出色，如炒蛋三文治、滑蛋葱花叉燒飯、漩渦蛋包西炒飯等等。食客最欣賞蛋治內的半熟炒蛋夠多夠嫩滑，而且還會流出蛋汁！

聯發茶餐廳 地址：九龍城侯王道2-4號地下1號舖 營業時間：7:00am - 10:30pm

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【4】Omotesando Koffee——最有東瀛風味特厚玉子三文治

這間來自日本的餐廳曾獲國際雜誌Timeout評為東京最佳咖啡店，除了咖啡，其融合港式與日式味道的玉子三文治亦深得人心，連藝人徐濠縈都曾公開大讚好吃！有別於一般厚燒玉子，這店以半蒸半焗方法烹調雞蛋，所以比普通日本玉子更加嫩滑。

Omotesando Koffee 分店1：灣仔皇后大道東200號利東街G24-25號舖 營業時間：8:00am - 8:00pm（平日）9:00am - 9:00pm（周六及日） 分店2：灣仔駱克道33號美國萬通大廈地下 營業時間：8:00am - 6:00pm（平日）9:00am – 6:00pm（周六）（逢周日休息）

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【5】龍鳳店——賣相最誇瀑布蛋治

這店是元朗有名的街坊食店，最馳名的瀑布蛋治，反傳統地以滑蛋反包著麵包，賣相澎湃。更推出多款變化組合，如招牌龍鳳蛋牛治、蟹膏蛋治、鰻魚蛋治、鵝肝蛋治等等。堂食熱辣辣最正，可惜店面細，很多時要坐在店外摺椅上享餐。

龍鳳店 地址：元朗水車館街66號錦榮大廈地下3B號舖 營業時間：10:00am - 9:00pm

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【6】海潮食堂——最香葱花蛋治

這間位於觀塘工廈內的隱世食堂，食物價錢相宜，質素亦高。最有名是即叫即製的招牌葱花蛋治，食客都愛麵包烘得外脆內軟，夾著的蛋嫩滑而充滿葱香，細心留意還會發現內塗牛油，滲出微鹹，味道簡單而卻十分合襯。

海潮食堂 地址：觀塘成業街19-21 號成業工業大廈地下G6 號舖 營業時間：7:00am - 5:00pm（逢周日休息）

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【7】SHY Xpress——最啖啖肉蛋牛治

SHY Xpress由兒童節目主持人伍文生創立，主要供應早餐。他得到岳父（新香園老闆堅哥）傳授煮食秘技之後，把招牌蛋牛治帶到多間分店，更創新加添午餐肉及芝士等食材，令三文治口味變得更豐富。

SHY Xpress 分店1：觀塘巧明街94-96號鴻圖中心地下5B2號舖 營業時間：8:00am - 4:00pm（逢周六及日休息） 分店2：葵涌葵昌路72-76號活@KCC 1樓112號舖 營業時間：8:00am - 9:00pm（平日）12:00am - 8:00pm（周六及日）

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【8】裕興大排檔——最多料椰菜花生醬流心蛋治

貴為中環必試的香港地道大排檔，動輒都要等坐等約一小時才能吃到，不過其招牌椰菜花生醬蛋治可謂吸引力極高！蛋治有多種配料可以選擇，最佳配搭是芝士、鹹牛肉或五香肉丁。芝士拼花生醬，未吃已見流心，加上多種配料，味道口感都十分豐富！

裕興（大排檔） 地址：中環士丹利街82號舖 營業時間：8:00am - 1:15pm（逢周六、日及公眾假期休息）

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【9】荔香園冰室——最有新意爆芝流心蛋牛肉菠蘿包

今年4月新開業的荔香園冰室由裝飾陳設至食物都走香港懷舊風，把蛋治與菠蘿包合體變身成為蛋牛菠蘿包，食客讚創新，亦夠「呃like」。包內夾著一隻太陽蛋，一切蛋汁即時漏出來，不過暫時只於下午茶時段供應。

荔香園冰室 地址：旺角通菜街1號威達商業大廈地下N號舖 營業時間：7:0m – 00:00am

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