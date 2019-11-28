感恩節2019｜港島4間高級餐廳食到火雞大餐　最抵食人均211元

感恩節是美國的傳統大節，媲美華人的新年，而美國人在感恩節的一周都會約齊家人和朋友大肆慶祝。除了翌日必定有黑色星期五，吃火雞更是不可少的習俗。香港人也想感受感恩節的氣氛的話，其實本港還有不少餐廳提供火雞餐點或者感恩節大餐。《香港01》飲食頻道記者整搜羅港島4間提供火雞的餐廳，等大家與家人、朋友享受快樂的時光。

今日（11月28日）是感恩節，亦是美國人與家人一同吃火雞的大日子。根據紐約時報，在2016年，美國人一年消耗了50億磅火雞，當中三分一更是在感恩節至聖誕節期間消耗的，即約17億磅火雞。大家會否也體驗一下感恩節的傳統？

【1】Posto Pubblico —— 最地道感恩節大餐

進駐香港10年的Posto Pubblico是中環蘇豪區略有知名度的紐約意式餐廳，食物融合了傳統的意式食譜和現代煮食手法。這餐館更以全港唯一手工製的布拉達芝士（Burrata）吸引不少客人，香滑且濃郁的芝士味奠定了這餐館的地位。

Posto Pubblico提供的感恩節大餐十分地道，都是美國一般家庭在節日當天會食的。

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Posto Pubblico 營業時間：11:00-00:00 地址：中環蘇豪伊利近街28號地下 網頁：www.postopubblico.com 電話：25777160

【2】Hunter & The Chase —— 創新的感恩節大餐、蔓越莓火雞

Hunter & The Chase是裝修十分精緻的兩層餐廳，而且富有創意的菜式十分誘人。配合餐廳主題，餐單中有野牛肉、野豬肉及竿釣的海鮮。3樓的「The Chase」和4樓「Hunter」有不同主題，「The Chase」主打新潮休閒的餐飲享受，戶外露天平台和寬敞的空間別具特色，「Hunter」則為室內空間，主要讓人體驗絕佳的用膳體驗。

Hunter & The Chase推出的感恩節餐單「Thanksgiving Sharing Frenzy」豐富且較新潮，火雞更易珍貴的蔓越莓醬醃製再焗。

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Hunter & The Chase 營業時間：每日 11:30-15:00；18:00-23:00 地址：中環皇后大道中139號L Place3-4樓 網頁：https://www.hunterandthechase.com/ 電話：29151638

【3】Mott 32 —— 粵菜館中的「火雞三吃」

Mott 32（卅二公館）是舒適且現代化的粵菜餐館，室內裝潢有著斑駁的牆身、復古燈具、青花瓷器等，特別的設計甚至獲得全球室內設計大獎。菜式方面，卅二公館把西式烹調融入傳統粵菜，十分有特色，且色香味俱全。

由於不是傳統的粵菜館，卅二公館也十分應節地推出感恩節及聖誕節的「火雞三吃」。

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Mott 32 營業時間：每日 12:00-15:0；18:00-23:30 地址：中環德輔道中4至4A號渣打銀行大廈地庫 網頁：https://www.mott32.com/home 電話：28983788

【4】Jamie's Italian —— 最平188元食到火雞卷

英國名廚、食譜作者及節目主持人Jamie Oliver創辦的Jamie's Italian在本港有銅鑼灣及尖沙咀分店，主力以頂級食材，製作美味又健康的手工製意大利菜。

Jamie's Italian在感恩節亦有特別推出火雞餐單，更配合美國的火雞消耗季節，火雞供應至年底。

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