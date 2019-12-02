冬至盆菜外賣｜5間圍村盆菜推介　精髓家鄉炆豬肉　最平人均$85

正所謂「冬大過年」，冬至是新年以外，會與一大班親戚相聚食飯的日子。人多除了直接去酒樓訂晚膳，其實買個盆菜回家，十幾人圍著一枱，有講有笑地食真的很溫馨。《香港01》飲食頻道記者整理5間老字號的傳統盆菜專門店，讓大家可以食到最傳統的圍村盆菜味道。

【1】忠誠盆菜館 —— 「一盆亦送貨」起家

忠誠盆菜館在1996年開業，一直為香港推廣盆菜文化，開業多年來承辦過不少到會，口碑良好。由於製作一盆盆菜所花的功夫不少，加上運輸成本，過往幾乎沒有盆菜專門店提供「一盆亦送貨」的服務。忠誠盆菜館卻成功靠「一盆亦送貨」發圍。

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忠誠盆菜館家鄉傳統盆菜 食材：五香糟鴨（小盆菜不適用）、干煎大蝦、酥炸斑肉、傳統魚蛋、家鄉炆豬肉、玫瑰油雞、紅炆北菇、五香芋頭、爽脆魷魚、南乳枝竹、爽滑豬皮、清湯蘿蔔 價錢：550元（小盆菜 5位用）；920元（中盆菜 8位用）；1200元（大盆菜 12位用） 訂購方法：網上訂購（http://www.chungshingfood.com.hk/products/main/）、傳真訂購（2662 6659）、電郵訂購（E-mail:info@chungshingfood.com.hk）、電話訂購（Tel：26626161） 自取地點：新界大埔大美督村36號B地下（自取只收現金或信用卡（Visa/Master Card）） 網頁：http://www.chungshingfood.com.hk/index/main/ 備註：傳真，電郵或網上訂購最好預早兩天，如一個工作天後仍未接獲通知，請於辦公時間內致電查詢，所有訂單以電話確實為準。

【2】萬里緣盆菜 —— 50年老店、盆菜以傳統為先

萬里緣盆菜在元朗起家，包辦筵席已有50年歷史，說是帶起本港食盆菜熱潮也不為過。萬里緣盆菜的盆菜不及外面連鎖食店般花巧，卻保留最原汁原味，取材亦根據傳統為先，靈魂的炆豬肉是以橙皮、片糖烹調，再配以芋頭炆，十分入味。

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萬里緣盆菜 傳統家鄉盆菜（供應時間：2020年1月18日前及2020年2月2日後） 食材：富貴鮑螺片、家鄉大蝦、明爐燒鴨、豉油雞、酥炸香芋、家鄉炆豬肉、炆冬菇、魚蛋、加拿大有機豆腐卜、醬油豬皮、蠔油枝竹、清甜蘿蔔 價錢：800元（細盆菜 6位用）；1100元（大盆菜 12位用） 訂購方法：Whatsapp諮詢、落單（電話：92299282） 送貨範圍：元朗，天水圍，大埔，屯門及上水 100元；荃灣，沙田，九龍，將軍澳，觀塘，黃大仙，西貢，深水埗，尖沙嘴，旺角等 150元；香港島，東涌 250元 自取地點：元朗安寧路11號地下 網頁：http://www.manleeyuen.com/

【3】八鄉南苑盆菜專家 —— 世代相傳的食材與香料製作足料盆菜

八鄉南苑盆菜專家擁有20多年大型到會經驗，負責製作盆菜的師傅都是八鄉圍村人，使用的食材以至調味的香料都有記載，世代相傳。八鄉南苑盆菜的用料之分充足，新鮮又靚，而且還有特別為食素人士而設的清心素盆菜。

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八鄉南苑盆菜專家傳統圍村盆菜 價錢：828元（小盆菜 6位用）；888元（中盆菜 8位用）；1088元（大盆菜 12位用）；1188元（加大盆菜 14位用） 訂購方法：網頁訂購（https://www.poonchoi.hk/#ordering）；電話訂購（Tel：2488 9099）；Whatsapp訂購（Tel：5488 9099） 送貨安排：港、九、新界免費送貨，港島及東涌區需另加80元隧道費/橋費，貨到現金交收。網上訂購可以PayPal / VISA / MasterCard付款。 自取地點：新界元朗八鄉上村錦上路29A（自取即減30元） 網頁：https://www.poonchoi.hk/

【4】四季盆菜 —— 15人食最平！人均$84.5

四季盆菜歷史悠久，經過多年改良後亦保留圍村盆菜的傳統風味，而且加入現代人的健康飲食注意。忠誠盆菜每個盆菜都用傳統方式製作，把秘制醬汁、磨豉醬、南乳醬、五香粉、乾蔥、蔥段、蒜肉、薑、燒酒及調味料炆足3小時。

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四季盆菜 富貴榮華家鄉盆 食材：蠔皇海螺片、油爆海虎蝦、玫瑰白切雞、明爐燒肥鴨、紅炆大花菇、家鄉炆豬肉、特級靚魚蛋、醬油爆豬皮、黃金炆枝竹、酥炸靚香芋、南乳燴蓮藕、鮮甜大蘿蔔 訂購熱線：24411436 送貨安排：香港島、九龍及新界一盆起送貨，運費全免。不過，大嶼山及偏遠地區除外。 自取地點：新界屯門青山公路169-181號錦興大廈地下7號舖 網頁：http://www.fourseasonpunchoi.com/?page_no=1&lang=0&show_case=

【5】洪運盆菜（老字號） —— 把傳統煮法融入新食材

洪運老字號盆菜經營超過30年，具家鄉風味的食材配以珍饈海味，成為不少喜慶活動的選擇。洪運盆菜都以古法製作，十幾種材料以煎、炸、燒、煮、燜、爆、煨、燴，焗烹調，然後一層層裝盆而成，風味不變。

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