抵食午餐｜九龍灣2間LunchBuffet放題　任飲任食3小時最平$60一位

香港物價高，打工仔出外吃一餐頹飯，閒閒地都要40、50元，想吃得高質一點，所費高昂，不想荷包肉痛又想吃得好？是次《香港01》飲食記者為大家精選2間在九龍灣的平價抵食自助餐，最平一間只需$60一位，便可任飲任食3小時，更有免費Mövenpick雪糕送，絕對超值！

【1】$60任食3小時 Wellcome x BBQ Place

九龍灣最近新開的Wellcome x BBQ Place，是一個巨型燒烤場，餐廳位於商場四樓露天平台，感覺開揚，場地裏設有兒童遊樂場，方便家長帶小朋友來時讓他們放電，而餐廳在星期一至五更有午市自助餐供應，只須$60一位，而且不用加一服務費，價錢大眾化，每位客人更可獲得Mövenpick雪糕一杯，性價比超高！

午市自助餐詳情：

午市自助餐只在星期一至五供應，時間為中午11:00至下午3點，如選室內的話則限時一小時，選露天座位更可以坐足3小時，盡情任食及任飲飲品。午市時段食客多，想吃的話記得預先訂位！

👇👇按圖睇有咩食👇👇

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Cafe Wellcome x BBQ Place 地址：九龍灣展貿徑1號國際展貿中心E-MAX 4樓421至425號舖 午市：11:00-15:00，$60一位，免收加一 電話：2111-1411

【2】$78任食酒店級中菜 齊齊素

九龍灣有間在4月才開張的素食自助餐廳「齊齊素」，主打中西式素菜，有蛋奶素、五辛素及純素選擇，菜式選擇豐富，設有冷熱盤、炸物小吃、甜品飲品一應俱全，只須$78就可任食50款素菜小食！而且不設加一服務費，性價比高！

店內的大廚曾任五星級酒店及素食店，主張無添加天然食材，選用玫瑰岩鹽、冰糖等代替白砂糖及餐桌鹽，帶出食物原來的鮮味。沙律吧的食材來自本地有機農莊，提供多款大熱Superfood，紅菜頭血橙沙律、番茄藜麥沙律等，熟食區提供多款炸物及中式熱食，另外亦有湯品、糖水及冷熱飲供應，每天不同。

溫馨提示：如果大家想試，建議1點到達，同記得要預先訂位。

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