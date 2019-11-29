必試！黃藍商戶食店網頁推介　米豬連、新時代消費地圖功能更完善

撰文：李琬瑩
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反修訂《逃犯條例》示威持續近半年，不少市民都養成根據自己政治取態消費的習慣，不少有心人聯手製作分辨商戶立場的App、地圖和網頁，最近亦有兩個網頁相繼推出或更新，《香港01》飲食頻道記者立即試用，為大家介紹其功能及優點。
本頻道之前介紹過另外3個同樣分辨黃藍商戶的「三App一地圖」，而本文介紹的「米豬連」及「新時代消費地圖」都是新推出或更新的網頁，兩個網頁在搜尋功能，或者在商戶分類上更加完善。
【1】米豬連 —— Openrice App「黃藍綠店清單」的優化網頁版
米豬連表明是針對「黃色經濟圈」的搜尋網站，因此目前只收錄了黃藍食店，並會在未來加入其他類型的商店。米豬連的黃藍食店暫時完整收錄Openrice App用戶「hker2019」製作的「黃藍綠店清單」，方便非Openrice App的網民使用。
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【2】新時代消費地圖 —— 記者用過資料整理得最完善網頁
新時代消費地圖持續整理網上資訊、網民報料等，以「藍鬆黃緊」的標準，決定網頁中顯示的黃藍商戶。除了食店，網頁中還整理了集團、商店等的資訊，數據庫十分齊全。功能上，新時代消費地圖亦為最齊，大家可以地圖或列表看資訊，另外又可以追踪新時代消費地圖的各大社交平台。
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